(주)메이크인 동작지사, (사)한국디지털컨버전스협회와 업무협약 체결

- 국민취업지원제도 활성화 및 일자리 창출 기여 목적

고용지원·취업지원 전문기업 (주)메이크인 동작지사는 (사)한국디지털컨버전스협회와 상호 협력체계를 구축하고, 국민취업지원제도 사업의 활성화 및 일자리 창출에 기여하기 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약을 통해 양 기관은 ▲구직자의 취업을 위한 다양한 취업지원서비스 활성화 ▲취업 관련 정보 교류 ▲사업 홍보 및 운영 지원 등 상호 발전을 위한 협력을 추진한다. 또한 직무수행 능력을 갖춘 인재 양성을 위해 공동으로 노력하며, 실질적인 취업 연계 성과를 창출하는 데 협력할 예정이다.(주)메이크인 동작지사는 국민취업지원제도를 운영하며 구직자들에게 취업 상담, 직무 연계, 취업 역량 강화 프로그램 등 다양한 맞춤형 취업지원서비스를 제공하고 있다. 또한, 이를 통한 취업 취약계층의 노동시장 진입과 안정적인 일자리 연계까지 지원하고 있다.메이크인 동작지사 강미경 팀장은 "이번 협약을 통해 국민취업지원제도 참여 구직자들에게 보다 폭넓고 실질적인 취업지원 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 기관과의 협력을 통해 구직자 중심의 취업 지원 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.양 기관은 앞으로도 지속적인 협력을 통해 국민취업지원제도의 내실화를 도모하고, 지역 기반의 일자리 창출과 고용 안정에 기여할 방침이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com