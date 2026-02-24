[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 실리카 기반 기능성 미세입자 소재 개발 및 생산하는 기업 ‘던브’

김영용 던브 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



-던브는 단일 소재를 범용으로 공급하는 기존 방식에서 벗어나, 고객사의 공정 목적에 맞춰

-입자의 구조와 표면 성질을 설계해 고객 공정에 맞춰 공급하는 기술 보유하여 공급

던브는 구조 설계와 표면 개질이라는 두 가지 핵심 기술을 결합해 기존 소재로는 해결하기 어려웠던 산업 현장의 난제들을 풀어가는 기업이다. 정제, 코팅, 기능성 필러 등 다양한 산업에서 사용되는 실리카 기반 소재를 독자 기술로 구현해 산업현장에 적용하고 있다. 김영용 대표(38)가 2020년 3월에 설립했다.

김 대표는 “기초소재 산업의 ‘팔로워(Follower)’ 한계를 넘어, 정밀한 입자 구조 설계와 표면 개질(Surface Modification) 기술로 시장을 선도하는 기업”이라고 소개했다.

대표 아이템은 입자 구조와 표면개질을 적용한 특수 실리카 소재다. 이 소재들은 폐유(UCO·Tallow) 정제 효율을 높이는 고성능 흡착제, 내열성 및 분산성이 뛰어난 기능성 코팅 및 불연 첨가제, 경량화와 물성 강화를 위한 산업용 기능성 필러 등 다양한 산업 분야에 최적화되어 설계되고 있다.

특히 던브는 단일 소재를 범용으로 공급하는 기존 방식에서 벗어나, 고객사의 공정 목적에 맞춰 입자의 크기·기공 구조·형태뿐만 아니라 표면의 화학적 성질까지 정밀하게 제어하여 공급한다. 이를 통해 소량 첨가만으로도 공정 효율을 극대화하거나, 기존 소재로는 해결되지 않던 현장의 기술적 난제를 해결하고 있다.

던브의 가장 큰 경쟁력은 ‘입자 구조 설계와 표면 개질 역량’이다. 일반적인 실리카 소재가 단순한 표면적이나 화학 조성에 집중한다면, 던브는 입자의 내부 구조와 형태, 그리고 표면 성질까지 정밀하게 제어하여 이를 핵심 기능으로 활용한다. 이러한 설계 기술 덕분에 동일한 조건에서도 기존 범용 소재와는 차별화된 공정 성능 차이를 만들어낼 수 있다는 점이 강점이다.

던브는 광고 대신 기업들과의 공동 테스트를 통해 기술을 검증하는 방식을 택했다. 매출보다 ‘공정에 실제로 적용되느냐’가 더 중요한 지표라는 판단에서다. “던브는 B2B 소재 산업의 특성상 대중적인 홍보보다는 수요 기업과의 공동 테스트 및 PoC(개념 검증)를 통한 기술 검증에 집중하고 있습니다. 현재 정유, 에너지, 화학 분야의 선도 기업(중견·대기업)들과 협업하여 실제 공정 데이터를 확보하고 기술 신뢰를 쌓아가고 있습니다. 이렇게 확보된 현장 레퍼런스(Reference)를 기반으로 파트너십을 강화하고, 적용 범위를 단계적으로 확대해 나가는 전략을 취하고 있습니다.”

던브는 팁스(TIPS) 선정과 초기 투자를 통해 기술과 시장성을 검증(PoC) 받았으며, 시드 브릿지 투자 라운드를 계획 중이다. 현재는 기술 검증 및 사업화 진척 상황에 맞춰 추가 투자 유치를 검토 중이다. 단기적인 자금 확보보다는, 기술 방향성과 장기적인 사업 확장에 공감할 수 있는 투자자를 찾는 데 중점을 두고 있다.

김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현장에서 소재 산업을 경험하며, 우리 기술로도 충분히 개발할 수 있는 영역조차 관행적으로 해외 의존도가 높다는 현실에 큰 아쉬움과 기회를 동시에 느꼈습니다. 이 문제를 기존 방식이 아닌 '입자 구조 설계와 표면 개질'이라는 이공학적 접근으로 푼다면, 기술 장벽을 넘어 국산화는 물론 글로벌 시장에서도 통할 수 있겠다는 확신이 들어 창업을 결심했습니다. 초기 자금은 자본금과 정부의 창업 및 R&D 지원 사업을 통해 마련했으며, 이후 기술력을 인정받아 유치한 투자를 바탕으로 연구개발에 매진해 왔습니다”

창업 후 김 대표는 “연구 단계에서 고민하던 소재가 실제 산업 공정에서 의미 있는 결과로 이어질 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “실험실 수준의 데이터가 아니라, 현장에서 ‘쓸 수 있다’는 평가받을 때 이 일을 계속 할 수 있겠다는 확신이 생긴다”고 말했다.

던브는 현재 소재 합성, 정밀 분석, 공정 검증 등 각 분야에서 전문성을 갖춘 R&D 중심의 핵심 팀으로 운영되고 있다. “대학원 시절부터 오랜 기간 함께 연구하며 호흡을 맞춰온 탄탄한 팀워크가 가장 큰 강점이며, 외부 전문가 및 협력 기관과의 유기적인 네트워크를 적극 활용해 기술 개발을 실제 상용화 단계로 연결하는 것을 목표로 하고 있습니다.”

앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 현재 테스트 중인 핵심 소재들이 고객사의 최종 양산 라인에 적용되어, 시장에서 검증된 성공 사례를 확보하는 것을 최우선 목표로 하고 있다”며 “장기적으로는 특정 산업에 국한되지 않고, 고객이 요구하는 다양한 물성을 입자 구조 설계와 표면 개질 기술로 구현하는 글로벌 ‘구조 설계형 소재 플랫폼 기업’으로 도약하고자 한다”고 말했다.

던브는 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.

설립일: 2020년 3월

주요 사업: 실리카 기반 기능성 미세입자 소재 개발 및 생산

성과: 시드 투자 유치, TIPS 선정, 중견 및 대기업, 산업용 소재 적용 테스트 및 공동 검증 진행, 기업부설연구소 및 벤처 인증 보유



이진호 기자 jinho2323@hankyung.com