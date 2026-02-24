[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 기업의 숨어있는 데이터를 인사이트로 전환하는 ‘라온데이터’

최성 라온데이터 대표



라온데이터는 기업의 숨어있는 데이터를 밝혀 인사이트로 전환하는 기업이다. 최성 대표(32)가 2021년 4월에 설립했다.대표 아이템은 AI 모델과 경량화 언어 모델(sLLM, smaller Large Language Model)을 기반으로 기업 내부망에서 데이터를 분석할 수 있는 인프라 서비스를 제공하는 것이다.sLLM은 대규모 언어 모델(LLM)보다 적은 수의 매개변수를 가진 인공지능 (AI) 모델이다.sLLM은 일반적으로 알려진 대규모 언어 모델(LLM, Large Language Model)보다 작은 매개변수(parameter)로 운영할 수 있다. 통상적으로 매개변수가 1,000억 개 이하인 모델을 sLLM으로 분류한다.“기업 내부 민감 데이터는 외부 서비스(ex. 클라우드, LLM)을 활용하는 것이 상당히 제한적입니다. 이러한 부분에서 저희는 기업 내부망에서 운영할 수 있는 AI 및 sLLM을 제공하여 기업의 데이터가 외부로 유출되지 않고, 분석 및 운영 할 수 있도록 서비스를 제공합니다.”라온데이터는 여러 오픈이노베이션 행사를 통해 고객사를 유치하기도 하고, 추가로 현재 공급된 기업을 대상으로 유사 기업을 리스트업해서 밋업을 진행하는 경우도 있다. 뿐만 아니라 다양한 관련 서비스 전시 및 행사 참석을 통해서 서비스 수요기업과 밋업을 진행하고 있다.최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “2021년 초 대학원에서 창업을 결심하게 되었습니다. 지도교수의 제안도 있었지만, 무엇보다 저희가 만든 기술을 기반으로 가치를 만들어낼 수 있다는 것이 가장 큰 매력이었습니다.”창업 후 최 대표는 “우리 팀에서 개발해 만든 서비스가 기업에 실제로 적용되고, 기존의 업무 효율을 높여준다는 부분에서 많은 보람을 느낀다”고 말했다.라온데이터는 같은 연구실에서 창업한 공동 창업자 지우 CTO를 포함해서 6명의 팀원으로 구성되어 있다. “초기에 회사를 창업할 때 시작한 팀원들로 구성되어 있고, 개발진들은 대부분 석박사급 인력으로 구성되어 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “오랫동안 지속 가능한 가치를 만들어내는 기업을 만들어나가고 싶다”고 말했다.라온데이터는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com