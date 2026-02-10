AI기술과 전략적 투자운용 통해 사업의 혁신 추진 선도적인 주주환원 정책도 병행

소량의 글자 입력만으로 1만여 글자 생성하는 AI 기반 생산성 혁신 선도

산돌 신동근 부사장이 10일(화) 서울 글래드 여의도에서 기자간담회를 열고 밸류업 플랜을 발표하고 있다.(산돌 제공)

콘텐츠 크리에이터 플랫폼 기업 산돌은 10일 서울 글래드 여의도에서 기자간담회를 열고 플랫폼 기반의 안정적인 현금흐름을 토대로 자본 효율 중심의 투자와 주주환원이 선순환하는 ‘밸류업(Value-up)’ 계획을 공개했다.이번 계획은 본업 혁신과 전략적 자본 투자 그리고 강화된 주주환원 정책을 축으로 지속 가능한 기업가치를 창출하겠다는 중장기 성장 로드맵을 담고 있다.산돌은 특히 플랫폼 사업에서 축적된 자본을 미래 성장 동력 투자와 주주환원에 유기적으로 연결하는 구조를 구축하겠다고 강조했다.신동근 산돌 부사장은 “산돌은 플랫폼 기반 현금흐름이라는 영구자본을 토대로 미래 가치에 투자하고 그 성과를 다시 주주에게 환원하는 선순환 구조를 구축하겠다”고 밝혔다. 이어 “이는 투자운용 기업으로의 전환이라기보다 본업 경쟁력 위에 자본 운용 역량을 더하는 확장 전략”이라고 설명했다.산돌은 사업의 혁신과 주주환원의 혁신을 양대 축으로 제시하며 중장기적으로 자기자본이익률(ROE) 20%와 주주환원율 40% 달성을 추진한다. AI 기반 제작 효율화를 통해 비용 구조를 개선하고 투자 재원을 확대하는 한편, 고수익 자산 중심의 전략적 투자로 자본 효율을 높인다는 계획이다.또한 주주 권익을 보호하기 위해 ‘한국형 MoM(Majority of Minorities)의 선도적 준용도 검토하고 있다. 법적 안정성을 고려해 의무형 제도 도입보다는 의사결정의 투명성을 높이기 위해 소액주주 의견 확인 등 거버넌스 고도화를 목표로 적용할 방침이다.이날 간담회에서는 산돌의 AI 기술력을 바탕으로 한 ‘폰트 놀이터’ 베타 서비스도 처음 공개됐다. ‘폰트 놀이터’는 인공지능을 활용해 사용자가 직접 다양한 폰트를 생성하고 실험할 수 있는 참여형 체험 서비스로 폰트 제작과 활용 경험을 확장하며 새로운 사용자 가치를 창출하는 것을 목표로 한다. 산돌은 해당 서비스를 1분기 내 공개하고 지속적인 고도화를 통해 AI 기반 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.산돌은 이와 함께 자체 개발한 AI 폰트 제작 기술을 통해 폰트 산업의 생산 방식을 근본적으로 혁신하겠다고 밝혔다. 이 기술은 디자이너가 소량의 글자만 입력하면 나머지 1만 1,172자를 자동 생성해 완전한 폰트 파일로 구현하는 기술이다.기존에는 수개월 이상 소요되던 폰트 제작 과정을 획기적으로 단축할 수 있으며, 제작 효율성과 확장성을 동시에 확보할 수 있다는 점에서 의미가 크다. 산돌은 해당기술이 폰트 제작의 패러다임을 ‘수작업 중심’에서 ‘AI 기반 생산 체계’로 전환하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.특히 AI 기반 폰트 생산 기술은 콘텐츠 제작 환경이 빠르게 AI 중심으로 재편되는 흐름 속에서 크리에이터와 기업 고객 모두에게 보다 빠르고 유연한 제작 경험을 제공할 것으로 전망된다. 산돌은 AI 폰트 제작 기술을 공개할 예정이며, 향후 AI 기술을 플랫폼과 결합해 새로운 사용자 가치를 창출하고 글로벌 콘텐츠 제작 인프라 기업으로 도약한다는 전략이다.신동근 부사장은 “AI는 더 이상 선택이 아니라 산업 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소”라며 “산돌은 AI 폰트 제작 기술을 통해 콘텐츠 제작 환경의 변화를 주도해 나가겠다”고 말했다. 이어 “산돌은 안정적인 본업 기반 위에 전략적 자본 배분 역량을 결합해 ‘자본 배분형 플랫폼 기업’으로 진화하고 있다”며 “본업과 투자 그리고 주주환원이 이어지는 선순환 구조를 통해 주주와 함께 성장하는 기업으로 자리매김할 것”이라고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com