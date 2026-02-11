코리니, 미국 주요 거점 도시 부동산 및 한·미 세무 전략 세미나 개최

미국 부동산 전문 플랫폼 코리니(Koriny)가 올해 투자 시장의 포문을 여는 '2026 상반기 미국 부동산 & 세무 전략 세미나'를 오는 3월 3일(화)부터 6일(금)까지 서울에서 개최한다. 이번 세미나는 뉴욕, 뉴저지, 보스턴, LA, 시애틀 등 미국 주요 거점 도시의 시장 분석과 함께 한국 투자자들이 가장 어려움을 겪는 한·미 양국 세무 전략을 집중적으로 다룰 예정이다. 세미나 종료 후에는 미국 현지 부동산 전문가와의 1:1 맞춤 상담도 제공될 예정이다.이번 세미나의 최대 강점은 미국 현지에서 활발히 활동 중인 각 지역 부동산 전문가들이 직접 참여한다는 점이다. 단순한 수치와 데이터 나열에서 벗어나, 현지 전문가들의 풍부한 실무 경험을 바탕으로 한 도시별 시장 흐름, 학군 수요의 변화, 테크 기업 중심의 고용 시장 동향 등 생생한 현장 정보를 가감 없이 전달한다.특히 전통적으로 강세 지역인 뉴욕과 LA는 물론, 최근 바이오와 테크 산업의 성장으로 주목받는 보스턴과 시애틀, 실거주 수요가 탄탄한 뉴저지 등 각 지역의 특성에 맞춘 실전 투자 사례와 매물 확보 전략이 집중적으로 다뤄질 예정이다.해외 부동산 투자 시 가장 큰 진입장벽으로 꼽히는 세무 이슈에 대해서도 심도 있는 세션이 마련된다. 미국 부동산 취득부터 보유, 양도에 이르는 과정에서 발생하는 한·미 양국의 과세 체계를 비교 분석하고, 법인 및 개인 투자자별 맞춤형 절세 시나리오를 제시한다. 증여 및 상속과 연계된 자산가들의 고민을 해결할 수 있는 가이드도 제공될 예정이다.문태영 코리니 대표는 "이번 세미나는 각 지역 부동산 전문가들이 참여하여 미국 주요 지역에 대한 심도 있는 인사이트를 제공하는 자리가 될 것"이라며 "이번 세미나는 한국 투자자들이 단순한 외화 자산 보유를 넘어, 수익성과 안정성을 동시에 확보할 수 있는 정교한 포트폴리오를 설계하는 계기가 될 것"이라고 전했다.한편, 2017년 설립된 코리니는 뉴욕 맨해튼 4 월드 트레이드 센터(4 World Trade Center)에 본사를, 서울 강남 파이낸스 센터에 지사를 각각 두고 있는 미국 부동산 플랫폼이다. 코리니는 현재 뉴욕을 기반으로 미국 총 16개 주요 도시에서 주거 및 상업용 부동산의 임대, 매매 컨설팅, 자산관리 및 기업 미국 진출 패키지 등을 아우르는 올인원(All-In-One) 종합 서비스를 제공하고 있다.특히 미국 현지 대출 은행 연결, 법률 및 회계 자문 등 분야별 전문가를 통해 차별화된 컨설팅을 제공하며 고객들의 안정적인 미국 부동산 투자를 지원하고 있다.또한, 코리니는 작년 'Koriny Property Management 부동산 자산관리 서비스' 출시를 통해 투자 이후의 관리·운용까지 포괄하는 완성형 자산 관리 솔루션을 제공해, 미국 부동산 종합 솔루션 플랫폼으로서의 입지를 더욱 공고히 할 예정이다.세미나 참가 신청 문의는 코리니 카카오톡 공식계정 또는 이메일을 통해 가능하다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com