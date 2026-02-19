스타스테크, 美 뉴저지주 교통부와 유상 파일럿 착수…첨가제 기술로 북미 진출 가속

ST·SL-Additive, 완제품 대비 0.3~2% 혼입으로 물류 부담 낮춰 해외 수출 장벽 돌파

불가사리 유래 다공성 구조체, ST-Additive 내 소량·완제품 기준 극소량으로도 부식 억제 효율 개선

스타스테크는 미국 뉴저지주 교통부(NJ DOT)에서 유상 파일럿을 진행하고, 캐나다 퀘벡주 City of Dorval에서도 파일럿 수행이 확정되는 등 해외 실증을 본격 확대하고 있다고 19일 밝혔다.이번 파일럿에는 스타스테크의 핵심 첨가제 제품인 ST-Additive와 SL-Additive 투입된다.ST-Additive는 불가사리 유래 다공성 구조체와 상호작용하는 특정 부식방지제를 기반으로 설계된 부식 억제 첨가제다. 첨가제를 최종 제설제 조성물에 1~2% 수준만 혼입해도 첨가제 내에 소량 포함된 다공성 구조체가 금속 표면에서의 부식억제제 흡착 및 피막 형성을 강화하고, 이온 이동을 억제하는 인핸서(enhancer) 메커니즘을 통해 부식 억제 효율을 크게 개선하는 것이 특징이다.첨가제는 최종 조성물에 혼입되며, 그 안에 포함된 다공성 구조체는 첨가제 중 일부분으로 완제품 기준으로 극소량에 해당한다. 그럼에도 내부 시험 및 공인시험 결과, 동일 조건에서 구조체 미적용(무첨가) 대비 부식 수준이 절반 이하로 감소하는 경향이 확인됐다.해당 기술은 국내뿐 아니라 미국·일본·캐나다 등 다수 국가의 공인시험기관 및 연구기관에서 검증을 마쳤고, 특히 일본 공인시험에서는 제품의 부식률이 물보다 낮은 수준으로 나타나 기술적 우수성을 입증했다.최근 상용화된 SL-Additive 역시 해외 프로젝트에 적용되고 있다. SL-Additive는 제설제로 인한 콘크리트 파손 저감에 초점을 둔 첨가제로, 약 0.3% 수준의 혼입만으로 콘크리트 파손률을 기존 소금 대비 10% 이하로 낮추는 공인시험 결과가 확보됐다.제설제는 원가 구조에서 물류비 비중이 큰 품목으로 국가·지역별로 현지 생산·공급망을 가진 업체가 시장을 점유하는 경향이 강해 완제품 형태로의 해외 진출은 구조적으로 제한되기 쉽다. 이에따라 스타스테크는 현지 파트너가 보유한 염화물계 제설제(또는 기존 제품)에 첨가제를 0.3~2% 수준으로 혼입해 성능을 높이는’ 첨가제 기술 수출 모델’을 채택, 해외 수출 장벽을 넘어서고 있다.스타스테크는 그동안 미국·캐나다 주요 대학 및 연구기관(Carleton Univ., Montana Univ., Innotech Alberta 등)과의 협업을 통해 논문 및 기술 리포트 형태로 검증을 축적해 왔다. 특히 SL-Additive 관련 연구 성과는 SCI급 저널에 해당되는 KSCE Journal of Civil Engineering에 게재되며 국제 학술적 검증도 확보했다.이외에도 국내 학계 차원의 검증과 평가가 병행되고 있다.구민수 동아대학교 화학공학과 교수는 "해당 다공성 구조체 농도(함량)가 실질적인 억제 성능을 발현하는 임계 유효 농도로 작동하는 것이 실험적으로 검증됐다"면서 "이는 소량 혼입 조건에서도 부식 억제 성능이 개선되는 과학적 근거가 된다"고 설명했다.양승찬 스타스테크 대표는 "첨가제 기술 수출 모델은 현지 제품의 성능을 구조적으로 업그레이드하는 방식으로, 해외 공공기관이 유상 파일럿으로 기술을 검증하고 있다는 점은 연구 수준에서 이에 대한 검증이 마쳐야만 가능하며 이에 따른 현장 적용성이 확인되고 있음을 의미한다"며 "극소량 혼입만으로 부식 억제 및 콘크리트 보호 성능을 개선할 수 있다는 점은 글로벌 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖춘 기술이라는 방증으로 앞으로도 공신력 있는 기관과의 협업을 통해 해외 실증을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com