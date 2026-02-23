㈜비상교육 잉글리시아이, 백팩 선물 등 신학기 이벤트 진행

4월 5일까지 신규 회원 등록 시 전원 포켓 백팩 선물… 블로그 이벤트도 진행

글로벌 교육전문기업 ㈜비상교육의 초·중등 영어학원 브랜드 '잉글리시아이(englisheye)'가 3월 신학기를 맞이하여 다양한 이벤트를 진행한다고 밝혔다.먼저 오는 4월 5일(일)까지 등록하는 모든 신규 회원에게 '잉글리 매쉬 포켓 백팩'을 선물한다. 이는 넉넉한 수납이 가능하고 사이드포켓에 물병 등 자주 사용하는 물건을 넣어 다닐 수 있는 실용적인 백팩으로 언제 어디서나 유용하게 사용할 수 있다.잉글리시아이 공식 블로그에서도 3월 신학기를 응원하고자 2월 23일(월)부터 3월 8일(일)까지 명언 이벤트를 진행한다. 이웃 맺기를 완료한 후 가장 마음에 드는 명언을 고르고 이유와 응원의 메시지를 함께 댓글로 남기면 참여가 완료된다.비상교육 이영장 티칭 CoreGroup 그룹장은 "3월 신학기를 맞아 더 많은 학생들이 잉글리시아이의 자기 주도적 학습과 맞춤형 프로그램을 경험하며 글로벌 역량을 키워갈 수 있도록 다양한 이벤트를 마련했다"고 밝혔다.블로그 이벤트는 오는 3월 10일(화) 추첨을 통해 총 50명에게 간식을 선물할 예정이다. 배민 모바일상품권(10명), 배스킨라빈스 파인트(10명), 스타벅스 카페 아메리카노(30명)의 경품이 준비되어 있다.잉글리시아이는 학습 효과를 극대화하기 위해 AI 기반 영어 능력 강화 프로그램인 "잉온(ING-ON)" 서비스를 제공한다. 작년 2월 첫 선을 보인 잉온은 시간과 장소에 구애받지 않고 학습자 개인의 수준에 맞춰 학습할 수 있는 맞춤형 프로그램이다. 학습자가 스스로 학습 몰입도를 높이고 올바른 자기주도 학습 습관을 형성할 수 있도록 돕는 다양한 동기부여 시스템을 갖춘 것이 특징이다.한편 잉글리시아이는 에듀테크 기반 자기주도 영어 학습 프로그램이다. 미국과 뉴질랜드 등 현지에서 직접 촬영한 1,400여 개 스토리 영상과 애니메이션으로 현지 영어와 영어권 문화를 함께 경험할 수 있다. 특히 스마트 PAD와 교재로 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 등 전 영역의 실용 영어와 내신 준비가 한 번에 가능한 것이 특징이다. 또한 영어를 처음 배우는 예비 초등학생부터 중학생까지 세분화된 정규 프로그램과 특별 프로그램이 마련되어 있으며, 프로그램별 스토리 기반 영상 콘텐츠, 맞춤형 스마트 학습, AI-QV, 교재 학습 등을 제공 중이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com