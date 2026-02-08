[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 산업현장의 데이터를 안정적으로 수집, 저장하고 분석할 수 있는 솔루션과 응용 프로그램을 개발하여 공급하는 ‘원원테크’

김우경 원원테크 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



원원테크는 산업현장에서 생성되는 설비와 계측기의 데이터를 1초 이하의 간격으로 수집, 저장하고 분석할 수 있는 솔루션과 에너지관리시스템, 설비이상예측시스템 등 응용 프로그램과 수집된 데이터를 활용해 최적 생산과 설비 이상 등을 실현할 수 있는 AI 모델 구축 툴을 개발하여 공급하는 기업이다. 김우경 대표(58)가 2019년 4월에 설립했다.“정유회사에서 생산 및 기술 관련 부서에서 25년 근무하고 중소기업으로 이직하여 해외 및 국내 플랜트 건설 현장에서 시운전 지원의 일부분인 Controller Tuning 업무를 약 4년간 수행하다가 원원테크를 창업하게 되었습니다. 우리나라의 산업 일꾼들이 일하고 있는 현장에는 설비과 계측기들이 수없이 많이 가동되고 있습니다. 이 모든 기기는 계속 데이터를 생성하고 있습니다. 모든 설비들은 자기가 어느 정도의 부하로 생산을 어느정도 하는지 계속 데이터를 생성하고 있는 것 입니다. 하지만 이런 데이터는 수집하여 저장하지 않으면 모두 사라지는 실시간 데이터입니다.”원원테크는 이런 설비와 계측기의 실시간 데이터와 기타 모든 산업현장의 데이터를 안정적으로 수집, 저장하고 분석할 수 있는 솔루션과 응용 프로그램 개발과 공급을 목표로 하고 있다. 현재는 WON-Solution이라는 데이터 수집, 저장, 분석 솔루션을 개발하여 지속적으로 고도화하고 있으며 이를 활용하여 에너지관리시스템, 설비이상에측시스템 등의 응용 프로그램을 개발 WON-Solution으로 수집된 데이터는 상시 불러내어 활용하고 분석할 수 있다. 그리고 저장된 데이터로부터 생산량이나 에너지 사용량을 목적변수로 하는 AI 모델을 구축해 최적 생산과 최적 에너지 사용에 활용하기 위한 AI 모델 구축 솔루션을 개발하고 있다.“데이터 수집과 AI 모델 구축 솔루션을 활용해 에너지 절감과 생산량 최적화·수율 증대 등 개별 현장에서 수익을 증대할 수 있는 쉬운 솔루션으로 활용할 수 있도록 에너지관리시스템을 구축하는 것이 목표입니다. 생산실행 시스템, 공정 모니터링 시스템 등의 응용 프로그램까지 공급할 예정입니다.”WON-Solution은 원원테크의 개발자들이 오픈소스를 기반으로 개발한 솔루션이다. “기능 측면에서는 지속적인 고도화가 필요한 상태이지만 100% 우리 기술로 개발된 솔루션입니다. 고객의 요구사항에 신속하게 대처할 수 있고 데이터를 추출하는 성능 측면에서도 글로벌 업체의 솔루션과 비견할 수 있습니다.”김 대표는 “국내 중소 제조업들은 데이터를 활용하여 에너지 절감이나 최적화에 활용하기 위한 인력과 활용에 비용을 쓰기가 어려운 상태”라며 “우리는 중소기업이 쉽게 활용할 수 있도록 에너지 관리시스템이나 공정 관리시스템 형태로 고객의 요구에 맞추어 활용할 수 있도록 응용 프로그램을 개발하여 공급하고 있다”고 강조했다.“합리적인 가격, 고객 맞춤 응용 프로그램 개발, 100% 순수 기술에 의한 지속적인 고도화와 서비스로 국내 중소기업이 쉽게 접근할 수 있는 공정·설비분석 솔루션이라는 것이 가장 큰 경쟁력입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “2019년 4월 두 번째 회사에서 퇴직하고 국내 기업에서는 데이터를 활용하는 기업이 거의 없다는 것을 인지하고 우선은 글로벌 기업의 데이터 수집, 저장 솔루션을 판매하고 구축하는 업무로 시작하였습니다. 하지만 국내 중소기업은 글로벌 업체의 솔루션을 구매, 유지에 드는 비용을 선뜻 투자할 수 있는 마인드와 분위기가 되어 있지 않아 자체 개발이 필요하다고 느껴 오픈소스를 활용하여 개발하게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “창업 이후 지속적으로 어려움이 있었지만 이제는 WON-Solution이라는 자체 솔루션이 있다”며 “지난 만 7년간 현장 데이터 활용 지식과 경험이 쌓였고, 뜻을 갈이 하는 젊은 개발자들이 열심히, 그리고 서로 토의해 가며 일하는 것을 보면 많은 보람을 느낀다”고 말했다. 덧붙여 “국내 어느 업체보다 데이터 수집, 저장 시스템을 통한 응용 프로그램 개발은 잘할 수 있다는 자부심이 생겨 미래를 계획 할 수 있다는 것이 가장 큰 보람이다”라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “WON-Solution을 국내 중소기업이나 공공 하수처리장 등 공기업에 먼저 공급할 것”이라며 “국내에서 안착이 되면 대기업 등을 대상으로 공급을 늘릴 수 있는 방안을 찾을 것이다. 기술적으로 글로벌 환경에 적응이 가능한 수준이 되면 글로벌로 진출 예정”이라고 말했다. 덧붙여 “글로벌 진출은 2028년 상반기 이후 정도로 보고 있으며 이 시기까지는 기업의 안정성, 기술력과 문화를 안착시키는 단계로 보고 있다”고 말했다.원원테크는 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com