호서대학교, 강원·충청권 재도전성공패키지 참여기업 모집

재창업자를 모집한다고 밝혔다.
재도전성공패키지는 과거 사업 실패 경험을 바탕으로 재기를 준비하는 창업자를 대상으로 사
업화 자금과 체계적인 지원 프로그램을 제공하는 정부 지원사업이다. 선정 기업에는 평균
0.67억 원, 최대 1억 원의 사업화 자금이 지원되며, 실패 원인 분석, 심리 회복 프로그램, 맞
춤형 멘토링, 투자 연계 등 재창업 전 과정을 아우르는 지원이 이뤄진다.
호서대학교는 강원·충청권 주관기관으로서 해당 권역 내 재창업기업을 대상으로 사업을 운영
한다. 신청자는 본점 소재지 기준 해당 권역의 주관기관 1곳을 선택해 접수해야 하며, 강원·충
청 지역에 본점을 둔 기업만 호서대학교를 통해 신청할 수 있다. 자격 요건은 전년도 대비 일
부 완화돼 폐업 이력을 보유한 7년 이내 재창업기업이라면 다수 사업자를 보유한 경우에도 신
청이 가능하다.
이번 사업은 총 185명(개사) 내외를 선발할 예정이며, 기관별 최종 선정 규모는 접수 현황을
반영해 확정된다.
사업 이해를 돕기 위한 설명회도 마련된다. 온라인 1회와 오프라인 3회 등 총 4회에 걸쳐 진
행되며, 신청 방법 안내와 함께 대학의 창업 지원 인프라 및 특화 프로그램 소개, 1:1 상담
등이 제공될 예정이다. 자세한 일정은 호서대학교 산학협력단 홈페이지에서 확인할 수 있다.
사업 신청은 2026년 3월 4일 16시까지 가능하며, K-Startup 누리집을 통해 온라인으로 접수
하면 된다. 기타 문의는 호서대학교 재도전창업지원센터로 하면 된다.
