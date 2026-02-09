인투씨엔에스, 동물병원 통화관리 AI 솔루션 ‘인투로그’ 출시

AI 음성 인식으로 모든 통화를 자동 기록·분석

동물병원 차트 기업 인투씨엔에스는 동물병원 전용 AI 통화 관리 솔루션 ‘인투로그(IntoLog)’를 공식 출시한다고 9일 밝혔다.인투로그는 기존 녹취 시스템을 넘어 통화 시작 순간부터 AI가 모든 상담 내용을 자동으로 기록하고 분석하는 차세대 콜 매니지먼트 플랫폼으로 병원 운영의 효율성과 CS 품질을 동시에 끌어올리는 제품으로 주목받고 있다.인투로그는 모든 통화를 자동 녹음하고 AI가 즉시 텍스트로 정리해주는 기능을 제공한다. 통화 중 메모할 필요가 없으며 필요한 내용은 바로 검색할 수 있어 업무 효율이 크게 높아진다. 보호자의 전화가 연결되면 자동 녹음이 시작되고, 통화가 끝나면 AI가 대화 내용을 실시간으로 텍스트화한다. 기록은 고객 정보와 자동 매칭되며 신규·기존 보호자도 AI가 구분한다. 이를 통해 상담 기록 정리에 들던 시간을 줄이고 상담 품질의 일관성과 정확성을 확보할 수 있다.보안성 역시 인투로그가 강조하는 차별 요소다. 인투로그는 병원 내부 서버 기반의 온프레미스(설치형) 구조를 채택해 모든 녹취 파일과 텍스트 데이터를 병원 내에서 암호화해 저장한다. 외부 서버를 경유하지 않아 민감한 고객 정보 유출 위험을 원천적으로 차단하며, 병원이 데이터 통제권을 직접 갖는 구조라 보안 규제 대응에도 유리하다. 별도 장비 교체 없이 빠르게 구축할 수 있어 초기 비용 부담도 최소화했다.운영 리스크를 낮추는 실시간 모니터링 기능도 주목할 만하다. 분쟁이나 민원이 발생했을 때도 과거 통화 내용을 빠르게 검색해 사실관계를 명확히 확인할 수 있어, 대응 과정에서의 혼선을 줄이고 병원의 CS 품질을 안정적으로 유지하는 데 도움이 된다. 보호자 이름, 전화번호, 주요 증상, 진료 키워드만 입력해도 과거 통화 이력을 한 번에 검색할 수 있어 상담 재확인과 진료 커뮤니케이션도 훨씬 효율적이다.인투로그는 통신사나 번호 변경 없이 그대로 적용할 수 있어 설치가 간편하며, 병원 운영 중단 없이 빠르게 도입할 수 있다. 또한 특히 LG유플러스 기업부문 우수 파트너사로 선정된 음성기록 솔루션 기업 ‘비플’의 기술력 기반으로 개발돼 안정성과 정확성을 한층 강화했다.인투로그(IntoLog)는 병원 회선 수에 따라 차등 요금이 적용된다.인투씨엔에스 관계자는 “인투로그를 이용하면 보호자와의 통화 내용을 손쉽게 조회하고 관리할 수 있어 상담 과정이 훨씬 명확해진다”며 “필요한 경우 분쟁 상황에서도 사실관계를 확인하는 데 도움이 되는 만큼, 병원 운영의 안정성과 효율을 높여주는 솔루션이 될 것”이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com