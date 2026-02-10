- 홈트·웰니스 수요 반영한 홈짐·프리미엄 액세서리 혜택 구성

[사진] 테크노짐 코리아 2026 설 명절 프로모션

명절 연휴를 앞두고 집에서 운동과 웰니스를 병행하려는 소비자들이 증가하며 건강을 챙길 수 있는 실용적인 선물에 대한 관심도 함께 높아졌. 이에 홈트레이닝과 웰니스를 일상에 자연스럽게 녹일 수 있는 제품들이 명절 선물로 주목받고 있다.이러한 흐름에 맞춰 갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)이 국내에 전개하고 있는 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐은 오는 2월 9일부터 23일까지 쇼룸 및 자사몰에서 설 명절 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 명절 시즌 선물 수요를 고려해 프리미엄 홈짐 인기 제품과 액세서리를 중심으로 최대 할인율이 적용된 혜택과 추가 사은품 증정으로 구성됐다.행사 기간 동안 테크노짐의 홈짐 인기 제품들이 혜택 대상에 포함된다. 유산소부터 근력·기능성 트레이닝까지 아우르는 라인업으로, 소비자들에게 설 명절 선물로 적합한 선택지를 제시한다. 해당 혜택은 쇼룸 및 자사몰에서 단독으로 제공된다.자사몰에서는 운동은 물론 일상에서도 활용할 수 있는 프리미엄 가방 라인업을 대상으로 한 혜택도 마련됐다. 토트백, 더플백, 백팩 등으로 구성된 프리미엄 액세서리는 실용성과 디자인을 겸비해 명절 시즌 선물용 아이템으로 활용도가 높다.이와 함께 명절을 맞아 전 품목 구매 고객을 대상으로 한 추가 사은품 증정 이벤트도 진행된다. 특히 트레드밀 구매 고객에게는 테크노짐 정품 운동 기구 매트가 제공되며, 해당 사은품은 한정 수량으로 운영된다.테크노짐 코리아 이반석 대표는 "이번 프로모션은 테크노짐의 프리미엄 홈짐과 액세서리를 통해 가족과 지인에게 의미 있는 명절 선물을 준비할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.한편, 테크노짐은 롯데백화점 본점 에비뉴엘점, 신세계백화점 부산 센텀점, 현대백화점 판교점 등 주요 백화점 매장과 서울 강남구에 위치한 체험형 전시장 '테크노짐 센터 코리아'를 운영하며, 주거 공간은 물론 호텔·상업용 웰니스 공간을 위한 맞춤형 컨설팅과 체험 기회를 제공하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com