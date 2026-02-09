[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 대중교통, 자전거, 보행 관련 플랫폼을 개발하는 기업 ‘지아이랩’

김국세 지아이랩 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-장애인 전용 주차구역 계도(단속) 시스템 ‘G-Eye-Parking H100’ 개발



-AI가 실시간으로 사람(운전자, 보행상 장애 유·무)·차량·보행 보조 기구·차량 번호를 검출·인식

지아이랩은 광주형 인공지능 1호 합작 회사로, 객체 탐지, 자연어 처리 등의 AI 기술을 활용해 스마트 시티 등 새로운 가치를 창출하는 기업이다. 자연어 분석 기술을 기반으로 챗봇 시나리오 관리 기능과 상담 내역 분석, 효율적인 고객 상담 지원 등 기업 맞춤형 AI 챗봇 솔루션을 제공한다. 그리고 인공지능 기술 활용 스마트 시티 등 새로운 가치를 위해서 대중교통, 자전거, 보행 관련 플랫폼을 개발하고 있다.대표 아이템은 On-Device AI 객체 탐지 기술을 활용한 장애인 전용주차구역 계도(단속) 시스템 ‘G-Eye-Parking H100’ 이다. 시스템은 2025년 12월에 GS 인증을 받았다. ‘G-Eye-Parking H100’ 제품은 On-Device AI 객체탐지 기술을 활용해 장애인 차량 번호판 인식뿐만 아니라 보행상 장애인 인식, 보행보조기구 검출, 주차 방해 행위 검출 및 적재물 검출로 장애인전용 주차구역에 불법으로 주정차하는 운전자를 계도(단속)하는 시스템이다.김국세 대표는 “카메라로 촬영한 영상이 On-Device AI가 실시간으로 사람(운전자, 보행상 장애 유·무)·차량·보행보조기구·차량 번호를 검출·인식 한다”며 “이후 구역 판정(장애인 전용 구역·주차장 내 이동 통로)과 행위 인식(주정차, 점유시간 및 차단 행위) 로직이 결합해 위반 가능성을 산출한다”고 말했다.“영상 내 보행자의 보행상 장애 여부와 보행 보조기기 활용 여부 등으로 주차의 위·불법을 판단하여 현장 안내, 계도 및 단속 절차가 자동으로 진행됩니다. 현장에서 비식별화를 거친 영상을 필요시 최소한으로 저장하고 네트워크 보안시스템을 통해 보안에 최선을 다하고 있습니다. 주차 구역 내 시민 안전을 확보하기 위해 비상 버튼을 제공해 위급한 상황에 관리자와 긴급 통화가 가능하도록 기능을 제공합니다.”지아이랩은 현재 다양한 방법을 통해 마케팅하고 있다. 2024년부터 인공지능 관련 및 공공기관 개최 전시회에 참여하여 제품을 홍보하고 있으며, 창업기업제품 실증지원사업을 통해 광주광역시 북구장애인복지협회에 2대를 설치하여 실증 중이다. 2026년에는 옥외용 공영주차장 등을 통해 보급할 예정이다.지아이랩은 2020년 광주지역대학연합기술지주 1억원, 대신정보통신의 투자와 2025년에는 신용보증기금에서 5억원의 운영자금을 지원받았다. 향후 지속적인 IR을 통해 투자 유치를 할 것이다.기업을 운영하며 김 대표는 “장애인전용 주차구역 계도(단속) 시스템 ‘G Eye-Parking H100’ 제품은 사회적 약자를 위해, 장애인의 이동권을 보장하기 위해 시스템”이라며 “비록 실증 중이지만 현실에 필요하고 사회에 많은 도움이 될 것 같다는 전문가들의 조언을 듣고 보람을 느꼈다. 그리고 힘들 때 함께 해준 임직원들에게 감사하다”고 말했다.현재 지아이랩은 14명의 전문가로 구성되어 있다. 인공지능 개발자 석박사를 포함 8명, 시스템 개발자 4명으로 전문 개발 인력 12명이며, 인공지능 전문가 중에는 광주 인공지능융합사업단에서 운영하는 인공지능사관학교 출신들이 함께하여 지역 인공지능 교육이 많은 도움이 되고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “대중교통, 자전거, 보행를 중심으로 인공지능 기술을 활용하여 스마트시티 플랫폼의 혁신을 주도할 것”이라며 “글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 회사를 만들어 가는 것이 목표다. 지속적인 연구와 개발, 사용자 중심의 접근으로 스마트 시티 분야의 선도 기업으로 성장하겠다”고 말했다.지아이랩은 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com