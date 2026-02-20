“얼마”보다 “어떻게”를 묻다, 국립중앙박물관 유료화를 바라보는 청년의 시선

-국중박 유료화 17년 만에 재점화, 청년 세대, 가격 아닌 변화 주목

-"체감 가능한 개선 있어야" 공통 목소리

국립중앙박물관 동관 1층 상설전시관 (사진: 이수민 대학생 기자)

상설전시관은 무료 입장임을 나타내는 안내문 (사진: 이수민 대학생 기자)

국립중앙박물관(국중박) 상설전 유료화 가능성이 공개적으로 언급된 이후 몇 달이 지났다. 지난해 10월 유홍준 국립중앙박물관장은 서울 용산 국립중앙박물관에서 열린 기자간담회에서 “문화체육관광부와 함께 박물관 유료화 준비 절차를 밟아나갈 계획”이라고 밝히며 상설전 유료화 논의를 공식화했다.2008년 무료화를 선언한 지 17년 만에 나온 발언이었다. 관람객 급증에 따른 관리 부담과 전시 유지·보수 비용 증가 그리고 국제적 수준의 전시 경쟁력 확보가 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다는 것이 박물관 측 설명이다. 실제로 국중박은 연간 관람객 수가 500만 명을 넘어서며 주말과 휴일마다 혼잡 문제가 반복되고 있다. 박물관은 유료화를 통해 확보한 재원을 전시 콘텐츠 고도화와 관람 환경 개선에 활용하겠다는 구상도 함께 내놓았다.논의가 수면 위로 떠오른 뒤 시간이 흐른 지금 국중박을 찾는 관람객들은 이 예고를 어떻게 받아들이고 있을까. 특히 그동안 무료 정책 아래 국중박을 일상적으로 이용해 온 청년 관람객들의 인식은 유료화 논의의 향방을 가늠할 중요한 지점이다. 국중박 역시 2025년 10월 “학생을 비롯한 젊은 세대와 외국인의 방문이 크게 늘었다”고 밝힌 바 있다. 이에 따라 유료화가 실행 될 경우, 변화의 영향을 가장 직접적으로 체감하는 관람객은 이들 세대가 될 가능성이 크다. 유료화는 입장료 책정 여부를 넘어 국중박이 앞으로 어떤 성격의 문화 공간으로 기억될 것인지와도 맞닿아 있다.직장인 김도현 씨(29)는 국중박을 비교적 자주 찾던 관람객이다. 박물관을 찾은 계기에 대해 김도현 씨는 “업무 특성상 시각 자료나 스토리텔링에서 영감을 얻을 일이 많은데 국중박은 한국 역사와 유물을 체계적으로 볼 수 있는 공간이라 자연스럽게 찾게 됐다”고 말했다. 외국 친구를 안내할 때도 가장 먼저 떠올리는 장소였다고 덧붙였다. 김도현 씨는 “무료라는 점 때문에 ‘일단 가보자’는 판단이 가능했다”며 “그 덕분에 국중박은 특별한 날에만 가는 곳이 아닌 생각나면 들를 수 있는 공간이 됐다”고 밝혔다. 그에게 국중박은 부담 없이 갈 수 있었던 곳이었다.그러나 익숙했던 경험에 가격이 붙어도 김도현 씨는 크게 개의치 않았다. 그는 유료화 논의에 대해 “유료화가 되어도 찾는 빈도수가 크게 줄어들지는 않을 것”이라고 말했다. 이어 “유료화로 인해 전시 수준이 지금처럼 유지되거나 더 좋아진다면 관람 의욕은 크게 줄지 않을 것”이라며 국중박이 내놓은 유료화 목적에 특히 공감했다. 다만 그의 시선은 가격보다 변화에 맞춰져 있었다. 그는 유료화 된 국중박에게 ▲전시 퀄리티 ▲동선 ▲휴식 공간을 희망 사항으로 꼽았다. 이어 “같은 공간이라도 돈을 내고 들어가는 순간 기대치는 달라질 수밖에 없다”며 “그 차이가 체감되지 않는다면 유료화에 대한 공감도 오래가긴 어려울 것”이라고 말했다. 가격 역시 그 변화의 연장선에서 결정돼야 한다고 봤다. “상설전 기준으로 5천 원 내외라면 충분히 낼 의향이 있다”며 “유료화에는 공감하지만 과도한 가격 인상은 박물관이 주는 일상성을 해칠 것 같다”고 덧붙였다.대학생 박주은 씨(24)에게 국중박은 보다 현실적인 공간이었다. 그는 박물관 방문 계기를 묻는 질문에 “학교 과제 때문”이라고 답했다. 물론 개인적인 흥미도 있었지만 무료 입장이 아니었다면 선택이 달라졌을 가능성이 크다고 했다. 박주은 씨는 “무료였기 때문에 과제나 개인적인 관심 차원에서 부담 없이 갈 수 있었다”고 말했다. 그에게 국중박은 ‘그래서 갈 수 있었던 곳’이었다.박주은 씨의 시선에서 유료화는 곧 선택지의 변화로 이어졌다. 그는 “무료로도 충분히 좋은 전시 작품들을 볼 수 있었다”며 “유료로 바뀐다면 다른 무료 박물관을 찾아볼 것 같다”고 말했다. 이는 국중박의 가치가 낮아서가 아니라 학생 신분에서 문화 소비에 쓸 수 있는 비용이 제한적이기 때문이다. 박주은 씨는 지불 의향이 있는 금액으로 1~2천 원을 제시하며 “연령대별로 나누기보다는 전체적으로 저렴한 금액을 받는 방식이 더 낫다고 생각한다”고 밝혔다.박주은 씨에게 유료화는 가격을 따지기 전에 한 번 더 망설이게 만드는 점이었다. “돈을 내고 본다면 전시 분위기나 작품 해설이 지금보다 더 잘 갖춰져야 한다고 느낄 것 같다”고 말했다. 동시에 그는 “지금도 전시 자체에 큰 불만은 없다”고 덧붙였다. 현재의 만족도가 유료화를 정당화할 만큼의 변화로 이어질지는 여전히 의문이라는 뜻이다. 박주은 씨에게 국중박은 이미 충분한 경험을 제공하고 있는 공간이었다. 이는 유료 전환 이후에도 ‘굳이 비용을 지불해야 할 이유’가 분명하게 느껴지지 않는다면 발길을 돌릴 수 있다는 여지를 남긴다.외국인 유학생 Stecher Kylie Mavelle(카일리) 씨(23·캐나다 온타리오 출신)는 국중박을 ‘학습 공간’으로 인식하고 있었다. 글로벌한국학을 전공하는 그는 “공부와 개인적인 관심 때문에 여러 차례 방문했다”며 “전시 구성이나 정보 전달 방식이 잘 정리돼 있다는 인상을 받았다”고 밝혔다. 박주은 씨와 달리 무료 입장은 그에게 결정적 요소가 아니었다. 카일리 씨는 “무료라는 점은 물론 좋았지만 그것 때문에 방문한 것은 아니다”고 말했다.카일리 씨에게 유료화는 낯선 제안이 아니었다. 그는 “캐나다의 경우 대부분의 국립박물관은 유료로 운영된다”며 “국중박도 5천 원 이하라면 충분히 합리적으로 느껴질 것”이라고 밝혔다. 다만 그의 판단 기준은 가격보다도 콘텐츠와 시스템에 있었다. 그는 “입장료보다 중요한 것은 전시의 질과 해설”이라며 “해설은 혼자서는 얻기 어려운 정보를 제공해 주기 때문에 특히 중요하다”고 말했다.외국인 관람객의 입장에서 그는 접근성 문제도 짚었다. 카일리 씨는 “유료화가 된다면 결제 과정에서 외국 카드나 현금 결제가 가능한지도 중요하게 보게 될 것”이라고 전했다. 이는 유료화 논의가 단순히 가격 설정에 그치지 않고 관람 환경 전반을 점검하는 계기가 돼야 한다는 지적이기도 하다.청년 관람객들의 반응을 종합하면 국립중앙박물관 유료화 논의는 ‘얼마를 받을 것인가’보다 ‘무엇이 달라질 것인가’에 대한 질문에 가깝다. 무료 정책 아래 국중박을 일상의 공간으로 받아들여 온 이들에게 유료화는 곧 경험의 기준이 재설정되는 순간이기 때문이다. 이들은 가격표보다 변화의 내용과 그 변화가 납득 가능한 방식으로 제시되는지를 먼저 묻고 있다.국성하 연세대 교육대학원 부교수는 이러한 반응을 박물관과 청년 세대의 관계 변화로 해석했다. 국성하 교수는 “20~30대 청년 관람객은 국립중앙박물관이 그간 가장 적극적으로 소통해 온 세대이자 만족도가 가장 높게 나타난 집단”이라며 “관람료가 유료화될 때의 경제적인 부담은 젊은 층의 문화 소비가 박물관에서 이루어지지 않을 수 있다는 중요한 의미를 지닌다”고 밝혔다. 이어 “유료화로 얻어진 에산은 관람객이 더 보고 싶어하는 유물과 자료의 구입이나 청년층에게 다가가는 디자인 등의 요소에 쓰여야 한다”고 제언했다.국성하 교수는 유료화를 성공적으로 이끌기 위한 조건으로 “유료화로 얻어진 재원을 다시 박물관에서 사용하며 국가로부터의 예산도 동일하게 측정되어야 한다”는 점을 언급했다. 이어 “유료화 이후의 전시 구성, 해설, 관람 동선과 같은 요소들이 체감 가능한 개선으로 이어질 때 유료화는 문턱이 아니라 새로운 관계의 출발점이 될 수 있다”고 강조했다.유료화가 국중박의 문턱을 높이는 계기가 될지, 박물관의 내일을 지탱하는 전환점이 될지는 결국 이후의 선택에 달려 있다. 청년들이 던진 질문에 어떻게 답하느냐에 따라 국중박은 여전히 일상에 머무는 공간으로 남을 수도, 한 번 더 망설여야 하는 장소로 멀어질 수도 있다.이진호 기자/이수민 대학생 기자jinho2323@hankyung.com