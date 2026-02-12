[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 실감형 콘텐츠 제작 및 포터블 LED 디스플레이 개발하는 기업 ‘라인솔루션’

장대성 라인솔루션 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



라인솔루션은 AI, XR 실감형 콘텐츠, 포터블 LED 디스플레이 등을 개발하는 기업이다. 장대성 대표(36)가 2021년 2월에 설립했다.대표 아이템은 폴딩형 LED 디스플레이로 이동성과 편의성을 가진 포터블 디스플레이다. 가로 1.3M X 높이 2.3 정도의 크기로, LED 디스플레이 간에 연결도 가능해서 소규모 행사 백 월로도 사용이 가능한 제품이다.“전문 디자이너가 아닌 사람도 쉽게 자기만의 광고 콘텐츠를 만들 수 있게 하는 광고 생성형 AI 플랫폼을 현재 개발 중입니다. 라인솔루션 디아비스를 사용하실 경우 미디어 콘텐츠 생성 후 즉시 디바이스 송출 출력까지 됩니다.”라인솔루션의 경쟁력은 첫째, 이동성이다. 언제 어디서나 이동 후 펼치고 전기 파워만 지원해 주면 즉시 LED 디스플레이로서 광고를 내보낼 수 있다. 둘째, 전문 디자이너가 아닌 사람도 플랫폼에서 본인이 직접 찍은 사진으로 상품 광고 이미지를 AI를 통해 쉽게 생성할 수 있다.라인솔루션의 주요 타겟은 전시 박람회 부스를 운영하는 기업 또는 기관이다. “LED 디스플레이는 전날 설치를 진행해야 하는 번거로움을 가진 형태입니다. 라인솔루션의 제품은 행사 시작 당일에도 즉시 설치·운영이 가능합니다. H/W 이동해서 디스플레이를 펼치고 전원만 연결해주면 준비가 끝나는 아주 쉬운 설치 형태를 가지고 있습니다.”라인솔루션은 투자에 대해 긍정적인 생각을 늘 가지고 있으며, 아이템의 홍보 마케팅과 더불어 투자 유치를 위해 여러 형태로 접근할 계획이다.장 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “예쁘고 아기자기한 형태를 좋아합니다. 제일 먼저 기업을 설립하면서 회사의 방향을 콘텐츠 회사로 정해서 움직였고, 그 와중에 미디어 파사드와 XR 같은 실감 콘텐츠에 빠지게 되었습니다. 그러던 중 다양한 지원사업을 통해 제 생각을 실제로 구현하고 있었고 그러한 과정이 창업으로 이어졌습니다.”창업 후 장 대표는 “내가 만드는 콘텐츠 또는 아이템이 다른 사람들에게 좋은 평가를 받았을 때 보람을 느낀다”며 “다음 스텝을 생각할 수 있는 계기가 된다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 장 대표는 “우리가 제작한 콘텐츠가 사람들에게서 시선을 빼앗고 흥미를 느끼게 하고 모든 사람이 즐길 수 있는 콘텐츠를 만드는 것이 목표”라고 말했다.라인솔루션은 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com