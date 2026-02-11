[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 경사 퍼팅 매트와 퍼팅용 스마트 골프공을 개발하고 판매하는 기업 ‘그린토크’

손영국 그린토그 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-스마트 골프공, 반사판과 모바일 앱 가시화를 통해 가정에서도 25M까지 롱 펏 연습이 가능

-골프와 컬링이 결합해 게임을 즐기면서 자연스럽게 퍼팅 능력을 향상하는 경사 매트도 개발

그린토크는 경사 퍼팅 매트와 퍼팅용 스마트 골프공을 개발하고 판매하는 기업이다. 현재는 퍼팅 솔루션에 집중하고 있다. 삼성전자 본사 가전 개발실에서 16년, 해외법인에서 10년 경력을 가진 손영국 대표(56)가 2022년 8월에 설립했다.대표 아이템은 경사 퍼팅 매트와 퍼팅용 스마트 골프공이다. 경사 퍼팅 매트는 USGA 그린 설계 가이드 기준으로 그린과 유사한 경사 구조를 퍼팅 매트에 구현하여 3M 이내의 숏 펏 능력을 향상할 수 있는 제품이다.손 대표는 “경사 매트는 골프와 컬링의 결합을 통해 게임을 즐기면서 자연스럽게 퍼팅 능력을 향상할 수 있도록 설계된 제품”이라며 “경사 매트로 3개월 연습 후에 필드에서 스코어가 10개가 개선되는 걸 확인했다”고 강조했다.“시중에 판매되고 있는 퍼팅 매트는 대부분이 평면이거나 리턴 매트입니다. 그린토크 경사 매트는 실제 퍼팅 연습에 도움이 될 수 있도록 경사를 구현했습니다. 2024년 굿 디자인 선정 제품입니다.”또 다른 아이템인 퍼팅용 스마트 골프공은 반사판과 모바일 앱 가시화를 통해 가정에서도 25M까지 롱 펏 연습이 가능하도록 구현된 제품이다. 구질 기반의 통계 가시화를 통해 샷 분석과 개선 방향에 대한 가이드를 얻을 수 있는 것이 특징이다.“스마트 골프공은 세계 최초로 판매 중으로 일반 골프공과 동일한 특성을 가지기 때문에 실제 연습에 도움이 됩니다. 연습장에 가지 않고 가정에서 다양한 연습이 가능한 제품입니다. 대결을 통한 흥미와 연습 효율을 얻을 수 있도록 구현했습니다.”그린토크는 온라인으로 국내에서 제품을 판매하고 있다. 2025년 11월에는 일본에 첫 수출을 시작했다. “스마트 골프공은 일본 그린 펀딩을 통해 클라우드 펀딩을 추진할 계획입니다. 미국 시장은 아마존에 경사 퍼팅 매트 판매를 2024년에 시작했으며 스마트 골프공은 월마트와 협의 중입니다. 2024년 1월에 CES 전시에 참가해 제품을 알렸으며, 올해 1월 미국 올랜도에서 열리는 PGA골프쇼에 참가해 제품을 홍보하고 바이어를 개척하고 있습니다.”손 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “해외 주재 생활을 오래하다 떠올린 아이디어입니다. 신입 주재원들의 골프 연습 패턴을 보면서 실력 향상에 도움을 줄 수 있는 아이템이 무엇이 있을까 고민했습니다. 실력 향상을 위한 효율적인 제품을 찾는 과정에서 스마트 골프공을 개발하게 됐습니다.”창업 후 손 대표는 “제품을 개발하는 과정이 가장 큰 보람”이라며 “대기업과 달리 내가 생각한 것을 제품으로 구현하는 과정에서 만족감이 크다”고 말했다.그린토크는 연구소장과 마케팅 담당자, S/W인력 2명과 기구 인력, 제조, 경영지원 인력 등 총 7명의 직원이 함께하고 있다. “필요한 설계 및 제조는 직접 완결형으로 진행하고 산학 네트워크가 구성되어 있어 협업을 통해 완성도를 높여가고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 손 대표는 “아이언 샷 분석 지원과 개별 특성에 맞는 솔루션 개발을 통해 사업의 완성도를 높여갈 것”이라며 “스마트 골프에서 스마트 스포츠로 영역도 확장할 것”이라고 말했다.그린토크는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com