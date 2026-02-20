[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 재활기관과 치료사를 위한 AI 기반 재활기관 SaaS ‘느린걸음플러스’ 개발한 ‘더느린걸음’

장진수 더느린걸음 대표 (2025년 창업도약패키지 수행기업)



-더느린걸음은 장애아동 보호자를 위한 비대면 재활교육에서 출발

-‘느린걸음 플러스’, 고객관리, 수업일지, 정산·기록 업무를 자동화하여 치료사는 재활에 집중

더느린걸음은 재활기관과 치료사를 위한 AI 기반 재활기관 SaaS 기업이자 사회적기업이다. 출발은 법인 설립이 아니라 2008년 네이버 장애 보호자 커뮤니티 ‘느린걸음’이었다. 16년간 운영된 이 커뮤니티는 현재 11만 명이 넘는 보호자들이 참여하는 국내 최대 규모의 네트워크로 성장했고, 이 현장에서 축적된 경험이 더느린걸음 사업의 핵심 자산이다. 장진수 대표(51)가 2020년 6월에 설립했다.“더느린걸음은 장애아동 보호자를 위한 비대면 재활교육에서 출발해, 현재는 재활 기관의 실제 운영을 바꾸는 AI SaaS로 사업을 확장하고 있습니다. 대표 아이템은 ‘리햅매칭(Rehab Matching)’과 ‘느린걸음 플러스(Slow Pace Plus)’로, 고객관리, 수업일지, 정산·기록 업무를 자동화하여 치료사는 재활에 집중하고, 보호자는 아이의 재활 과정을 데이터로 이해할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 기관의 행정 부담을 줄이고, 재활 품질과 보호자 신뢰를 동시에 높이고 있습니다.”더느린걸음의 가장 큰 경쟁력은 재활을 데이터 이전에 ‘현장과 사용자’ 관점에서 이해해 왔다는 점이다. 장 대표는 16년간 보호자 커뮤니티를 운영하며, 재활이 왜 지속되기 어려운지 구조적으로 경험해 왔다. 또한 사회적기업으로서 공공성과 지속가능성을 함께 고려한 구조라는 점도 차별점이다.더느린걸음은 재활기관 중심 B2B 구조로 설계되어 있다. 시스템 도입 주체는 재활기관·복지관·바우처 제공기관이며, 파일럿 도입 후 SaaS 구독 방식으로 전환하고 있다. 현재 창업도약패키지를 통해 시장 실증과 고도화를 진행 중이며, 이후에는 전략적 파트너십과 투자 유치도 단계적으로 검토할 계획이다.장 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “출발은 사업이 아니라 커뮤니티였습니다. 발달장애 자녀를 둔 보호자로서 버틸 수 있는 공간이 필요했고, 그 경험이 문제 정의의 출발점이었습니다. 2020년 사회적기업가 육성사업을 통해 사업화를 시작했고, 이후 정부 지원사업과 자체 투자로 성장해 2024년 사회적기업 인증을 받았습니다.”창업 후 장 대표는 “‘보호자가 재활을 이해하게 됐다’, ‘기관 운영이 훨씬 수월해졌다’는 현장의 피드백을 들을 때 가장 보람을 느낀다”고 말했다.더느린걸음은 기획·운영, 재활 도메인 전문가, 그리고 AI·SaaS 개발 인력을 중심으로 구성된 소규모 전문팀으로 운영하고 있다.앞으로의 계획에 대해 장 대표는 “2026년은 더느린걸음의 재활기관 SaaS 확산 원년”이라며 “비대면 교육 기업이 아닌, 재활기관 운영을 바꾸는 AI 기술 기업으로 자리매김하는 것이 목표다. 돌봄의 공백을 사람의 헌신이 아니라 기술로 메우는 기업이 되고자 한다”고 말했다.더느린걸음은 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com