[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 극한 환경 성능과 안정성을 유지할 수 있는 리튬전지 소재 셀 팩을 개발하는 ‘디온에너지’

디온에너지는 극한 환경에서도 성능과 안정성을 유지할 수 있는 리튬전지 소재 셀 팩을 개발·제조하는 기업이다. 특히 저온·고온·고습 등 극한 조건에서도 출력 저하 없이 동작할 수 있는 리튬전지 설계 및 소재·전극 안정화 기술을 보유하고 있다. 민원홍 대표(42)가 2019년 8월에 설립했다.디온에너지는 극한 환경에서 장기간 안정적으로 운용할 수 있는 리튬전지 전원 기술을 개발하고 있다. 대표 아이템은 리튬 1차전지와 리튬 2차전지 두 가지 제품군으로 구성된다. 리튬 1차전지는 우주항공의 전지 기술을 적용하여 저온, 고온, 고습, 장기 운용 등의 극한환경에서도 성능 저하 없이 전력을 공급할 수 있도록 설계되었으며, 교체나 유지보수가 어렵거나 전원이 중단되면 시스템 전체가 멈추는 환경에서 높은 효율을 보여준다. 실제로 일부 호텔 전력 관리 시스템 현장에서 3년 이상 무 교체 운영으로 실증이 진행 중이다.리튬 2차전지는 덴드라이트를 제어하는 소재기술을 적용하여 반복 충·방전에 따른 성능 안정성과 수명을 확보하는 방식으로 설계되고 있다. 분산 전원, 산업 센서, IoT 및 장기 운용형 모듈형 전력 공급 시스템을 대상으로 확장하고 있다. 디온에너지는 특정 응용 분야에 국한되지 않고, 스마트그리드, 산업 설비, 국방/우주항공 전원 시스템으로 이어지는 단계적 적용 확장 전략을 통해 시장을 구축하고 있다.“디온에너지는 대량 영업이나 불특정 다수 대상 마케팅보다는, 실제 사용 환경에서의 실증 데이터를 기반으로 신뢰를 쌓는 방식으로 판로를 확장하고 있습니다. 극한 환경 전원 시장은 제품 성능을 말로 설명하는 것보다, ‘어디에서 실제로 사용되고 있는가’가 가장 중요한 평가 기준이기 때문입니다.”디온에너지는 현재 호텔 전력 모니터링 시스템 등 일부 상업 시설에서 장기 무교체 실증을 진행하며, 환경별 성능 데이터와 유지보수 이력을 축적하고 있다. 이 실증 결과를 토대로 스마트그리드 사업자, 설비·장비 제조사, 글로벌 전원 공급기업과의 기술 영업 및 현장 적용 테스트를 단계적으로 확장하고 있다.“ESS 전원 시장 진입을 위해 2차전지 기반 반복 충·방전 성능지표에 대한 샘플 검증을 진행 중입니다. 실제 운용조건과 비용 구조 관점에서의 적용성 평가가 이뤄지고 있습니다. 더불어 군용 전지에서 요구하는 저온 작동 안정성, 충격·진동 내구성, 장기 운용 신뢰성 등 높은 기준의 국방규격의 성능 지표는 디온에너지 전지가 설계 단계에서부터 적용하고 있는 NASA-JSC 및 UL1642 기반 신뢰성 기준과 부합합니다. 이를 바탕으로 군용 전원 시장에서의 적용 타당성과 확장 가능성을 확인하고 있습니다.”디온에너지는 2024년에 로우파트너스(AC)로부터 3억 원 규모의 시드 투자를 유치하였으며, 당사의 기술적 가치와 시장 확장성을 함께 성장시킬 수 있는 장기적 파트너십을 구축했다. 단순한 초기 자금 유치뿐만 아니라 회사의 Value를 높여 향후 더 큰 규모의 투자 유치로 이어질 수 있는 협력 구조를 마련했다.“기업 전략 파트너(SI)로부터 2억 원의 추가 투자를 확보했습니다. 이는 디온에너지가 보유한 리튬전지 기술력과 극한환경 전원 분야의 성장성을 인정받은 결과로, 해당 SI 기업이 이미 호텔·병원 등 대형 시설에 납품 중인 제품 내에 디온에너지의 전원 기술을 통합할 기회를 확보했습니다. 이를 통해 스마트그리드 및 건물 전력 시스템 시장의 확장 기회를 확보하고자 합니다. 현재는 군용 및 오프하이웨이(건설·중장비)용 리튬전지 생산을 위한 생산 설비 확충과 양산 체계 구축을 목표로, 매출 확대와 회사 규모 성장을 위한 신규 투자 유치를 추진 중입니다. 이를 통해 대량생산 대응 능력과 글로벌 공급 대응 능력 확보를 병행할 계획입니다.”민 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 이전, 구성원들은 각자 다른 전지 및 우주·산업 응용 분야에서 경험을 축적하고 있었습니다. 리튬전지 셀 구조 설계, 안정성 확보 기술 등 군용·산업용 리튬전지의 장기 신뢰성 향상 연구를 수행해 왔습니다. 김태수 책임은 인공위성 전력 시스템 관련 연구를 수행하며 극한 환경에서의 전력 안정성 문제를 다뤄왔습니다. 유애리 책임은 2차전지 전고체 소재 연구를 통해 차세대 전지 구조에 대한 이해를 보유하고 있었습니다. 창업을 준비하는 과정에서, 리튬전지 시장은 매우 넓지만 초기 단계에서 기술적 우위와 명확한 차별성을 가질 수 있는 영역이 중요하다는 결론에 도달했습니다. 2차전지 시장은 필요 기술과 초기 투자 규모가 매우 크기 때문에, 먼저 극한환경에서도 안정성과 장수명을 확보할 수 있는 리튬 1차전지(Li-SOCl₂)를 중심으로 사업을 시작했습니다. ‘시장을 넓게 포괄하기보다, 우리가 가진 연구 백그라운드로 즉시 기술적 우위를 확보할 수 있는 영역을 정확히 선택하는 것이 중요하다’는 판단이 디온에너지 설립의 출발점이었습니다.”창업 후 민 대표는 “가장 큰 보람은 우리가 만든 전지가 누군가의 순간을 지키는 역할을 한다는 점을 확인할 때”라고 말했다.“과거 사회취약계층 관련 연구 과제에서, 전기가 안정적으로 공급되지 않거나 유지보수 비용 때문에 기본적인 안전·생활 환경이 위협받는 사례들을 접한 경험이 있습니다. 그때 전원 공급은 단순한 기술 문제가 아니라, 기본적인 생활과 안전을 유지하기 위한 필수 조건이라는 점을 분명히 확인할 수 있었습니다. 그래서 디온에너지에서 전지를 개발할 때도 연구실 수치보다 실제 현장에서 얼마나 오래, 안정적으로 버티는가를 가장 중요한 기준으로 삼고 있습니다. 현재 호텔 전력관리 시스템에서 3년 이상 무교체로 운영되고 있는 실증 데이터가 쌓이고 있는 것도, 이러한 문제의식에서 출발한 결과입니다. 단순히 제품을 만드는 것이 아니라, 누군가는 유지보수를 자주 할 수 없고, 누군가는 멈출 수 없는 환경에서 살아가고 일한다는 사실을 알고 있기 때문입니다. 그 환경을 지킬 수 있는 전원을 만들고 있다는 점이, 창업자로서 가장 큰 보람입니다.”디온에너지는 연구개발, 생산, 현장 실증, 해외 영업이 하나의 흐름으로 연결된 구조를 갖추고 있다. 민 대표는 전지 구조 및 안정성 기술을 총괄하며 사업 전략과 기술 검증을 책임지고 있다. 생산 파트는 김태수 책임이 공정 및 품질 시스템을 총괄하고 있으며, 김금명 선임이 실제 양산 공정 운영과 현장 실증 데이터를 수집·반영해 제품 신뢰성을 높이고 있다. 운영과 브랜드 커뮤니케이션은 유애리 책임이 담당하여 기술 문서화, 파트너 커뮤니케이션, 마케팅 지원을 수행하고 있다.해외 영업은 지역별로 분리하여 운영하고 있으며, 일본·중앙아시아는 이성미 선임이, 미국·유럽은 김은강 주임이 담당하여 고객사 대응과 기술 적용 가능성 검토를 진행하고 있다. 구성원 간 역할은 다르지만, 연구, 생산, 실증, 피드백, 개선이 한 사이클로 유기적으로 돌아가는 것이 디온에너지의 핵심 강점이다.앞으로의 계획에 대해 민 대표는 “디온에너지는 현장에서 검증된 리튬전지 기술을 기반으로 시장을 단계적으로 확장하는 전략을 가지고 있다”며 “현재는 스마트그리드 및 건물 전력 시스템을 중심으로, 상시동작이 필요한 모니터링·제어 장비에는 리튬 1차전지를, ESS시스템에서는 2차전지 기반 전원 시스템의 실증 적용 모델을 확대하는 것이 목표”라고 말했다.“유지보수 주기가 길고 교체가 번거로운 환경에서, 전원이 멈추지 않는 운영 체계를 표준화하는 것이 핵심 방향입니다. 중기적으로는, 딥테크 팁스를 통해 개발 중인 우주항공 환경 대응 전지 기술을 기반으로, 극저온·진동·장기 운용 조건에서도 성능을 유지할 수 있는 리튬전지를 완성할 계획입니다. 이 과정에서, NASA-JSC 및 UL1642와 같은 신뢰성 규격을 단계적으로 확보하여 기술 완성도와 적용 신뢰성을 강화하고 있습니다. 장기적으로는 군용 전지 시장 진출을 목표로 하고 있으며, 이를 위한 전략적 투자유치를 현재 진행 중입니다다. 군용 전력 시스템은 발화·폭발 위험 억제, 장기 저장 안정성, 환경 대응 능력이 핵심 요구조건이기 때문에, 디온에너지가 개발 중인 장수명·고안정 전원 기술을 확장해 적용할 예정입니다.”디온에너지는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com