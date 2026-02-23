와이즈임플로이먼트코리아(WISE Employment Korea)가 국내 고용서비스 전문기업 명은커리어를 인수하며 한국 시장 내 서비스 제공 범위를 확대한다고 20일 발표했다.



호주를 대표하는 비영리 고용서비스 제공기관인 와이즈 글로벌재단(WISE Global Foundation)이 지난 2023년 7월 한국 미래고용정보를 인수하며 설립한 와이즈임플로이먼트코리아는 현재 김포에 본사를 두고 수도권 전역에서 4개 사무소 운영하고 있다.



2013년 설립된 명은커리어는 고용노동부의 지역 고용서비스 위탁기관으로 이번 인수를 통해 명은커리어는 와이즈임플로이먼트코리아 자회사로 편입되며, 경기도 전역에 위치한 9개 지점과 99명의 취업지원 상담인력 등 기존 운영 체계는 그대로 유지된다.



이번 인수는 한국 시장 내 입지와 서비스 영역을 확대하기 위한 와이즈임플로이먼트코리아의 전략적 결정에 따른 것으로 와이즈는 한국 시장 진출 이후 현지 인력관리 경험을 쌓아옴과 동시에 고용노동부 관계자들과 협력해 왔으며, 이를 통해 국내 고용서비스 제도의 안정성과 신뢰성을 확인했다. 아울러 국민취업지원제도와 청년일자리도약장려금 사업 등 다양한 프로그램에 참여하며 고용 서비스 전반에 걸쳐 운영 역량을 강화해 왔다.



특히 김포·부천 지역에서 국민취업지원제도 및 구직자취업역량 강화프로그램과 관련해 지속적으로 우수한 고용노동부 성과 평가를 받아왔으며, 고용노동부가 실시한 이용자 만족도 조사에서도 높은 평가를 기록했다. 또한 와이즈의 글로벌 네트워크를 활용해 구직자 요청에 맞춘 영어 면접 트레이닝을 제공하는 등 차별화된 고용지원 체계를 구축하고 있다.



아리 라우퍼(Ary Laufer) 와이즈임플로이먼트 아시아 최고경영자(CEO) 겸 와이즈임플로이먼트코리아 대표이사는 "이번 인수는 한국과 호주의 강점을 함께 활용할 수 있는, 와이즈임플로이먼트와 와이즈임플로이먼트코리아 모두에게 중요한 기회"라며, "와이즈는 호주 최대의 비영리 고용 서비스 제공 기관으로 고객중심, 지역사회 중심의 조직이며, 명은커리어는 확장성과 함께 국내 시장에서 오랜 기간 존재감을 키워왔다. 양사는 인력 감축 없이 한국 내 역량을 한층 강화하고, 지속가능한 미래를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.



와이즈임플로이먼트코리아는 지역사회 기반의 조직 철학을 바탕으로, 국내 고용서비스의 질을 제고하고 사회적 영향을 확대하는 한편, 취약계층과 사회적 약자의 삶의 질 향상에 지속적으로 기여해 나갈 계획이다.



