호서대학교, 강원·충청권 재도전성공패키지 참여기업 모집

호서대학교(총장 강일구)는 ‘2026년 재도전성공패키지’ 사업을 통해 재창업에 도전하는 (예비)재창업자를 모집한다고 밝혔다.재도전성공패키지는 과거 사업 실패 경험을 바탕으로 재기를 준비하는 창업자를 대상으로 사업화 자금과 체계적인 지원 프로그램을 제공하는 정부 지원사업이다. 선정 기업에는 평균0.67억 원, 최대 1억 원의 사업화 자금이 지원되며, 실패 원인 분석, 심리 회복 프로그램, 맞춤형 멘토링, 투자 연계 등 재창업 전 과정을 아우르는 지원이 이뤄진다.호서대학교는 강원·충청권 주관기관으로서 해당 권역 내 재창업기업을 대상으로 사업을 운영한다. 신청자는 본점 소재지 기준 해당 권역의 주관기관 1곳을 선택해 접수해야 하며, 강원·충청 지역에 본점을 둔 기업만 호서대학교를 통해 신청할 수 있다. 자격 요건은 전년도 대비 일부 완화돼 폐업 이력을 보유한 7년 이내 재창업기업이라면 다수 사업자를 보유한 경우에도 신청이 가능하다.이번 사업은 총 185명(개사) 내외를 선발할 예정이며, 기관별 최종 선정 규모는 접수 현황을반영해 확정된다.사업 이해를 돕기 위한 설명회도 마련된다. 온라인 1회와 오프라인 3회 등 총 4회에 걸쳐 진행되며, 신청 방법 안내와 함께 대학의 창업 지원 인프라 및 특화 프로그램 소개, 1:1 상담등이 제공될 예정이다. 자세한 일정은 호서대학교 산학협력단 홈페이지에서 확인할 수 있다.사업 신청은 2026년 3월 4일 16시까지 가능하며, K-Startup 누리집을 통해 온라인으로 접수하면 된다. 기타 문의는 호서대학교 재도전창업지원센터로 하면 된다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com