[그림] 인젠트 eXperDB와 티머니

AI데이터 플랫폼 전문기업 인젠트(대표이사 이형배)가 티머니의 교통 정산 데이터를 기반으로 한 '교통복지플랫폼'을 구축했다고 밝혔다. 이번 플랫폼은 지자체별 교통비 지원 정책을 디지털 환경에서 효율적으로 운영할 수 있도록 설계된 교통복지 전용 플랫폼으로, 교통 데이터와 행정 시스템을 연계해 복지 행정의 자동화와 정산 정확도를 동시에 강화한 것이 특징이다.교통복지플랫폼은 거주지 인증을 통한 지원 대상자 확인부터 교통 거래 데이터 추출, 지원금 산정 및 정산까지 전 과정을 하나의 통합 시스템으로 구현했다. 이를 통해 지자체는 수작업 중심의 교통비 지원 업무를 최소화하고, 대용량 교통 정산 데이터를 기반으로 보다 투명하고 정밀한 복지 행정 체계를 구축할 수 있게 됐다. 이용자는 통합 홈페이지를 통해 거주지 인증과 지원 내역 확인을 간편하게 수행할 수 있으며, 행정기관은 데이터 기반 정책 운영과 예산 집행의 효율성을 높일 수 있다.해당 플랫폼은 현재 경기도를 비롯해 서울 광진구와 강남구, 인천시 등으로 적용 범위를 확대하고 있다. 지자체별로 상이한 교통복지 정책에 유연하게 대응할 수 있도록 확장성과 표준성을 고려해 설계됐으며, 다양한 교통비 지원 제도를 하나의 플랫폼에서 통합 관리할 수 있도록 구조를 고도화했다.인젠트는 이번 사업에서 플랫폼 구축과 데이터 관리를 담당하며, 대규모 교통 정산 데이터를 안정적으로 처리할 수 있는 데이터베이스 설계 및 운영 역량을 제공하였다. 구축 과정에서 집중적인 DB 설계와 성능 튜닝, 기존 운영 데이터베이스와의 안정적인 데이터 이관, 대용량 정산 처리를 고려한 운영 체계 수립 등을 통해 공공 서비스 환경에 최적화된 데이터 플랫폼을 구현하였다.이번 프로젝트의 핵심인 eXperDB는 인젠트가 국내 최초로 상용화한 포스트그레SQL 기반의 DBMS 플랫폼으로, DB 운영, 모니터링, 백업, 복구, 이중화 등 데이터 전주기를 통합 관리할 수 있다. 또한 ▷패트로니 오토 페일오버(Patroni Automatic Failover) ▷DRE(Disaster Recovery Engine) 기반 이중화 구조 ▷쿼럼 (Quorum)합의 기반 복제 안정성 ▷PG Pool 프록시(Proxy) 기반 트랜잭션 분산 등의 특징을 가지고 있다.인젠트 이형배 대표이사는 "이번 교통복지플랫폼은 교통 데이터를 기반으로 복지 행정을 고도화한 데이터 중심 공공 IT 사업"이라며 "티머니와의 협력을 통해 지자체 교통복지 정책을 안정적으로 지원하는 플랫폼 표준을 제시하고, 향후 전국 단위 확산과 서비스 고도화를 지속 추진할 계획"이라고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com