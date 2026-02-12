충청권 창업중심대학 3개 대학 연합 ‘스타트업 컨퍼런스’ 성료

한남대학교(총장 이승철)는 충북대학교, 호서대학교와 함께 2월 12일 세종시 코트야드 바이 메리어트 세종에서 ‘충청권 연합 스타트업 컨퍼런스’를 공동 개최하고, 대학발 창업 성과 확산과 지역 창업 생태계 활성화를 위한 협력의 장을 마련했다.이번 행사는 중소벤처기업부와 창업진흥원이 주최하고, 충청권 창업중심대학(한남대학교·충북대학교·호서대학교)이 공동 주관하여 마련되었으며, 2025년도 창업중심대학사업의 운영 성과를 공유하고 2026년 사업 방향을 안내하기 위해 기획되었다.특히 충청권 3개 창업중심대학이 연합하여 지역 창업 생태계의 실질적 성과를 대외적으로 공유하고, 대학발 창업 활성화 우수 모델을 제시함으로써 지역 창업 거점으로서의 위상을 한층 강화하는 계기를 마련했다는 점에서 의미를 더했다.이날 행사는 ▲대학별 창업중심대학사업 운영 성과 발표 ▲지역 유망 창업기업 혁신성장 사례발표 ▲2026년 창업중심대학 통합 사업설명회 ▲충청권 창업중심대학 업무협약(MOU) 체결식 ▲우수사례 시상식 등으로 구성됐다.세션1에서는 충북대학교, 한남대학교, 호서대학교가 각각 2025년도 사업 운영 성과를 발표하며 주요 성과와 대학별 특화 프로그램 운영 사례를 공유했다.이어 세션2에서는 지역 유망 창업기업 혁신성장 사례발표 경진대회가 진행되어, 각 대학이 추천한 창업기업들이 사업화 과정과 성장 전략을 소개하며 현장 질의응답을 통해 경험과 노하우를 공유했다.세션3에서는 개편된 창업중심대학 사업 추진 방향과 신규 모집(안)에 대한 설명이 진행되어, 대학 및 창업기업 관계자들의 높은 관심을 모았다. 아울러 유관 창업지원사업 안내도 함께 이루어져 예비·초기 창업자들의 실질적 참여 기회를 넓혔다.이후 진행된 우수사례 심사 및 시상에서는 사례발표 내용을 바탕으로 혁신성, 실질적 성과, 모델 확산성, 지역사회 기여도, 전달력 등을 종합 평가해 우수기업을 선정했으며, 우수 발표 기업인 ‘디에스전자’, ‘(주)아라’, ‘(주)글로벌에스텍’에는 각각 대전·세종, 충북, 충남 지방중소벤처기업청장상이 수여됐다.행사장에는 대학별 홍보부스와 우수기업 제품 전시 부스가 운영되어 참석자들이 사업 성과를 직접 확인하고, 현장에서 창업 상담을 받을 수 있도록 원스톱 상담창구도 마련됐다. 또한 3개 대학 사업단장과 지방중기청 관계자가 참여한 네트워킹 차담회를 통해 금년도 사업 협력 방안에 대한 논의도 이어졌다.한남대학교 창업지원단 유승연 단장은 “충청권 3개 대학이 단순한 성과 공유를 넘어 지속적인 협력 체계를 공식화했다는 점에서 의미가 크다”며 “대학발 창업이 지역 산업과 연계되는 선순환 구조로 확산될 수 있도록 공동 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.한편, 충청권 창업중심대학은 학생·교원 창업을 포함한 창업 전 주기 지원체계를 강화하며, 지역 특화 산업과 연계한 창업 지원을 통해 지방시대 성공 모델을 만들어가고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com