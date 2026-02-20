"댓글 남기면 DM으로 정보 드려요"···달라진 'Z 트렌드'

정보통신정책연구원(KISDI)이 발표한 2024 세대별 SNS 이용 현황에 따르면, 주중 하루 평균 SNS 이용 시간이 Z세대 55분, 밀레니얼세대 38분, X세대 30분, 베이비붐세대 22분으로 나타났다. 또한 Z세대 57.6%는 하루 1회 이상 매일 타인의 게시글을 확인하고 29.7%가 매일 댓글을 달거나 ‘좋아요’를 표시한다. 이는 디지털 환경에 익숙한 Z세대가 다른 세대에 비해 SNS 상호작용이 가장 활발함을 알 수 있으며, 댓글 정보탐색의 토대가 되어 간다.
우연히 알고리즘으로 마주한 정보성 릴스 대학생 강현서 씨(21)는 알고리즘으로 추천된 정보성 릴스 콘텐츠에 종종 댓글을 작성하며 취업 관련 콘텐츠를 DM으로 받았다.
강 씨는 “영상 속 게시되는 실제 합격증들을 확인할 수 있어 신뢰가 간다”며 “알고리즘이 관련 주제 영상을 계속해서 추천해 타인의 시각이나 방향성을 쉽게 접할 수 있다”고 말했다.
대학생 손정경 씨(23) 또한 같은 방식으로 지역별 맛집, 여행코스 등의 정보를 손쉽게 얻었다.
손 씨는 “같은 정보를 얻기 위해 시간과 에너지를 소모하기보단, 댓글·DM 방식이 궁금한 정보를 바로 전달받을 수 있어 편리했다”고 밝혔다.
이 같은 현상에 문다정 대학내일20대연구소 선임 연구원은 “Z세대는 정보를 ‘찾아야 하는 것’보다 일상에서 자연스럽게 마주치는 것으로 인식하는 경향이 강하다”고 말했다.
또한 “Z세대는 알고리즘을 역이용해, 본인이 필요한 정보가 나를 찾아오게 만든다”며 “검색의 결과는 구조화된 설명이라면, SNS 댓글이나 콘텐츠 속 정보는 경험담·후기·맥락이 함께 담긴 이야기로 나와 비슷한 사람이 어떻게 선택했는지 참고하려는 Z세대의 성향에 댓글 기반 정보가 더 직관적으로 작동된다”고 설명했다.
소통 자동화 도구 매니챗(ManyChat)···크리에이터의 전략적 선택 Z세대의 정보탐색 변화를 포착한 것은 비단 트렌드 전문가만이 아니었다. 댓글을 작성해 정보를 얻으려는 수요층과 매니챗(Manychat), 소셜비즈(Socialbiz) 등 DM 자동화 서비스의 등장으로 정보 제공자는 새로운 마케팅 수단으로 선택했다.
DM 자동화 서비스는 인스타그램, 페이스북 등 메시지 플랫폼에서 소통을 자동화해 주는 도구다. 특정 키워드가 댓글로 입력되면 관련 정보를 자동으로 발송해 시간을 단축하는 이점이 있다. 무엇보다 이는 정보 이용자의 참여율을 높이고 서로 간 활발한 상호 활동을 유도해 알고리즘 노출로 연결되게 한다.
실제로 김니아 크리에이터는 매니챗(Manychat)을 활용한 해외 취업 및 디지털 노마이드 관련 콘텐츠로 2.6만 팔로우를 보유하고 있다.
김씨는 “운영하는 계정 규모가 점차 커지자, 일일이 수작업 DM 대응이 어려워져 매니챗(Manychat) 자동화 툴을 결제하게 되었다”라고 말했다.
니아 크리에이터는 “단순 참여 지표를 넘어 실제 노출 확대로 이어짐을 체감한다”며 “평균 조회수 약 20~30% 상승, 기존 대비 댓글 수와 정보형 릴스의 저장 수가 약 2배 이상 증가, DM을 받은 이용자의 팔로우 전환율 또한 일반 시청자 대비 훨씬 높았다”고 했다.
그는 “댓글이 많이 달린 콘텐츠는 초반 반응 속도가 빠르고, 그 결과 알고리즘으로 노출이 더 길게 유지되는 경우도 많았다”고 덧붙였다.
팔로우 후 삭제, 반복되는 유도성 콘텐츠에 피로감 호소도이 같은 정보 전달의 구조는 정보 제공자와 이용자 모두에게 편리성을 제공하는 반면, Z세대 모두가 이를 긍정적으로만 받아들이는 것은 아니다.
손정경 씨는 “정보 디엠을 받기 위해 해당 계정을 선 팔로우 후 댓글을 달아야 정보를 받을 수 있는 구조가 많다”며 “계정을 팔로우해 이들의 향후 소식과 콘텐츠를 접하고 싶지 않지만, 정보를 받고자 팔로우했다”고 한다.
이어 “정보를 전달받은 이후 이를 취소한 경우도 많았다”고 덧붙였다.
인스타그램 이용자 이우석 씨(가명, 20)는 “본 계정이 아닌 비공개 계정으로 댓글을 작성하는 이용자들도 주변에 더러 있다”며 “그들이 개인정보를 보호하고 자신이 어느 정보를 얻고자 하는지 꺼리는 모습”으로 보였다.
대학내일20대연구소의 <Z세대의 생성형 AI 활용 보고서>에 따르면, Z세대가 ChatGPT를 사용하면서 가장 개선해야 할 문제점으로 할루시네이션(Hallucination)을 꼽았다. 이는 생성형 AI가 사실이 아닌 정보를 마치 진실처럼 생성하는 현상을 말하며, Z세대는 AI가 주는 답변을 무조건적인 신뢰보단 검색을 통해 재차 확인한다는 것이다.
문 연구원은 “검색은 더 이상 출발점이 아닌 마지막 단계로 이동 중이며, 정보탐색의 시작은 알고리즘과 콘텐츠, 타인의 경험이 맡는 구조가 재편되고 있다”고 판단했다.
또 “태생적으로 AI를 접한 알파세대는 텍스트 중심 검색보다 영상, 음성, 맥락 기반 콘텐츠를 통해 정보를 습득하는 것이 자연스러워질 것이며, 자동화와 맥락 중심적인 정보 습득 방식으로 이동할 가능성이 높다”고 전망했다.
