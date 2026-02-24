페이스리퍼블릭, 마다가스카르 발주 확정... 케이몬즈와 함께 아프리카 시장 개척 본격화

K-뷰티 브랜드 페이스리퍼블릭이 글로벌 세일즈 전문기업 케이몬즈의 '수출최적화 멤버쉽 해외수출 풀패키지'를 통해 마다가스카르 시장 진출에 성공하며 아프리카 뷰티 시장 공략에 시동을 걸었다.페이스리퍼블릭은 북유럽 핀란드에 이어 아프리카 섬나라 마다가스카르의 현지 프리미엄 유통 바이어와의 전략적 매칭을 통해 첫 발주 계약을 체결하며, 신흥 시장 다각화 전략의 새로운 이정표를 세웠다. 마다가스카르는 인구 2,900만 명의 인도양 섬나라로, 최근 연평균 4.8%의 경제 성장률을 기록하며 중산층이 빠르게 확대되고 있는 시장이다.특히 마다가스카르는 프랑스 식민 통치의 영향으로 프랑스어권 문화가 뿌리내려 있으며, 수도 안타나나리보를 중심으로 유럽식 뷰티 트렌드와 아프리카 고유의 자연주의 스킨케어 철학이 공존하는 독특한 시장 특성을 보인다. 현지 소비자들은 강한 자외선과 열대 기후로 인한 피부 색소침착, 수분 손실 문제 해결을 위해 미백·보습 기능성 제품에 관심을 보이고 있다.케이몬즈 관계자는 "마다가스카르는 아프리카 대륙에서도 프랑스어권 문화의 영향으로 뷰티 제품에 대한 품질 기준이 높으며, 특히 안타나나리보와 투아마시나 등 주요 도시를 중심으로 프리미엄 화장품 소비가 급증하고 있다"며 "페이스리퍼블릭의 대표 라인업인 미백 집중 케어 제품군과 수분 진정 라인이 열대 기후 특유의 강한 자외선과 높은 습도로 인한 피부 고민 해결에 최적화된 솔루션으로 평가 받았다"고 설명했다.이번 진출은 케이몬즈가 5년 이상 해외 현지에서 직접 축적해온 15,000개 이상의 글로벌 바이어 데이터베이스와 경험 기반 매칭 시스템을 통해 실현됐다. 케이몬즈는 브랜드의 제품 포트폴리오, 타겟 시장, 가격대, 유통 전략 등을 종합 분석해 최적의 해외 파트너를 선별하고, 바이어 검증부터 제안과 스케줄링, 컨퍼런스콜 지원, 특송서비스 및 샘플테스트 이후의 피드백 수취 등 계약 직전까지 바이어와 브랜드의 성공적인 협상을 위한 수출 실무를 지원한다.케이몬즈의 수출최적화 멤버쉽은 특히 철저한 바이어 검증과 제안, 전문 세일즈팀의 컨퍼런스콜 스케줄링과 서포트, 빠른 샘플테스트 결과를 받아볼 수 있도록 샘플특송서비스 지원 등 중소 뷰티 브랜드가 해외 진출 시 겪는 주요 애로사항을 전문 인력과 시스템을 통해 해결함으로써, 브랜드가 제품 개발과 마케팅에만 집중할 수 있는 환경을 조성하는 것으로 좋은 평가를 받고 있다. 실제로 케이몬즈를 통해 수출에 나선 브랜드들의 평균 계약 체결 기간은 기존 자체 수출 대비 60% 이상 단축된 것으로 나타났다.페이스리퍼블릭 측은 "아프리카 시장, 특히 프랑스어권 국가들은 물류 인프라와 통관 절차의 복잡성, 현지 바이어 정보 접근성 부족으로 진입 장벽이 높은 것으로 알려져 있지만, 케이몬즈의 체계적인 시장 분석, 지속적인 검증 바이어 연결, 현지 바이어와의 신뢰 기반 네트워크 덕분에 예상보다 빠르게 안착할 수 있었다"며 "마다가스카르를 전략적 거점으로 삼아 모리셔스, 세이셸 등 인도양 도서 국가와 코트디부아르, 세네갈 등 서아프리카 프랑스어권 시장으로 유통망을 확장하고, 향후 남아프리카공화국, 케냐 등 아프리카 주요 시장 진출도 적극 검토할 계획"이라고 밝혔다.한편, 케이몬즈는 최근 멀티사이드 바이어 매칭 플랫폼, '72h'에서 '노크(Knok)'로 플랫폼명을 바꾸며, 고객친화적인 수출플랫폼으로 지속적인 맞춤형 업데이트를 진행중이다. '노크'는 "약간의 용기와 실행력만 있으면 누구나 할 수 있는 행동으로, 아주 손쉽고 빠르게 글로벌 시장의 문을 두드린다"는 의미를 담고 있으며, 현재 얼리액세스 200개사 한정 모집을 진행 중이다.플랫폼은 글로벌 바이어가 직접 소싱하고 싶은 브랜드에 연락을 할 수 있고, 브랜드가 직접 해외 바이어 정보(실제 명함)를 탐색하고, 실시간 세일즈 제안을 보내며, 필요시 케이몬즈의 세일즈팀 서포팅을 신청할 수 있는 디지털 인터페이스를 제공한다. 케이몬즈는 지난 5년간 누적 2,000건 이상의 수출 성사 실적을 기록하며 K-뷰티의 글로벌 확산에 집중해왔으며, 노크 플랫폼을 통해 더 많은 국내 중소 브랜드가 시간과 비용을 절감하며 해외 시장을 두드릴 수 있게 하는 것이 목표다.케이몬즈 김성진 대표는 "페이스리퍼블릭의 마다가스카르 진출 성공 사례는 9,000번 이상의 검증바이어 매칭을 하며 다듬어진 체계적인 수출 지원 서포트와 경험 기반 바이어 매칭이 결합될 때 중소 브랜드도 신흥 시장에서 선점 효과를 발휘할 수 있음을 입증한다"며 "아프리카는 아직 미개척 시장이지만 빠른 경제 성장과 젊은 인구 구조로 향후 10년 내 글로벌 뷰티 시장의 핵심 성장 동력이 될 것으로 전망된다. 케이몬즈는 K-뷰티 브랜드가 이러한 기회를 선점할 수 있도록 바이어 검증 및 플랫폼 고도화를 위한 노력을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com