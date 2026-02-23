삼익가구 신년 가구 특별전, 행사 종료 임박.. "최대 48% 할인 혜택"

2026년 새해와 함께 시작된 삼익가구의 '신년 가구 특별전'이 오는 2월 28일 행사 종료를 앞두고 있다. 이번 특별전은 침대, 소파, 식탁, 거실장 등 주요 가구 카테고리에서 최대 48% 할인 혜택을 제공하며, 특히 몰디브 침대, 라파엘 소파, 헤론 식탁 등 인기 제품군의 재고가 빠르게 소진되고 있는 것으로 알려졌다.이번 특별전은 1월 1일부터 2월 28일까지 전국 삼익가구 매장에서 진행된다. 삼익가구는 "새로운 한 해의 시작을 '집'에서부터 새롭게 시작하려는 고객들을 위해 실용성과 디자인을 겸비한 제품들을 엄선했다"며, 특히 침실, 거실, 다이닝 공간을 중심으로 한 세트 구성으로 편리함을 더했다고 설명했다.이번 행사 추천 상품인 '몰디브 침대(Q)'는 호텔 감성을 담은 몰딩 디테일과 다채로운 조명 기능으로 고급스러운 분위기를 연출한다. 함께 구성된 '포디 매트리스(Q)'는 부드러운 쿠션감과 포근한 지지력으로 편안한 잠자리를 완성한다.'라파엘 4인 소파'는 천연 통가죽 소재의 필로우 타입 팔걸이와 허리 쿠션으로 안락함을 더했다. 신제품 '파코 4인 스윙 소파'는 전동 스윙 등받이로 좌방석을 최대 850mm까지 확장해 침대처럼 활용할 수 있다. '스퍼스 3인 리클라이너'는 컴팩트한 사이즈에 USB 포트와 원터치 스위치를 장착해 작은 공간에서도 편리하게 사용 가능하다.또한 '헤론 4인 벤치 세트'는 애쉬 원목 프레임의 자연스러운 결과 마블 패턴 세라믹 상판이 조화를 이루며, 라운드형 다리로 안전성까지 확보했다. '사무엘 거실장'은 템바유리 디자인과 댐핑 경첩으로 우아하면서도 실용적인 수납 솔루션을 제공하며, '샘스티 5단 서랍장'은 골드 스틸 엣지로 포인트를 준 화이트 컬러 제품으로, 넉넉한 수납 공간을 자랑한다.삼익가구 관계자는 "행사 초반부터 많은 고객들이 방문해 주셔서 감사하다"며, "예상보다 빠르게 판매되고 있어 일부 행사 제품은 품절된 상태이며, 남은 제품도 한정 수량만 남아 있는 만큼 구매를 원하시는 분들은 가까운 매장에 방문해 주시길 바란다"고 전했다.삼익가구가 진행하는 신년 맞이 가구 특별전 관련 자세한 사항은 전국 삼익가구 매장 및 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com