안토니오 치테리오 디자인 테크노짐 퍼스널 라인 전경

갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)이 국내에 전개하고 있는 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐이 2월 20일부터 3월 8일까지 서울 강남구 청담동에 위치한 하우스오브신세계 청담 1층 Curated Shops 내 팝업 스토어 매장에서 운영된다.하우스오브신세계 청담은 '어떻게 머물게 할 것인가'라는 질문에서 출발한 라이프스타일 큐레이션 공간으로, 청담 상권을 대표하는 상징적 복합 공간으로 자리매김하고 있다. 식음료와 패션, 리빙을 유기적으로 연결해 고객이 공간에 자연스럽게 머무르도록 설계된 것이 특징이다.이번 팝업은 이러한 청담의 감도 높은 공간에 테크노짐의 럭셔리 라인을 선보이는 자리로, 디자인과 기술이 결합된 프리미엄 웰니스 오브제를 직접 경험할 수 있도록 구성됐다.이번 팝업의 핵심은 안토니오 치테리오가 디자인한 테크노짐 퍼스널 라인이다. 퍼스널 라인은 최첨단 바이오메카닉스 기술과 시대를 초월한 이탈리아 디자인을 결합한 컬렉션으로, 글로벌 디자인 어워드를 수상하며 혁신성과 심미성을 동시에 인정받았다. 단순한 운동기구를 넘어 하나의 조형적 오브제로 완성된 제품으로, 펜트하우스·프라이빗 빌라·요트 등 하이엔드 주거 공간과 자연스럽게 어우러지는 것이 특징이다.대표 전시 제품인 '리클라인 퍼스널'은 허리 지지 구조와 편안한 접근성을 갖춘 프리미엄 좌식 사이클로, 장시간 저강도 유산소 운동에도 최적화된 설계를 자랑한다. 인체공학적 디자인과 고급 소재를 적용해 편안함과 내구성을 동시에 구현했다.'크로스 퍼스널'은 상·하체를 동시에 사용하는 전신 운동기구로, 부드럽고 동기화된 움직임을 통해 칼로리 소모와 지구력 향상에 효과적이다. 운동 성능은 물론, 세련된 인테리어와 조화를 이루는 디자인이 강점이다.현장에서는 테크노짐의 디지털 평가 솔루션 '테크노짐 체크업' 체험 이벤트도 함께 진행된다. 체크업은 근력, 밸런스, 유연성 등 주요 신체 지표를 분석해 개인의 '웰니스 에이지'를 도출하는 장비로, 실제 나이 대비 현재 신체 컨디션을 데이터 기반으로 확인할 수 있도록 돕는다.이벤트 기간 중 체크업 프로그램을 3개 이상 진행한 고객 가운데 웰니스 에이지가 실제 나이보다 5세 이상 낮게 측정될 경우 테크노짐 백팩을 선착순 증정한다.또한 구매 고객에게는 텀블러, 스포츠 타월, 올림픽 굿즈 등 다양한 사은품을 제공한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 준비됐으며, 소진 시 종료된다.테크노짐 코리아 이반석 대표는 "청담을 대표하는 라이프스타일 공간인 하우스오브신세계 청담에서 테크노짐 퍼스널 라인을 선보이게 되어 뜻깊다"며 "이탈리아 장인정신과 혁신 기술이 결합된 디자인 중심 피트니스 장비를 통해 프리미엄 웰니스의 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com