[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 주차장, 물류센터, 공장 등 바닥 시공 및 바닥 시공 자동화 서비스를 제공하는 ‘뉴월드’

뉴월드는 주차장, 물류센터, 공장 등 바닥 시공 및 바닥 시공 자동화 서비스를 제공하는 기업이다. 신재형 대표(35)가 2021년 3월에 설립했다.

대표 아이템은 건축물의 주차장, 물류센터, 공장 등에서 표준화된 바닥 시공 서비스를 제공하는 것이다. 현재는 디지털 기술을 공사에 적용하여 고객에게 신뢰를 줄 수 있도록 노력하고 있다.

뉴월드의 경쟁력은 품질 수준이 높고 공정을 현장 맞춤형으로 최적화시켜 고객이 정말로 원하는 바닥을 만들 수 있다는 점이다. 현장에서 발생하는 문제에 대응을 할 수 없는 기존의 재료 중심인 기술과 달리 공정을 중심으로 이뤄지기 때문이다. 또한 계약부터 공사, 검사, 유지관리까지 모든 과정을 데이터로 관리하여 고객에게 투명하고 솔직한 서비스를 제공할 수 있다는 점도 경쟁력이다.

뉴월드는 기술에 공감하는 사람들이 소개해 주는 형태로 판로 개척이 이뤄지고 있다. 앞으로는 뉴월드 플랫폼에 들어온 누구나 뉴월드의 기술을 사용할 수 있도록 하여 모든 고객이 혜택을 볼 수 있도록 할 계획이다.

신 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “주차장이나 물류센터 바닥에서 하자가 정말 많은데 건설업계에서는 어쩔 수 없다고만 합니다. 문제의 원인을 끈질기게 분석하니 바닥 시공 자체가 표준이 없고 그래서 비효율적이라는 점이 문제의 원인이라는 것을 알게 되었습니다. 우리가 바꿔보고자 창업하게 되었습니다. 처음엔 자금이 없어서 사무실도 없이 일을 했습니다. 우리의 가치를 인정해 주는 사람들의 많은 도움 덕분에 이 자리까지 오게 되었습니다.”

창업 후 신 대표는 “어느 순간부터 파트너가 한명 한명 늘고 있고 그들이 도움 되는 말을 해 줄 때 보람을 느낀다”고 말했다.

뉴월드는 공사팀, 품질팀, 관리팀, 개발팀으로 구성되어 있다. “건설 현장을 자동화하기 위해서는 현장을 알아야 하므로 모든 구성원이 서로의 업무를 교차하여 경험한 사람으로 구성되어 있습니다.”

앞으로의 계획에 대해 신 대표는 “현장에서 이뤄지는 작업을 로봇으로 자동화하고 모든 이해관계자를 디지털로 통합하는 것이 목표”라고 말했다.

뉴월드는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.

설립일 : 2021년 3월

주요사업 : 주차장, 물류센터, 공장 등 바닥 시공, 바닥 시공 자동화

성과 : 창업도약패키지 선정



