[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 산업별 전자파 환경을 고려한 맞춤형 전자파 흡수·차폐 소재와 부품을 개발하는 ‘플라이어’

정현준 플라이어 대표 (2025년 권역 내 일반형 선정기업)



섬유형 전자파 흡수 소재 ‘어브로이텍스’와 필름형 전자파 차폐 소재 ‘티엠스’ 개발

X-band, Ka-band, W-band 등 산업별로 요구되는 주파수 대역에 맞춤형 설계가 가능

플라이어는 산업별 전자파 환경을 고려한 맞춤형 전자파 흡수·차폐 소재와 부품을 개발하는 기업이다. ‘현재의 기술에 미래의 가치를 담다’라는 철학 아래 창업 초기부터 양산을 고려한 연구개발을 진행하고 있다. 혁신성과 실용성을 동시에 갖춘 전자파 저감 소재·부품 개발에 집중하는 기업으로 정현준 대표(42)가 2022년 9월에 설립했다.“2015년부터 2021년까지 대전 소재 연구 기관에서 고품질 그래핀 합성과 그래핀 전사 기술 연구를 수행하였습니다. 줄-히팅 CVD 기반 그래핀 고속 합성 기술 및 그래핀 메타물질 응용 연구를 진행했습니다. 이 과정에서 ‘우수한 성능의 소재가 개발되더라도 대면적과 양산이 가능한 제조 기술이 뒷받침되어야 상용화가 가능하다’는 현실적 과제에 직면했습니다. 연구실 수준의 성과가 산업과 시장으로 연결되지 못하는 이유가 바로 여기에 있었고, 이 문제를 해결하는 것이 중요한 가치가 될 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다. 이러한 문제 인식과 지속 가능성에 대한 고민이 플라이어 창업의 단초가 되었습니다.”대표 아이템은 섬유형 전자파 흡수 소재 ‘어브로이텍스(Abroitex)’와 필름형 전자파 차폐 소재 ‘티엠스(T-EMSE)’다. 두 가지 핵심 제품군을 토대로 산업별 맞춤형 전자파 저감 솔루션을 제공하고 있다.‘어브로이텍스 (Abroitex)는 자수 (Embroidery) 공정을 기반으로 기존 자수 기법에 전자파 흡수 설계를 접목해 개발된 신개념 섬유형 전자파 흡수 소재다. 자수 패턴 설계에 따라 특정 주파수 대역에서 효과적인 전자파 흡수 특성을 구현할 수 있다. 이 소재는 우수한 면저항과 균일성, 경량화 특성이 확보되었으며 항균·난연·신축 기능을 추가할 수 있다. 또한 기존 전자파 흡수 구조체 제조 방식에 비해 공정 단순화가 가능하고 양산화·대면적 구현이 가능한 단일 공정 기술로 산업적 확장성이 뛰어나다.“성능 면에서는 5G 주파수 대역과 X-band 대역에서 90% 이상의 전자파 흡수율을 확보했습니다. 관련 지식재산권으로 특허 등록 2건과 상표등록 2건을 보유하고 있습니다. 특히, 2025년부터 드론 맞춤형 전자파 흡수 소재 개발을 통해 스텔스 기능이 적용된 드론 소재·부품의 국산화를 목표하고 있습니다.”‘티엠스 (T-EMSE)’는 파일롯 롤투롤(Pilot Roll-to-Roll) 기반 자동화·대면적 양산 공정을 활용한 유연·투명 필름형 전자파 차폐 소재다. 탄소·나노 복합소재를 적용하여 우수한 면저항, 투명성, 유연성, 경량성을 동시에 구현할 수 있으며 사용 환경이나 주파수 범위에 따라 전자파 차폐 성능과 투과도, 면저항을 정밀하게 조절할 수 있는 것이 특징이다. 성능 면에서는 투명도 70% 이상과 전자파 차폐율 40dB(99.99%)를 확보했으며, 관련 지식재산권으로 특허 등록 1건, 특허 출원 1건, 상표등록 1건을 보유하고 있다.플라이어의 아이템 경쟁력은 크게 네 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 주파수 맞춤형 설계가 가능한 소재 플랫폼이라는 것이다. 어브로이텍스는 자수패턴 (전자파 흡수구조)을 통해 X-band, Ka-band, W-band 등 산업별로 요구되는 주파수 대역에 맞춤형 설계가 가능하다. 티엠스의 경우 면저항·두께·투과도를 조정함으로써 다양한 전자파 차폐 요구 조건에 대응할 수 있다.둘째, 단일 공정 기반의 양산성·대면적 구현이다. 플라이어는 사업 초기부터 양산을 고려한 연구개발로 양산 인프라를 구축하여 시장 진입 시기 단축을 위해 노력했다. 어브로이텍스는 자수 공정을 활용한 단일 공정 기술로 기존 복합 구조체 대비 공정 단계를 줄이고, 대면적 양산이 가능하다. 티엠스는 롤투롤 기반 자동화 공정을 사용하여 연속 생산·대면적 코팅·스케일업에 유리하다.셋째, 경량·유연·다기능 특성이다. 두 제품 모두 경량화와 유연성이 뛰어나 드론, 항공우주, 웨어러블, 모빌리티 분야에 적합하다. 어브로이텍스는 항균, 난연, 신축성 등 선택적으로 성능을 추가할 수 있기 때문에 단순 차폐·흡수를 넘어선 다기능 복합 소재로 확장할 수 있다.넷째, 전자파 흡수·차폐 관련 특허와 상표를 포함해 플라이어는 총 7건의 지식재산권을 확보하고 있다. 동시에 KIST 전북, 한국화학연구원, 대전국방벤처센터 등과의 협력 네트워크를 기반으로 기술 신뢰성과 사업 확장성을 함께 확보하고 있다.“플라이어는 B2B 중심의 기술 기반 판로 개척에 집중하고 있습니다. 우선 대전국방벤처센터 협약기업, 한남대학교 국방전략연구소 MOU 등을 바탕으로 국방·항공우주 분야에서의 적용 가능성을 검증하고 있습니다. KIST 전북 패밀리기업과 J-패밀리기업, 한국화학연구원 멤버십 기업 등으로 선정되어 국책 연구기관과의 협력 및 연구, 평가·실증을 통해 잠재 수요기업과 자연스럽게 연결되고 있습니다.”더불어 방산 및 소재·부품·장비 관련 전시회 및 기술 세미나 참여, 샘플 제공 및 파일럿 적용 등을 통해 실제 고객사의 수요를 확인하고 다양한 형태의 협업을 진행하고 있다. 단순 홍보가 아니라, 실제 성능 검증과 과제·실증을 기반으로 한 기술 마케팅에 초점을 두고 판로를 개척하고 있다.“플라이어의 현재 전자파 흡수·차폐 소재에 대한 수요와 관심이 국방 및 미래 모빌리티 분야를 중심으로 빠르게 증가하고 있습니다. 플라이어는 기술 고도화와 소재 및 부품 응용 분야 확장을 위하여 외부 투자 유치를 적극적으로 검토하고 있습니다. 투자 재원은 연구개발 및 기술 고도화를 위한 인력 확보와 국방·항공·모빌리티 등의 실증 프로젝트 확대에 전략적으로 활용할 계획입니다.”정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “앞으로의 산업에서 전자파 환경이 폭발적으로 증가할 것이라는 확신입니다. 드론·UAV, 자율주행, 항공우주, IoT, 5G·6G 통신 등 미래 기술이 확산할수록 전자파가 발생하는 공간은 기하급수적으로 늘어날 수밖에 없습니다. 이는 단순한 기술 트렌드가 아니라, 지속적으로 성장하는 거대한 문제 영역입니다. 이처럼 그래핀 연구를 통해 배운 양산형 신소재 기술의 필요성, 미래 산업을 관통하는 전자파 문제의 확실한 성장성과 지속가능성, 이 두 가지가 결합을 해서 플라이어 창업에 대한 확신을 가지게 되었습니다. 플라이어는 단순히 새로운 소재를 만드는 기업이 아니라, ‘전자파가 일상화되는 현재와 미래 환경에서 필수적으로 요구될 지속 가능한 소재 솔루션을 제공하는 회사’라는 방향성을 기반으로 설립되었습니다.”창업 후 정 대표는 “무엇보다 보람을 느끼는 순간은 연구실에 머물러 있던 기술이 실제 현장에서 쓰일 준비를 갖춰 가는 과정을 확인할 때”라고 말했다.“노트북 속 파일에 불과했던 설계와 자료들이 실제 소재와 시편으로 제작되고, 그 소재가 전자파 흡수 및 차폐 성능을 입증하고, 국방·드론·모빌리티 기업들과 함께 적용 가능성을 논의하게 되는 과정들은 연구자로서도, 경영자로서도 큰 동기부여가 됩니다. 또 하나는 팀의 성장이다. 서로 다른 전공과 경험을 가진 구성원들이 하나의 목표를 향해 움직이면서, 각자의 성과가 하나의 제품과 기술로 연결되는 모습을 볼 때 창업을 잘했다는 생각이 듭니다.”앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “플라이어는 전자파 흡수·차폐 기술을 기반으로 산업별 요구에 대응할 수 있는 주파수 대역별 소재 플랫폼을 구축해 드론·국방·항공우주·모빌리티 분야의 전문 소재·부품 기업으로 성장하고자 한다”며 “특히 군집·정찰·교란용 스텔스 무인기와 소형 비행체에 적용되는 핵심 소재·부품의 국산화를 집중적으로 추진하며, 소재 개발을 넘어 응용 부품 사업으로 확장할 것”이라고 말했다.“자동화·대면적 생산 체계를 고도화해 양산 경쟁력을 확보하고, 글로벌 공급망 진입을 위한 품질·인증 체계도 강화할 예정입니다. 플라이어는 전자파 환경이 급격히 확대되는 미래 산업에서 지속 가능한 전자파 솔루션을 제공하는 양산형 소재 플랫폼 기업으로 도약하는 것을 중장기 목표로 하고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com