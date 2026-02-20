월급쟁이부자들, 커뮤니티 MAU 100만 돌파

2026년 1월 커뮤니티 단독 MAU ‘106만’ 전년 동기 대비 26% 성장

트래픽 높이는 킬러 콘텐츠 30% 증가, 유저 팔로우 수는 29% 늘어

재테크 플랫폼 월급쟁이부자들은 자사 커뮤니티 서비스의 월간 사용자 수(MAU)가 100만명을 돌파했다고 20일 밝혔다.월급쟁이부자들은 올해 1월 기준, MAU는 106만명을 넘어섰다. 교육 콘텐츠 수강을 위해 방문하는 사용자를 포함하는 클래스 플랫폼 통합 이용자가 아닌, 커뮤니티 단일 서비스만으로 100만명 이상의 월간 사용자를 확보한 것은 이번이 최초다.MAU 상승 배경에는 콘텐츠 역량이 있다. 지난달 기준, 발행 7일 이내로 1000회 이상의 조회수(PV)를 기록한 킬러 콘텐츠의 수는 직전연도 1월 대비 30% 이상 늘었다.피드 페이지 개발 등 지속적 사용자 경험(UX/UI) 개선의 결과로, 이용자들의 상호작용도 증가했다. 지난 1월 팔로우 수는 지난해 동기 대비 29% 상승했다.커뮤니티가 활성화되면서 이용자들의 성공 사례 공유도 급증했다. 누적 기준, 2026년 1월 고객 성공 후기 수는 작년 1월 대비 199% 이상 늘었다. 1년여 만에 커뮤니티를 통해 내집마련, 10억 달성, 수익 인증 등 성공 경험을 나누는 사용자들이 약 3배로 증가했다.이정환 월급쟁이부자들 대표는 “커뮤니티 서비스는 확장된 브랜드 경험의 출발점”이라며, “앞으로 고객의 내집마련 및 자산형성 전 과정을 지원하는 핵심 솔루션으로 자리잡을 수 있도록 기술 고도화를 지속하겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com