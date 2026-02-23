목표 점수 800점대·900점대 57.6%… 응시 목적은 ‘취업(54.5%)’이 1위

학습 방법은 교재·문제집(49.0%)>인강(37.2%)>유튜브(22.9%) 순

자료사진(게티이미지뱅크)

토익시험 응시자 절반 이상이 800점대 이상 목표하는 것으로 조사됐다.한국TOEIC위원회는 대학생·취업준비생·직장인 등 1,000명을 대상으로 실시한 ‘TOEIC 시험 활용 현황’ 설문 결과, 이같이 나타났다.이번 조사의 응답자 구성은 취업준비생이 49.6%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 대학생 30.4%, 직장인 20.0% 순으로 나타났다.TOEIC 응시 목적(복수 응답)은 ‘취업’이 54.5%로 가장 많았다. 이어 △영어 학습(21.3%) △졸업 인증(12.9%) △공무원 시험 준비(9.7%) 순으로 집계됐다.목표 점수는 800점대(29.5%)와 900점대(28.1%)가 높은 비율을 차지해, 전체 응답자의 약 60%가 800점 이상 고득점을 목표로 준비하는 것으로 나타났다. 이외에는 △700점대(14.4%) △600점대(2.3%) △600점 미만(1.5%) 순이었다.주요 학습 방법(복수 응답)으로는 ‘교재·문제집 활용’이 49.0%로 가장 많았으며, △인터넷 강의 수강(37.2%) △유튜브 콘텐츠 활용(22.9%) △모바일 앱 활용(20.2%) 순으로 조사됐다.취업 과정에서 중요하다고 생각하는 다른 스펙(복수 응답)은 전공 자격증(57.7%)과 인턴 경험(55.0%)이 높은 비중을 차지했으며, 이어 △대외활동 경험(42.0%) △학점(34.2%) 순으로 나타났다.강홍민 기자 khm@hankyung.com