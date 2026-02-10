[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업 CEO] 돌봄이 필요한 부모와 보호자를 위한 상품 및 정보를 제공하는 기업 ‘그레이스케일’

이준호 그레이스케일 대표 (2025년 창업도약패키지 선정기업)



-돌봄 전문 쇼핑몰 ‘그레이몰’, 노인장기요양보험에서 지정한 복지용구를 비롯해 돌봄 및 재활에 필요한 수백 가지의 다양한 상품을 판매

그레이스케일은 ‘그레이몰(greymall)’이라는 온라인 쇼핑몰을 통해서 돌봄이 필요한 부모와 보호자를 위한 상품 및 정보를 제공하는 기업이다. 이준호 대표가 2021년 9월에 설립했다.대표 아이템은 돌봄 전문 쇼핑몰 ‘그레이몰’이다. 그레이몰은 노인장기요양보험에서 지정한 복지용구를 비롯해 돌봄 및 재활에 필요한 수백 가지의 다양한 상품을 판매하고 있다.그레이몰에서는 약 120만 명의 수급자가 이용 중인 노인장기요양보험 제도에서 지정한 복지용구를 중심으로 판매가 이뤄진다. 복지용구는 전동 침대, 휠체어, 보행기, 욕창 예방 매트리스, 목욕 의자 등 25개 품목(국민건강보험공단 홈페이지 기준)으로 구성되어 있다. 집에서 생활할 때 필요한 제품으로, 노인장기요양보험 등급이 있으면 복지용구를 구매할 때 85% 이상의 할인 된 구매가 가능하다.“노인장기요양보험에서 제공하는 복지용구는 등급을 받은 어르신과 가족을 위한 제도입니다. 어르신들은 대부분 집에서 여생을 보내고 싶어 합니다. 돌봄의 시간이 그만큼 길어질 수 있습니다. 돌봄의 시간을 어르신이나 가족이 조금 더 안전하게 보내기 위해서는 복지용구 등의 상품을 잘 활용해야 합니다.”이 대표는 “복지용구는 연간 한도액, 제품 내구연한, 구매 개수 제한, 본인 부담금 비율, 구매 가능 품목 등 다양한 규정이 있다”며 “이 부분을 잘 모르는 경우가 많다”고 말했다.“동일한 품목으로 다양한 제품이 선정돼 있습니다. 예를 들면 목욕 의자라는 품목에 선정된 제품이 20개가 넘습니다. 어떤 제품이 부모님의 신체 및 건강 상태에 어울릴지 판단하기 어렵습니다. 해당 품목은 5년에 1번만 구입할 때 할인받을 수 있는 만큼 판단을 잘해야 합니다. 그레이몰은 회원으로 가입하면 손해 보지 않고 정확하게 필요한 상품을 구입할 수 있도록 도와줍니다.”그레이스케일은 유튜브 채널 및 블로그를 운영하고 있으며, 키워드 광고나 신문, 영상 광고도 진행하고 있다.그레이스케일은 Pre-A 단계의 투자를 유치했고, 올해 하반기 추가 투자를 준비하고 있다. “시니어 돌봄 시장은 현재도 규모가 크지만 앞으로 성장성이 매우 높은 시장입니다. 그레이스케일 역시 투자를 바탕으로 사업 영역을 넓혀서 진행하고자 합니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “50대가 되면서 주변을 보니 부모님들 걱정들이 많았습니다. 대부분 부모님의 건강이 안 좋아지는 시기가 됐지만 어떻게 돌보아야 하는지는 잘 모르고 있었습니다. 부모님이 갑자기 아플 때 필요한 정보나 어디서 어떤 상품을 사야 하는지 잘 몰라서 힘들겠다는 생각이 들었습니다. 사람들에게 이런 부분에서 도움을 주고 싶어서 창업을 시작하게 되었습니다.”창업 후 이 대표는 “시장에서 우리 회사를 통해서 도움받는 사람들이 늘어나고, 소비자들이 시장에 요구하는 수준이 높아지게 될 때 보람을 느끼게 된다”며 “앞으로 하고 싶은 일이 많고, 할 수 있다고 믿는다. 그 과정에서 더 많은 보람을 느낄 것으로 기대한다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “우리 회사의 상품과 서비스를 통해 많은 부모와 보호자들이 보다 안전하고 편안한 일상을 보낼 수 있도록 하고 싶다”고 말했다.그레이스케일은 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com