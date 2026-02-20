외국어 공부, 더 이상 두렵지 않다, AI 언어 학습 앱 열풍

지난 3일 기준 구글 플레이스토어 교육 카테고리 인기 앱 차트. 구글 플레이스토어 캡처

AI 기반 언어 학습 앱을 통해 영어 말하기 연습을 하는 모습. (AI 제작 이미지)

“매일 지하철에서 10분씩 공부해요”듀오링고 이용자 김민지(대학생·23) 씨는 버스나 지하철 등 이동 시간을 활용해 두 달 넘게 일본어를 공부하고 있다. 김 씨는 “단어 암기나 문법 위주의 학습 부담 없이 회화 중심으로 가볍게 배울 수 있어, 매일 자연스럽게 사용하게 된다”고 말했다.듀오링고는 문장을 듣고 따라 말하거나 단어를 배열해 문장을 완성하는 등 게임 형식의 학습 방식을 통해 학습자를 언어에 반복적으로 노출시키는 것이 특징이다. 정답 여부에 따라 즉각적인 피드백이 제공되며, 틀린 표현은 다시 제시돼 반복 연습이 가능하도록 구성돼 있다.이처럼 과거에는 높은 비용과 시간 부담으로 쉽게 도전하기 어려웠던 외국어 공부가 최근에는 AI 기술을 기반으로 한 앱을 통해 일상 속으로 스며들고 있다. 학원이나 화상 수업 대신 스마트폰 앱을 활용해 짧은 시간 틈틈이 외국어를 공부하는 학습자가 늘고 있는 것이다.대표적인 AI 기반 언어 학습 앱으로는 ‘듀오링고’와 ‘스픽 등이 있다. 지난 3일 플레이스토어와 앱스토어 기준 무료 앱 가운데 교육 카테고리 인기 다운로드 순위에서 듀오링고는 1위, 스픽은 5위에 이름을 올렸다. 플레이스토어 기준 듀오링고의 누적 다운로드 수는 5억 회 이상이며, 스픽 역시 500만 회를 기록한 바 있다.AI 언어 학습 앱의 가장 큰 장점은 시간과 장소에 구애받지 않는다는 점이다. 이용자들은 대중교통 이동 시간이나 잠들기 전 짧은 시간 등 자투리 시간을 활용해 언제든지 외국어 학습을 이어갈 수 있다.듀오링고를 통해 영어를 학습 중인 이수연(가명·대학생·22) 씨는 AI 언어 학습 앱을 사용하며 가장 크게 달라진 점으로 ‘시간 제약의 해소’를 꼽았다. 이 씨는 “과거 화상 영어 수업을 들을 때는 다른 일정을 잡거나 시간을 맞추는 데 부담이 있었다”며 “언어 학습 앱을 사용하면서는 원하는 시간대에 편하게 학습할 수 있다는 점이 가장 크게 달라진 것 같다”고 말했다.AI 기반 언어 학습 앱의 또 다른 특징은 실제 사람과의 대화에서 느끼는 긴장감을 줄여준다는 점이다. 단어를 잘못 말하거나 문법적으로 틀릴까 봐 위축되기 쉬운 기존 회화 학습과 달리, AI를 상대로는 비교적 자유롭게 말을 꺼낼 수 있다는 것이다.1년 정기권으로 스픽을 이용 중인 송예지(직장인·29) 씨는 “실제 사람과 대화할 때는 상대방이 알아듣지 못할까 봐 말을 쉽게 내뱉지 못했다”며 “AI와 이야기할 때 그런 걱정 없이 편하게 말을 내뱉게 되는 편이다”라고 말했다.또 다른 스픽 사용자 조민서(대학생·23) 씨도 비슷한 경험을 전했다. 조 씨는 “튜터나 원어민이랑 이야기할 때는 문장을 완벽하게 말해야 할 것 같아서 부담이 컸다”며 “AI랑 대화할 때는 일단 아는 단어부터 말해도 된다는 점이 훨씬 편하게 느껴졌다”고 말했다. 이어 “정답이 아니어도 일단 문장을 만들어 보게 되고, 말문을 트는 데에 대한 두려움이 확실히 줄어든 것 같다”고 덧붙였다.전문가들은 AI 기반 언어 학습을 통해 ‘평가 불안’을 줄일 수 있다고 말한다. 박선민 울산대학교 글로벌인문학부 교수는 “AI 기반 언어 학습은 학습자가 실수를 해도 부정적 반응을 걱정할 필요 없이 반복적으로 말해 볼 수 있는 환경을 제공한다”며 “이는 말하기 시도 자체에 대한 심리적 장벽을 낮추는 데 중요한 역할을 한다”고 설명했다. 이어 “AI와의 대화형 학습은 문장을 완벽하게 만들기보다 자신의 의도를 어떻게든 전달해 보도록 유도한다”고 덧붙였다. 어윤일 경희사이버대학교 IT·디자인융합학부 교수 역시 “AI 언어 학습 앱은 말하기를 회피하던 학습 초기 단계에서 평가 불안과 오류에 대한 두려움을 줄여준다”며 “반복적으로 발화할 수 있는 환경을 제공함으로써 말하기 진입 장벽을 크게 낮추는 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.그러나 이 같은 AI 언어 학습 앱에 대해서는 한계도 함께 지적된다. 듀오링고로 4개월째 영어공부 중인 임유진(가명·대학생·23) 씨는 발음 교정과 시험 대비 측면에서는 아쉬움이 남는다고 전했다. 임 씨는 “목표가 시험이 아니라 일상적인 대화를 익히는 것이라면 도움이 될 수 있지만, 자격증이나 시험 대비용으로 활용하기에는 아직 충분하지 않다고 느꼈다”며 “학습 목적에 따라 체감 효과가 달라질 수 있을 것 같다”고 전했다.발음 교정에서도 한계를 느꼈다고 했다. 임 씨는 “일부러 관사를 빼고 말하거나 틀린 단어를 사용해도 AI가 그대로 넘어가는 경우가 있었다”며 “억양이나 강세, 발음의 미묘한 차이를 완벽하게 잡아내지는 못하는 것 같다”고 말했다. 이어 “AI가 계속 칭찬을 해주다 보니 발음이나 표현에 큰 문제가 없다고 착각할 수 있다”며 “학원 수업과 앱을 병행하면서, 앱만으로는 분명한 한계가 있다는 점을 느꼈다”고 덧붙였다.전문가들도 이러한 한계를 지적한다. 박선민 교수는 AI 언어 학습은 효과적인 도구이지만, 그것만으로 완결된 언어 학습이 이루어진다고 보기는 어렵다고 설명했다. 그는 “AI는 실제 인간이 지닌 감정이나 미묘한 사회적 맥락, 문화적 함의를 완전히 재현하기 어렵다”며 언어는 단순한 문장 생성이 아니라 관계 맺기와 상황 판단을 포함하는 행위이기 때문에, 이러한 측면에서는 여전히 인간과의 상호작용이 필수적이다“고 말했다.박문영 제주대학교 사범대학 영어교육과 교수 역시 “AI와의 대화가 아무리 자연스러워도 학습자들이 ‘진짜 사람과 소통하고 있다’는 느낌을 받기 어렵다”며 “표정이나 제스처, 억양의 미묘한 변화와 같은 비언어적 단서를 인간처럼 주고받지 못한다는 점도 고려해야 한다”고 전했다.전문가들은 AI 기반 언어 학습이 기존 인간 언어 학습 방식을 대체하기보다는, 이를 보완하는 방향으로 활용돼야 한다고 입을 모은다. 말하기 연습의 문턱을 낮추고 학습 접근성을 높이는 강점을 지니는 만큼, 인간과의 상호작용을 보완하는 도구로 자리 잡아야 한다는 것이다.어 교수는 “AI 언어 학습 앱은 소통 중심 학습의 진입 장벽을 크게 낮추는 역할을 하지만, 실제 인간관계 속에서 요구되는 사회적 언어 사용이나 문화적 맥락 이해에서는 여전히 한계를 가진다”며 “이러한 부분은 결국 인간과의 상호작용을 통해 보완돼야 한다”고 말했다.박문영 교수는 AI 언어 학습에서 무엇보다 중요한 요소로 ‘학습자 주체성(learner agency)’을 강조했다. 그는 “AI를 실력을 대신해주는 도구가 아니라, 실력을 키워주는 훈련 도구로 인식하는 자세가 필요하다”며 “스스로 문장을 만들어보고, 틀려도 시도해 보고, AI의 피드백을 받아 수정하는 능동적 학습 태도가 핵심”이라고 설명했다. 이어 “AI와의 소통이 인간 간 소통을 완전히 대체하기보다는 보완적 역할을 해야 한다”며 궁극적으로 “언어 학습의 목표가 다른 인간과의 의사소통이라는 점을 잊지 말아야 한다”고 전했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com