[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 전기화학적 기술을 기반으로 한 고도 수처리 시스템인 ‘NE Series’ 개발한 ‘네오에코’

신창훈 네오에코 대표



-수질환경 기준에 맞게 효과적으로 오염물질을 처리할 수 있어

-새로운 TOC 환경 규제에 대응이 가능하며, 기존 기술이 적용되기 어려운 분야에도 대응

네오에코는 까다로운 총유기탄소(TOC) 기준 등 강화된 환경규제에 효율적으로 대응하는 수처리 장비를 개발·제조하는 기업이다. 신창훈 대표(50)가 2020년 11월에 설립했다.“대학에서 금속공학 학사 및 석사 과정을 마치고, 화학공학 및 환경공학 박사과정을 공부하였으며, 환경 및 수처리 분야 기업에서 20여 년간 경험을 쌓았습니다. 기후에너지환경부, 중소벤처기업부 국책 연구과제에서 연구책임자를 맡았고, 그 외에 기업 특허소송에서 2차례 승소하고 환경 분야 법원 감정인으로도 활동한 경험이 있습니다.”대표 아이템은 전기화학적 기술을 기반으로 한 고도 수처리 시스템인 ‘NE Series’다. NE-Series는 기존 기술들이 수중 오염물질 제거에 비효율적이며 폐기물도 많이 발생시키는 상황이므로 이에 대해 효과적이고 경제적인 대안으로서 개발됐다.네오에코의 아이템은 하수처리, 공공폐수처리, 폐수배출시설 등에서 수질환경 기준에 맞게 효과적으로 오염물질을 처리할 수 있으며, 처리 난도가 높은 저농도의 처리기술에 적합하다.NE-Series는 밀폐형 구조로 구성하여 기존 기술의 배기가스로 인한 부스바 부식을 차단하였고, 모듈화 설계로 처리용량 조절이 쉬우며 오염수의 처리 규모와 특성에 따른 구조 및 전극 등이 최적화된 맞춤 설계가 가능하다.네오에코의 경쟁력은 첫번째, 새로운 TOC 환경 규제에 대응이 가능하다는 점이다. 2021년부터 수질오염총량제 및 TOC 규제로 인해 처리 효율 향상이 필요하지만 기존 기술로는 효과적인 대응이 어려운 데 반해 네오에코의 기술은 오염물질 제거에 효과적이면서 경제적인 대안이 된다.두 번째, 기존에 전해 기술이 적용되기 어려운 분야에 대응이 가능하다는 것이다. 그동안 축적한 기술적 노하우와 특허 기술들을 통해 기존 전기화학적 공법으로 대응하기 어려운 저전도성 수처리 분야와 농업용수 분야에서도 높은 효율을 확보할 수 있다.세 번째, 더 높은 경제성을 확보할 수 있다는 점이다. 네오에코는 기존 기술에 비해 수중 오염물질 제거 시의 화학약품 사용량과 폐기물 발생량을 감축하며 부지 소요가 비교적 적고 공정 간소화가 가능하다. 이를 통해 약품비, 폐기물 처리비, 용지 확보, 공정 운영비 등의 측면에서 더 높은 경제성을 확보할 수 있다.“네오에코는 K-Water와 농어촌공사 테스트베드에 참여하여 실증 레퍼런스를 확보하고 공공분야 수질정화 분야에 진출하기 위해 준비 중입니다. 또한 수탁 폐수 및 공정수업체 등과 적극적으로 MOU를 맺고 기존기술로 대응이 어려운 고난도 폐수 처리를 목적으로 협업하고 있습니다.”네오에코는 창조경제혁신센터의 시드투자를 받았으며, 기술의 스케일업을 위하여 향후 가까운 시일 내에 투자를 유치 하고 TIPS등 사업지원 프로그램에 참여하고자 한다.신 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “환경 분야에 몸담으면서 기존 기술들이 가진 한계를 직접 경험하였으며, 강화되는 환경규제로 인해 환경산업 전반이 큰 어려움에 직면할 것이라고 내다봤습니다. 이러한 문제를 그동안 쌓아온 기술력과 노하우로 극복하며 새로운 가치를 창출할 수 있다고 생각하여 창업을 결심했고, 예비창업패키지와 같은 여러 창업지원 사업에 선정되어 수행하면서 사업을 시작하게 되었습니다.”창업 후 신 대표는 “우리 기술과 제품이 실제 현장에서 성능을 입증해 환경 문제 해결에 실질적인 기여를 하고 있다는 것을 체감할 때 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 신 대표는 “네오에코는 국내 수처리 분야를 모두 7가지 기술 범주로 분류하고 체계적으로 솔루션화 했다”며 “공정수·수탁폐수·농업용수·축산폐수·재활용 분야를 중심으로 매출을 확장하고 투자를 유치하여 구성원과 사업 규모를 계속 확대해 나갈 것”이라고 말했다. 덧붙여 “해외로 진출해 탄탄한 기술력을 통해 국내외 환경문제를 해결하는 기업으로 자리매김하는 것이 목표”라고 말했다.네오에코는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정되었다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업으로, 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원하는 사업이다.설립일 : 2020년 11월주요사업 : 수처리 기술 및 장비의 개발 및 제조성과 : 2020년 중소벤처기업부 예비창업패키지(연세대학교) 지원사업수행, 중소기업청 및 창업진흥원 주최 ‘2020년 스타트업 기업 투자역량 강화 실전창업 경진대회’ 최우수상 수상, 2021년 환경부 에코스타트업 지원사업 수행, 그린임팩트 지원사업 수행, 2022년 중소벤처기업부 Collabo R&D 1단계 사업 수행, 중소벤처기업부 디딤돌 첫걸음 R&D 사업 수행, 그린임팩트 엑셀러레이션 투자 유치(창조경제혁신센터), 혁신스타트업(신용보증기금)기업 지정, 벤처기업 인증, 네오에코 상표3건등록, 우수기술기업 인증, 2023년 중소벤처기업부 Collabo R&D(사업화 R&D)사업 수행, 초기창업패키지(한국수자원공사) 사업 수행, 환경부 새활용 산업 육성 지원사업 수행, K-water협력스타트업 선정, 공장 등록(시흥시청), 벤처창업혁신조달상품 지정, 2024년 산연협력 Collabo R&D 사업 2단계 사업 수행, K-테스트베드 기술성능 확인계약, 기술평가 우수기업 TI-3등급 인증, 제 18회 녹색에너지 대상 수상, 2025년 중기부 창업도약패키지 사업 선정 및 수행, 한국 농어촌공사 수질개선 테스트베드사업 선정 및 수행, K-테스트베드 기술성능확인 추가계약, 전극 및 수처리시스템 등 특허 8건 보유이진호 기자 jinho2323@hankyung.com