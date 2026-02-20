-“문자는 수정 가능, 전화는 즉석 대응”… 달라진 커뮤니케이션 감각

-전화가 일상이 아닌 ‘응급 수단’이 된 Z세대의 현실

지난해 12월 영국 트리니티 칼리지 런던이 16~29세 청년 1500여 명을 대상으로 실시한 조사(가디언 보도)에 따르면, 응답자의 30%가 전화 통화 자체를 두려워한다고 답했다. 문자와 온라인 소통 환경이 일상화되면서 전화는 세대 간 커뮤니케이션 격차가 가장 크게 드러나는 매체로 지목된다. 이러한 흐름은 이러한 흐름은 국내 청년층에서도 이어지고 있다.새 학기와 채용 시즌을 앞두고 자취방 계약과 아르바이트 지원 등 전화 통화가 늘어나는 시기지만, 청년들 사이에서는 ‘전화 공포’가 여전히 일상적이다. 문자와 메신저에 익숙한 Z세대에게 전화는 편한 소통 수단이 아니라 즉석 대응을 요구하는 부담스러운 채널로 받아들여진다.실제로 전화 통화를 피하는 사례도 적지 않다. 숙명여대 일본학과에 재학 중인 류모 씨(22)는 “집주인에게 전화하는 게 부담스러워 결국 제 돈으로 변기를 고쳤다”고 말했다. 짧은 전화 한 통이면 해결될 일이었지만, 즉석에서 말을 꺼내야 하는 상황 자체가 부담이었다. 이 같은 경험은 전화 통화 앞에서 불안을 느끼는 청년 세대의 일상을 보여준다.청년층의 전화 부담은 조사에서도 확인된다. 아르바이트 플랫폼 알바천국이 2024년 Z세대 765명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 응답자의 40.8%가 ‘콜포비아’를 겪고 있다고 답했다. 전화 통화가 일상적인 소통이 아닌 심리적 부담으로 인식되고 있음을 보여주는 결과다.이러한 변화는 소통 방식의 전환과도 맞물려 있다. 같은 조사에서 텍스트 기반 소통을 선호한다는 응답은 2022년 59.3%에서 2024년 73.9%로 증가한 반면, 전화 통화를 선호한다는 응답은 19.9%에서 11.4%로 감소했다. 전화가 일상적 소통 수단에서 점차 멀어지고 있음을 보여주는 대목이다.청년들이 전화를 부담스러워하는 이유는 명확하다. 류모 씨(21)는 “문자는 생각 정리 후 보낼 수 있지만, 전화는 실수할까 봐 불안하다”고 말했다. 편의점 아르바이트를 했던 대학생 김지연 씨(22)도 “아르바이트를 그만두겠다는 내용을 사장님께 문자로 전한 적이 있다”며 “전화는 바로 대응해야 한다는 점에서 더 어렵게 느껴졌다”고 말했다.이에 대해 이화여자대학교 커뮤니케이션·미디어학부 유승철 교수는 “콜포비아를 ‘요즘 청년들이 소심해서’라고만 볼 수는 없다”고 설명했다. “전화는 실시간 반응이 요구되는 채널이라 말투, 침묵, 속도까지 모두 노출된다”며 “디지털 환경에 익숙한 세대에게 전화는 대화라기보다 ‘즉석에서 잘 말해야 하는 자리’로 인식되기 쉽다”고 강조했다.메신저와 SNS의 확산은 전화의 위상을 바꿔놓았다. 유 교수는 “생각을 고치고 타이밍을 조절할 수 있는 비동기 소통에 익숙해질수록, 전화는 편집이 불가능한 부담스러운 채널로 느껴질 수 있다”며 “이제는 ‘문자로 먼저 공유하고 꼭 필요할 때만 전화하는 방식’이 새로운 규범이 됐다”고 분석했다. 그 결과 전화는 일상적 소통이 아닌, 급하거나 민감한 상황에서 사용하는 수단으로 인식되며 심리적 문턱이 더 높아졌다는 설명이다.유 교수는 콜포비아를 극복의 대상이 아닌, 소통 방식 조정의 신호로 봐야 한다고 강조했다. 그는 “통화 흐름을 미리 정리해 연습하거나 부담이 적은 통화부터 경험을 쌓는 것이 도움이 될 수 있다”며 “문자로 맥락을 먼저 공유하고 통화는 핵심만 하는 채널 분리도 현실적인 방법”이라고 조언했다.아울러 기성세대와 조직의 인식 변화도 필요하다고 덧붙였다. “전화가 기본이라는 전제에서 벗어나 메일·메신저 등 공식 대안을 함께 열어두는 것이 중요하다”며 “꼭 전화가 필요하다면 ‘지금 통화 가능할까’라는 사전 예고만으로도 상대의 부담을 크게 줄일 수 있다”고 말했다.이진호 기자/이지윤 대학생 기자jinho2323@hankyung.com