㈜핫시즈너, 설 맞이 영등포 보현종합지원센터서 봉사활동 진행

- 브랜드 서포터즈와 함께 소외계층 위한 배식 봉사 실천

- 단순 기부를 넘어 소통하는 CSR 활동으로 지역사회에 온정 전해

동대문엽기떡볶이와 보끔당을 운영하고 있는 ㈜핫시즈너가 다가오는 설 명절을 맞아 13일 서울 영등포구 소재 '영등포 보현종합지원센터'에서 브랜드 서포터즈와 함께 봉사활동 및 떡볶이 나눔 행사를 진행했다고 밝혔다.이번 활동은 소외된 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 돕고, 브랜드가 지향하는 '나눔'과 '상생'의 가치를 실천하기 위해 마련됐다. 특히 현장에는 핫시즈너의 공식 서포터즈인 '엽포터즈'가 참여해 젊은 에너지를 더했다.이날 핫시즈너 임직원과 서포터즈들은 센터를 이용하는 지역 소외계층을 위해 시설 미화활동과 급식배식봉사, 직접 떡볶이를 조리하고 배식하는 시간을 가졌다. 단순히 음식을 전달하는 데 그치지 않고, 명절 덕담을 나누는 등 정서적인 교감의 시간을 가져 그 의미를 더했다.봉사에 참여한 활동자는 "설을 앞두고 직접 만든 떡볶이를 맛있게 드시는 어르신들의 모습을 보니 오히려 제가 더 큰 에너지를 얻었다"며, "브랜드의 일원으로서 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있어 뿌듯하다"고 소감을 전했다.㈜핫시즈너 관계자는 "명절일수록 더 크게 느껴질 수 있는 소외감을 조금이나마 덜어드리고자 이번 나눔 활동을 기획하게 됐다"며, "앞으로도 서포터즈와 함께 진정성 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 전개해 ESG 경영을 실천하고 사회적 책임을 다하는 브랜드가 되겠다"고 밝혔다.㈜핫시즈너에서는 이번 활동을 시작으로 지역사회와의 상생을 위한 다양한 방안을 모색할 계획이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com