㈜유비온, 강원도 자립준비청소년 대상 온라인 교육 지원

교육 분야 AI 전문기업 유비온(대표 임재환)은 강릉시청소년자립지원관과 협력해 강원도 내 자립준비청소년을 대상으로 온라인 교육 콘텐츠 무상 제공 등 사회공헌 활동을 진행했다고 밝혔다.이번 지원은 자립을 준비하는 청소년들의 생활 안정과 함께 실질적인 취업 역량 강화를 돕기 위해 마련됐다. 유비온은 취업 준비생들에게 실무 활용도와 선호도가 높은 자격증 중심의 온라인 교육 콘텐츠와 식료품을 지원하며, 청소년들이 자립 이후를 구체적으로 준비할 수 있도록 했다.유비온이 제공한 온라인 교육 콘텐츠는 전산세무회계, 빅데이터분석기사 등 기업 현장에서 활용도가 높은 자격증 과정으로 구성됐다. 해당 과정들은 실무 이해도 향상과 취업 경쟁력 제고에 도움이 되는 교육으로, 자립준비청소년들이 직무 역량을 체계적으로 쌓고 진로를 설계하는 데 실질적인 지원이 될 것으로 기대된다.임재환 유비온 대표는 "자립을 준비하는 청소년들에게는 단순한 지원을 넘어 사회 진출 이후에도 활용할 수 있는 실질적인 교육 기회가 중요하다고 생각한다"며 "현업과 연계된 온라인 교육을 통해 청소년들이 자신감을 갖고 미래를 준비할 수 있기를 바란다"고 말했다.한편, 유비온은 자사의 피지컬 AI 교육 브랜드 '딥코'를 통해 지역 아동을 대상으로 한 AI 교육 후원 활동도 지속하고 있다. 딥코는 지역아동센터를 대상으로 AI·로봇 교육 콘텐츠를 지원하며, 유비온은 이러한 교육 전문성을 바탕으로 디지털 교육 격차 해소와 지속 가능한 교육 환경 조성을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com