[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] Agentic AI 기반 제품 자율설계 솔루션 제공하는 ‘나니아랩스’

강남우 나니아랩스 대표



대표 아이템은 ‘AslanX’, 개발 프로세스 혁신하는 제조업 특화 생성형 AI 플랫폼

물리 기반의 역학 원리와 이해를 바탕으로 AI를 개발한다는 점이 차별점

나니아랩스는 AI 기술의 문턱을 낮춰 소수의 전문가만이 누리던 설계 및 엔지니어링 역량을 모든 기업이 손쉽게 활용할 수 있도록 하는 기업이다. 강남우 대표(44)가 2022년 4월에 설립했다.강 대표는 “엔지니어 부족 문제로 고부가가치 제품 개발에 어려움을 겪는 기업에 차별화된 무기를 제공해 대한민국 제조업의 글로벌 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 것을 구체적인 목표”라고 말했다.대표 아이템은 ‘AslanX’다. AslanX는 제조기업의 제품 개발 프로세스를 혁신하기 위해 탄생한 제조업 특화 생성형 AI 플랫폼이다. 단순히 특정 기능을 제공하는 소프트웨어가 아니라, 엔지니어의 창의성과 분석 능력을 극대화하는 강력한 협업 파트너라고 할 수 있다. AI 전문가가 아니더라도 현업의 엔지니어들이 자신의 설계 문제를 직접 해결할 수 있도록 지원하는 것이 AslanX의 핵심 철학이다.“특화된 생성 AI를 활용하여, 공학적 성능과 제조적 제약 조건을 만족시키면서도 혁신적인 다수의 설계 컨셉을 자동으로 생성합니다. 창의적 한계를 극복하고, 수동 방식으로는 불가능했던 방대한 설계 공간을 탐색하여 예상치 못한 고성능 솔루션을 발견할 수 있습니다. 예측 AI를 통해 신규 또는 기존 설계안의 핵심 성능 지표를 수초 내에 신속하게 평가합니다. 시간이 많이 소요되는 CAE 시뮬레이션 의존도를 극적으로 줄이고, 신속한 분석을 통해 설계-검증-개선 사이클을 가속합니다. 중량, 비용, 성능 등 여러 상충하는 목표 사이의 최적 균형점을 찾아 설계를 자동으로 개선합니다. 최적화된 솔루션을 도출하여 제품 가치와 시장 경쟁력을 극대화합니다.”나니아랩스의 AI 솔루션은 제조업이야말로 대한민국이 가장 잘할 수 있는 AI 분야라는 확고한 신념에서 출발했다.“AI가 전 세계적인 화두가 되었지만, 대부분의 기술 발전은 거대 언어 모델(LLM)과 같은 서비스업에 집중되어 있습니다. 제품을 설계하고, 해석하고, 생산하는 제조업 분야는 AI 기술이 넘어야 할 진입장벽이 매우 높기 때문입니다. 단순히 데이터를 학습하는 것을 넘어, 해당 산업의 깊이 있는 ‘도메인 지식(Domain Knowledge’을 바탕으로 올바른 문제를 정의하고 데이터를 정확히 이해해야만 의미 있는 결과를 낼 수 있습니다.”나니아랩스는 이 높은 진입장벽을 위협이 아닌, 오히려 거대한 기회로 보았다. 빅테크 기업들이 범용적인 수평적 AI 플랫폼을 선보일 때, 이들은 그들이 쉽게 넘볼 수 없는 특정 산업에 고도로 특화된 버티컬 AI(Vertical AI)를 개발하기로 결정했다. 이것이 바로 나니아랩스의 확고한 해자가 될 것이라 확신했다.나니아랩스의 중점 분야는 제조 가치사슬에서 가장 부가가치가 높은 ‘제품 개발’이다. 전통적인 제품 개발 프로세스는 설계안을 만들고, 시뮬레이션과 테스트를 통해 성능을 검증하고, 문제가 발견되면 다시 설계로 돌아가는 지루하고 반복적인 과정의 연속이다. 이 과정에서 발생하는 막대한 시간과 비용은 모든 제조 기업의 고질적인 문제였다. 나니아랩스는 비효율적인 프로세스를 혁신하는 것을 목표로 삼았다. 특히, AI 도입의 가장 큰 걸림돌로 작용하는 두 가지 문제, 즉 학습에 필요한 고품질 데이터의 절대적인 부족과 공학 도메인을 깊이 이해하는 AI 전문가의 부재를 동시에 해결하는 데 집중했다.나니아랩스의 경쟁력은 3가지로 요약할 수 있다. 첫째, 도메인 기반의 AI 기술이다. 나니아랩스의 가장 근본적인 차별점은 물리 기반의 역학 원리와 이해를 바탕으로 AI를 개발한다는 점이다. 그 결과, 공학 설계 도메인에 특화된 생성, 예측, 최적화 솔루션을 제공할 수 있다. 기계공학과 AI를 동시에 이해하는 저희 팀원들의 역량과 도메인 전문성은 빅테크의 범용 플랫폼이 따라올 수 없는 진입장벽을 만든다.둘째, 데이터 생성 기술이다. 나니아랩스는 제조업 AI의 가장 큰 난제인 '데이터 부족' 문제를 정면으로 돌파한다. 나니아랩스는 AI 학습에 필요한 엔지니어링 등급의 고품질 3D 합성 데이터(Synthetic Data)를 대량으로 생성할 수 있다. 이를 통해 과거 데이터가 부족한 고객사도 즉시 AI를 도입할 수 있다. 나니아랩스는 제조업의 보편적인 약점을 독보적인 강점으로 전환했다.셋째, 사용성 높은 AI SW이다. 나니아랩스는 이 모든 복잡하고 강력한 기술을 매우 직관적인 No-code AI 플랫폼에 담아 제공한다. 이를 통해 코딩 능력이나 데이터 과학 지식이 없는 현장의 엔지니어들이 직접 AI 모델을 구축하고 활용하여 자신의 문제를 해결할 수 있도록 지원한다. 이는 기업의 AI 도입 장벽을 획기적으로 낮추고, 투자 대비 효과(ROI)를 극대화하는 결정적인 역할을 한다.나니아랩스의 솔루션은 자동차, 전자, 조선, 로봇 등 고도의 기술력을 요구하는 다양한 산업 분야의 선도 기업들에서 가장 활발하게 사용하고 있다. 현재까지 유럽 및 미국의 자동차 OEM 기업들과 국내의 현대자동차, 현대모비스, HD현대중공업, 삼성전자, LG전자, LS일렉트릭, 금호타이어 등 30여 개 이상의 글로벌 기업들과 70여건의 실전 문제를 해결하며 기술력을 검증 받고 경험을 축적했다. 주로 제품 개발을 담당하는 설계, 시뮬레이션, 시험 엔지니어들이 사용하며, 더 나아가 디자이너나 영업 담당자도 활용할 수 있다.현재 목표는 본격적인 글로벌 공략이다. 이미 미국과 유럽의 주요 자동차 OEM을 고객으로 확보했으며, 일본과 미국 시장을 집중적으로 공략해 나갈 예정이다. 또한 글로벌 엔지니어링 소프트웨어 기업들과의 채널 파트너십을 강화하여 세계 무대에서 나니아랩스 기술의 우수성을 알려 나갈 계획이다.나니아랩스는 현재까지 누적 투자 67억원을 달성했다. 시드 투자는 현대자동차(제로원), Pre-A 투자는 현대자동차, TS, 삼양화학, 김기사랩, 라구나, Bridge 투자는 스톤브릿지, 현대자동차, 김기사랩에서 받았다. 내년 말 혹은 내후년 초에 시리즈 A를 준비하고 있다. 나니아랩스는 꾸준한 매출 증가로 안정적인 런웨이가 가능해졌다.강 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “나니아랩스의 창업은 KAIST 연구실에서 시작되었습니다. 현재 KAIST 조천식 모빌리티 대학원 교수로 재직하며, 스마트설계연구실을 이끌고 있는데, 나니아랩스는 바로 이 연구실의 기술을 기반으로 설립된 기업입니다. 창업의 직접적인 동기는 시장의 폭발적인 수요였습니다. 연구실은 AI 기반 설계 분야를 초기부터 선도해왔고, 그 결과 수많은 대기업으로부터 협력 연구 제안이 쇄도했습니다. 많은 기업 프로젝트를 수행하며 산업 현장의 목소리를 듣고 기술을 고도화하고 검증할 수 있었습니다. 이 과정에서 두 가지 중요한 사실을 깨달았습니다. 첫째, 제조 산업 현장은 우리가 가진 AI 설계 기술을 절실히 필요로 한다는 것입니다. 둘째, 이 거대한 시장의 수요를 우리 연구실의 역량만으로는 도저히 감당할 수 없다는 것이었습니다. 우리가 개발한 혁신적인 기술이 소수의 대기업을 돕는 데 그쳐서는 안 된다는 확신이 들었습니다. 이 기술이 특정 기업의 경쟁력 강화에 머무는 것이 아니라, 제조 산업 생태계 전체를 근본적으로 변화시키는 게임체인저가 되길 바랐습니다. 이것이 바로 창업을 결심하게 된 이유입니다. KAIST 연구실 창업 경진대회에서 1위를 한 후, 현대자동차에서 시드투자를 해주시겠다는 약속을 주셔서 법인설립을 하였습니다.”창업 후 강 대표는 “팀원들과 회사의 성장을 보는 것이 가장 보람차다”고 말했다. “나의 오랜 꿈은 청년들의 멘토가 되는 것입니다. 교수가 된 것도, 나니아랩스를 창업한 것도 그 꿈을 실현하는 무대라고 생각합니다. 그래서 우리는 팀원 개개인의 성장을 가장 중요한 가치로 삼고 있습니다. 젊은 팀원들이 이곳에서 압축된 성공을 경험하고 더 큰 꿈에 도전할 역량을 키우도록 돕고 싶습니다.”강 대표는 단순히 시장에서 인력을 '채용'하는 것을 넘어, 최고의 인재들이 모여들고 성장할 수 있는 '환경'을 조성하는 데 집중했다.“그 시작은 KAIST 스마트설계연구실에서 수년간 함께 연구하며 신뢰를 쌓아온 6명의 핵심 제자들이었습니다. 이들은 이미 대기업이나 유망 스타트업에서 안정적인 커리어를 쌓고 있었음에도, 우리가 꿈꾸는 비전에 공감하여 모든 것을 걸고 창업에 동참해 주었습니다. 이처럼 강력한 신뢰와 공유된 비전으로 뭉친 초기 팀은 나니아랩스의 가장 소중한 자산이었습니다. 현재 30명의 전문가 집단으로 성장했으며, 팀 구성 자체가 핵심 경쟁력입니다. 팀원의 70% 이상이 글로벌 TOP 대학들의 석박사 학위 소지자이며, 특히 제조 및 공학 도메인 지식을 갖춘 AI 전문가들입니다. 이러한 '이중언어'가 가능한 인재 구성은 시장에서 극히 드물며, 복잡한 공학 문제를 AI로 풀어내는 저희의 독보적인 역량의 근간이 됩니다. 마지막으로, 최고의 인재를 끌어들이기 위해 '문화'를 전략적으로 설계했습니다. 창업 초기부터 풀재택 근무와 유연 근무제를 도입하여, 소속과 시간에 얽매이지 않고 높은 수준의 자율성과 책임감을 가진 인재들이 최고의 성과를 낼 수 있도록 지원합니다. 또한 팀원 개개인의 성장을 최우선 가치로 삼는 문화를 만들었습니다.”앞으로의 계획에 대해 강 대표는 “나니아랩스의 미래 비전은 현재의 제품 개발 프로세스를 최적화하는 것을 넘어, 제품이 구상되고 탄생하는 방식 자체를 근본적으로 재창조하는 것”이라며 “우리의 궁극적인 목표는 세계 최초의 '자율 설계(Autonomous Design) 플랫폼'을 구축하는 것”이라고 말했다.“기술적인 측면에서 목표는 자율설계 플랫폼으로의 진화입니다. 최종 목표는 엔지니어가 해결하고자 하는 문제의 요구사항과 제약조건만 입력하면, AI가 스스로 최적의 설계안을 생성, 평가, 검증하여 최종적으로 생산할 수 있는 솔루션을 판단하고 제시하는 Agentic AI 기반의 설계 플랫폼을 완성하는 것입니다. 시장 측면에서의 목표는 본격적인 글로벌 공략이 목표입니다. 이미 미국과 유럽의 주요 자동차 OEM을 고객으로 확보했으며, 일본과 미국 시장을 집중적으로 공략해 나갈 예정입니다. 또한 글로벌 엔지니어링 소프트웨어 기업들과의 채널 파트너십을 강화하여 세계 무대에서 우리 기술의 우수성을 알려 나갈 것입니다.산업 측면에서 목표는 새로운 산업으로의 확장입니다. 제조업은 우리의 뿌리이자 핵심이지만, 복잡한 3D 데이터를 생성하고 분석하는 우리의 핵심 기술은 다른 고부가가치 산업에도 무한한 확장 가능성을 가지고 있습니다. 우리는 이미 차세대 시장으로 건축·토목, 의료, 메타버스 등의 분야로 진출을 준비하고 있습니다.”나니아랩스는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com