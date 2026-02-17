대성마이맥, 설 연휴 맞아 '2026 새해 열공 지원 이벤트' 진행

디지털대성이 운영하는 대입 이러닝 브랜드 대성마이맥이 설 연휴 기간에도 학습에 매진하는 수험생들을 독려하기 위해 2026 새해 열공 지원 이벤트를 진행한다고 밝혔다.이번 이벤트는 2026년 2월 13일부터 18일까지 총 6일간 운영된다. 연휴 기간 학습을 이어가는 회원들이 콘텐츠 구매 부담을 덜 수 있도록 실질적인 혜택을 담은 할인 쿠폰 5종을 제공하는 것이 핵심이다.대성마이맥이 이번 이벤트를 통해 제공하는 쿠폰은 대성패스 5만 원 할인 쿠폰, 단강좌 30% 할인 쿠폰, 교재 10% 할인 쿠폰, 교재 2,000원 할인 쿠폰, 배송비 무료 쿠폰 1장 등이다.회사 측은 수험생들이 패스부터 개별 강좌, 교재 구매 및 배송비에 이르기까지 학습 전 과정에서 고루 혜택을 받을 수 있도록 쿠폰 라인업을 구성했다고 설명했다.대성마이맥 관계자는 "설 연휴에도 학습 리듬을 유지하려는 수험생들에게 도움이 될 수 있도록, 활용도가 높은 혜택 중심으로 이벤트를 준비했다"며 "기간 내 쿠폰을 확인하고 필요한 강좌와 교재를 합리적으로 이용하길 바란다"고 전했다.이벤트와 관련한 상세한 내용 및 각 쿠폰별 적용 조건은 대성마이맥 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com