[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 기획부터 디자인, 개발, 그리고 운영까지 IT 서비스 개발하는 ‘레피소드’

양주성 레피소드 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-웹·앱 개발부터 인프라 구축, RPA(업무 자동화)까지 통합 제공



-기업 현장에 즉시 도입 가능한 실용적인 AI 기술을 제공하고 있어

레피소드는 기획부터 디자인, 개발, 그리고 운영까지 IT 서비스의 모든 과정을 책임지는 개발사이자, AI 자동화 솔루션을 연구하는 기업이다. 단순한 개발 외주를 넘어, 고객의 비즈니스 문제를 기술로 해결하는 ‘테크 파트너’로서 매년 2배 가까운 성장을 거듭하고 있다. 양주성 대표(38)가 2021년 2월에 설립했다.대표 아이템은 크게 두 가지 축으로 나뉜다. 첫째는 IT 원스톱 서비스이다. “많은 기업이 기획, 디자인, 개발을 따로 맡기며 소통 비용과 리스크를 겪는데, 레피소드는 이 모든 과정을 내재화하여 웹·앱 개발부터 인프라 구축, RPA(업무 자동화)까지 통합 제공합니다.”둘째는 AI 기반 솔루션이다. 자체 연구 중인 RAG(검색 증강 생성) 기술과 LAM(대형 행동 모델)을 활용해 스마트팩토리 공정 최적화, A·S 고객 관리 자동화, 플랫폼 운영 대행 등 기업 현장에 즉시 도입 가능한 실용적인 AI 기술을 제공하고 있다. 또한, 자체 개발한 프로젝트 관리 툴인 ‘Plany’를 통해 글로벌 SaaS 시장 진출도 준비 중이다.“일반적인 에이전시와 달리, 레피소드는 자체 개발 빌더와 모듈을 통해 개발 속도는 높이고 인력 의존도에 따른 품질 리스크는 낮췄습니다. 덕분에 지난 4년간 50건 이상의 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 있었습니다. 또한, NHN Cloud 공공 파트너십과 기업부설연구소를 통해 단순 개발을 넘어 OCR, 음성인식, 행동 제어 AI 등 고도화된 기술을 직접 구현할 수 있다는 점이 가장 큰 차별점입니다.”레피소드는 설립 초기에는 공공기관과 지자체 프로젝트 수주를 통해 안정적인 레퍼런스를 쌓았고, 이를 바탕으로 민간 스타트업 및 중견기업으로 고객군을 확장했다. 최근에는 'AI 도입을 원하는 기업'들의 문의가 많아 컨설팅 기반의 세일즈를 강화하고 있다.해외의 경우, 일본 시장을 최우선 타겟으로 보고 있다. KOTRA 오사카·후쿠오카 무역관과 협력하여 현지 파트너를 발굴하고 있으며, 일본의 디지털 전환(DX) 수요에 맞춰 솔루션을 공급할 계획이다.레피소드는 신용보증기금의 유망 스타트업 보증 제도인 리틀펭귄에 선정되어 6억 원의 보증 및 3억원의 조건부 투자를 유치했다. 또한 디딤돌 R&D 등 정부 R&D 과제를 통해 기술 개발 자금을 확보해 왔다. 앞으로는 자체 AI 솔루션의 고도화와 글로벌 진출 가속화를 위해 TIPS 프로그램 도전 및 후속 투자 유치를 할 계획이다.양 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현장에서 수많은 프로젝트를 겪으며 ‘기획과 개발의 단절’로 인해 실패하는 프로젝트들을 너무 많이 봤습니다. ‘기획자가 이해하는 개발, 개발자가 이해하는 기획’이 가능한 회사를 만들어 기술이 실제 비즈니스 가치로 이어지게 만들고 싶었습니다. 초기 자금은 청년창업사관학교 등 정부 지원 사업에 선정되어 시드 머니를 마련했고, 이후에는 프로젝트 수익을 R&D에 재투자하는 선순환 구조를 만들며 내실 있게 성장해 왔습니다.”창업 후 양 대표는 “고객사의 막연했던 아이디어가 우리 손을 거쳐 실제 서비스로 런칭되고, 그 서비스가 투자받거나 매출을 내는 것을 볼 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “내부적으로는 평균 연령 30대 초반의 젊은 팀원들이 어제보다 오늘 더 성장하는 모습을 볼 때 뿌듯하다. 광주라는 지역적 한계를 넘어, 전국 어디에 내놓아도 손색없는 기술 전문가들로 성장해 가는 직원들이 나의 가장 큰 자부심이다”고 말했다.레피소드는 현재 총 17명의 멤버가 함께하고 있다. “PM(기획), UI·UX 디자인, 웹·앱 개발, AI 연구, QA 등 각 분야의 전문가들로 구성된 기능 중심 조직입니다. 특히 전체 인원의 80% 이상이 기술 인력으로 구성되어 있어 R&D 역량이 매우 뛰어나며, 구성원 모두가 주도적으로 문제를 해결하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 양 대표는 “단기적으로는 앞서 말한 AI 기술의 비즈니스 접목을 선도하는 것이 목표”라며 “스마트팩토리, A·S 자동화 등 기업 현장에 AI를 심어주는 최고의 파트너가 되고자 한다”고 말했다.“장기적인 목표는 글로벌 SaaS 기업으로의 도약입니다. 2026년까지 자체 솔루션인 Plany를 해외 시장에 성공적으로 안착시키고, 10년 이내에 글로벌 시장에서 인정받는 프로젝트 관리 툴(PM Tool) 1위 기업이 되는 것이 레피소드의 비전입니다.”레피소드는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com