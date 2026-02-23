㈜비상교육 잉글리시아이, 백팩 선물 등 신학기 이벤트 진행

4월 5일까지 신규 회원 등록 시 전원 포켓 백팩 선물… 블로그 이벤트도 진행글로벌 교육전문기업 ㈜비상교육의 초·중등 영어학원 브랜드 '잉글리시아이(englisheye)'가 3월 신학기를 맞이하여 다양한 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
먼저 오는 4월 5일(일)까지 등록하는 모든 신규 회원에게 '잉글리 매쉬 포켓 백팩'을 선물한다. 이는 넉넉한 수납이 가능하고 사이드포켓에 물병 등 자주 사용하는 물건을 넣어 다닐 수 있는 실용적인 백팩으로 언제 어디서나 유용하게 사용할 수 있다.
잉글리시아이 공식 블로그에서도 3월 신학기를 응원하고자 2월 23일(월)부터 3월 8일(일)까지 명언 이벤트를 진행한다. 이웃 맺기를 완료한 후 가장 마음에 드는 명언을 고르고 이유와 응원의 메시지를 함께 댓글로 남기면 참여가 완료된다.
비상교육 이영장 티칭 CoreGroup 그룹장은 "3월 신학기를 맞아 더 많은 학생들이 잉글리시아이의 자기 주도적 학습과 맞춤형 프로그램을 경험하며 글로벌 역량을 키워갈 수 있도록 다양한 이벤트를 마련했다"고 밝혔다.
블로그 이벤트는 오는 3월 10일(화) 추첨을 통해 총 50명에게 간식을 선물할 예정이다. 배민 모바일상품권(10명), 배스킨라빈스 파인트(10명), 스타벅스 카페 아메리카노(30명)의 경품이 준비되어 있다.
잉글리시아이는 학습 효과를 극대화하기 위해 AI 기반 영어 능력 강화 프로그램인 "잉온(ING-ON)" 서비스를 제공한다. 작년 2월 첫 선을 보인 잉온은 시간과 장소에 구애받지 않고 학습자 개인의 수준에 맞춰 학습할 수 있는 맞춤형 프로그램이다. 학습자가 스스로 학습 몰입도를 높이고 올바른 자기주도 학습 습관을 형성할 수 있도록 돕는 다양한 동기부여 시스템을 갖춘 것이 특징이다.
한편 잉글리시아이는 에듀테크 기반 자기주도 영어 학습 프로그램이다. 미국과 뉴질랜드 등 현지에서 직접 촬영한 1,400여 개 스토리 영상과 애니메이션으로 현지 영어와 영어권 문화를 함께 경험할 수 있다. 특히 스마트 PAD와 교재로 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 등 전 영역의 실용 영어와 내신 준비가 한 번에 가능한 것이 특징이다. 또한 영어를 처음 배우는 예비 초등학생부터 중학생까지 세분화된 정규 프로그램과 특별 프로그램이 마련되어 있으며, 프로그램별 스토리 기반 영상 콘텐츠, 맞춤형 스마트 학습, AI-QV, 교재 학습 등을 제공 중이다.
