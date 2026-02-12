조기취업형 계약학과, '성과공유 및 우수사례 시상식' 성황리 마무리

RISE 전환 맞춰 산학협력 교류 확대

조기취업형 계약학과는 지난 11일(목) 대전 오노마호텔에서 '조기취업형 계약학과 성과교류 및 네트워킹 행사'를 성황리에 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 오후 1시 30분부터 5시까지 교육부를 비롯한 지역RISE센터, 대학사업단, 우수사례 공모전 수상자 등 관계자가 한 자리에 모인 이 행사는 RISE체제 전환과 함께 조기취업형 계약학과를 지역RISE센터와 대학관계자들에게 알리고, 성과를 공유하는 자리로 마련되었다.1부는 사업·RISE 안내 및 우수사례 발표로 시작했다. 교육부 산학협력지원과 유희진 과장의 개회사와 함께 시작한 행사는 교육부 산학협력지원과 강명수 사무관이 조기취업형 계약학과 사업에 대한 안내로 첫 순서를 진행했다. 이어 충남연구소(충청남도RISE센터) 박희원 전문연구원이 충남형 계약학과 사업추진 사례를 소개했다.2부에서는 대학 및 학생 우수사례 발표가 이어졌다. 경일대학교 대학원 박현수 단장이 대학원 부문 우수사례를 소개했다. 이어 백석문화대학교 강천국 사업부단장이 전문대부문 신입생 모집 및 홍보 우수사례를 발표했으며, 이어진 학생 발표는 작년 11월 진행된 우수사례 공모전에서 우수상을 수상한 전남대학교 윤석희 학생이 본인의 이야기를 공유했다.3부는 유공자 표창 및 우수사례 공모전 시상식이 진행됐다. 사업에 기여한 공로를 인정받아 경일대학교 대학원 김유정 선임연구원과 백석문화대학교 박렬(조기취업형 계약학과 사업단)이 상을 수상했다. 우수사례 시상식에서는 구미대학교 오승재 학생과 조기취업형 계약학과 연계기업 에코바이오 의학연구소가 각각 학생부문과 기업부문의 대상(교육부장관상)을 받았다. 이어 순천향대학교 최아현 학생이 최우수상(한국산업기술진흥원장상)을 수상했다.학생부문 우수상(한국산업기술진흥원장상)은 가천대학교 김성규, 임수연, 전남대학교 윤석희 학생이, 기업부문에서는 극동에너지 주식회사와 ㈜오핌디지털이 각각 수상했다. 학생부문 장려상(한국산업기술진흥원장상)은 경일대학교 이강민, 부산과학기술대학교 천진원, 동의과학대학교 김나경, 백석문화대학교 김지현, 국립한밭대학교 정우성 학생이 각각 수상했다. 이번 시상은 사전 진행된 조기취업형 계약학과 우수사례 공모를 통해 선발된 결과다.조기취업형 계약학과는 대학과 중소·중견기업이 협약을 체결해 현장 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하는 사업이다. 기업은 인력 양성에 필요한 교육비 일부를 부담하고, 대학은 기업 수요에 맞춘 공동 교육과정을 개발·운영함으로써 기업에 맞춤형 인재를 공급한다.특히 협약 기업의 인사 기준을 반영해 대학과 기업이 학생을 공동 선발하고 채용을 약정하기 때문에, 조기취업형 계약학과 학생은 입학과 동시에 취업이 확정된다. 2학년부터는 직장인으로서 일과 학업을 병행하며, 4년제 학사학위는 3년, 2년제 전문학사학위는 1년 6개월 만에 취득할 수 있다.조기취업형 계약학과 관계자는 "이번 행사가 사업 성과를 공유하고 참여 주체 간 협업을 확대하는 계기가 됐다"며 "RISE 전환 흐름 속에서 지역 산업 수요 기반의 인재 양성 모델이 현장에 더욱 확산될 수 있도록 교류와 협력을 강화하겠다"고 밝혔다.한편, 조기취업형계약학과의 콘텐츠는 정부광고, 협찬으로 한국산업기술진흥원의 조기취업형 계약학과 홍보사업 지원으로 제작·게재되었다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com