"댓글 남기면 DM으로 정보 드려요"···달라진 'Z 트렌드'

우연히 알고리즘으로 마주한 정보성 릴스

니아 크리에이터의 정보성 릴스 (사진 본인제공)

소통 자동화 도구 매니챗(ManyChat)···크리에이터의 전략적 선택

(위)정보성 릴스의 댓글 창 (사진=인스타그램] (아래)직접 댓글에 작성해 받은 DM 캡처본 (이정민 대학생 기자)]

팔로우 후 삭제, 반복되는 유도성 콘텐츠에 피로감 호소도