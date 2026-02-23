단꿈아이, '설민석의 한국사 대모험' 36권 출간…3·1 운동 현장 조명

어린이 역사 학습만화 시리즈 '설민석의 한국사 대모험'이 36권 '3·1 운동 편_유관순의 태극기'를 출간했다.해당 시리즈는 2017년 첫 출간 이후 누적 판매 650만 부를 기록했다. 2월 23일 출간된 36권에서는 1919년 3월 1일 서울 탑골공원에서 시작된 3·1 운동과 유관순 열사의 삶을 중심으로 이야기가 전개된다.작품은 설쌤 일행이 시간 여행을 통해 3·1 운동의 현장을 직접 마주하는 설정으로 구성됐다. 독립 선언서가 낭독되는 장면과 일제의 탄압 속에서도 만세 운동을 이어간 인물들의 모습을 담았다. 특히 아우내 장터 만세 운동을 주도한 유관순 열사의 행적을 통해 당시의 시대적 상황을 설명한다.시리즈는 이야기 형식을 통해 역사적 사건과 인물을 소개하는 구조로, 초등 사회 교과 내용과 연계해 활용할 수 있도록 구성됐다. 책 말미에는 교과 연계표를 수록해 학습 참고 자료로 활용 가능하도록 했다.단꿈아이 관계자는 "3·1 운동의 의미와 유관순 열사의 선택을 어린이 눈높이에 맞춰 전달하고자 했다"며 "태극기에 담긴 상징과 역사적 배경을 이야기 속 전개와 연결해 이해를 돕는데 초점을 맞췄다"고 밝혔다.한편 가족뮤지컬 '설민석의 한국사 대모험 안중근'은 3월 28일부터 4월 12일까지 나루아트센터 대공연장에서 서울 앵콜 공연을 진행할 예정이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com