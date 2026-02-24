[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 옷 데이터를 디지털화해 개인 AI 디지털 옷장 ‘에이클로젯’을 개발한 ‘룩코’

고해신 룩코 대표



옷장 앞에 가지 않아도 내가 가진 옷들을 언제 어디서나 확인할 수 있어

AI가 오늘의 날씨와 상황에 맞는 코디를 추천해 주기 때문에, 옷에 대한 고민도 줄어

룩코는 개인 AI 디지털 옷장 ‘에이클로젯’을 개발하는 스타트업이다. 고해신 대표와 윤기준 이사가 2020년 6월 설립했다.대표 서비스는 내 손안의 AI 옷장 ‘에이클로젯’이다. 옷 사진을 촬영하면 AI가 자동으로 의류를 인식해 저장하고, 여러 옷을 조합해 코디를 생성·추천한다. 집에 있는 옷을 직접 촬영해도 되고, 온라인 쇼핑몰의 구매한 상품 이미지를 캡처해 등록할 수도 있다. 에이클로젯 내 라이브러리에서 검색해 추가하는 것도 가능하다.“초기에 옷을 등록하는 과정이 번거롭다는 문제가 있지만, 50개 이상 옷을 등록하면 새로운 세계가 펼쳐집니다. 매일 옷장 앞에 가지 않아도 내가 가진 옷들을 언제 어디서나 확인할 수 있습니다. 잘 입지 않는 옷을 골라 다른 옷들과 어떻게 조합하면 좋을지 가상으로 시뮬레이션할 수도 있습니다. 또한 AI가 오늘의 날씨와 상황에 맞는 코디를 추천해 주기 때문에 옷에 대한 고민도 확실히 줄일 수 있습니다. 최근에는 AI 채팅 기술을 도입해 패션 고민이나 코디 고민을 자유롭게 상담할 수 있는 기능도 추가되어 많은 유저들의 사랑을 받고 있습니다.”에이클로젯의 경쟁력은 옷 등록, 데일리 착장 기록, 아침 코디 추천 등 사용자의 실제 생활 루틴에 맞춘 서비스 경험을 제공한다는 점이다.“디지털 옷장 서비스는 사실 만들기가 상당히 어렵습니다. 유저가 촬영한 저품질 이미지에서도 옷을 정확히 분석해 특징을 파악하고 추천에 활용할 수 있는 AI 기술이 반드시 필요하기 때문입니다. 에이클로젯은 이 부분에 대한 데이터와 기술을 꾸준히 확보해 왔습니다. 또한 개인 맞춤형 코디 추천 기술도 경쟁력 중 하나입니다. 코디 추천은 매우 어려운 분야인데, 사람마다 가진 옷이 다르고, 지역별 날씨와 기후, 문화권에 따른 취향까지 모두 다르기 때문입니다. 여기에 유저가 본인의 옷 일부만 등록했을 때도 만족스러운 추천을 제공해야 하는 등 실제 서비스 운영에서는 다양한 제약이 발생합니다. 이런 상황에서도 높은 품질의 추천을 제공하는 것은 매우 어려운 일입니다.”에이클로젯 서비스에는 수백만 명의 유저가 등록한 8000만 개의 옷 데이터와 1400만 건이 넘는 코디 데이터가 누적되어 있으며, 이를 기반으로 개인 맞춤형 스타일을 추천하고 있다. 옷이 없는 유저, 1개만 등록한 유저, 20개·50개·100개 이상 등록한 유저 각각에게 맞게 스타일을 생성해 최적의 경험을 제공한다.“최근에는 AI 기반 스타일 채팅 기능을 도입해 각 개인이 가진 패션 고민을 자유롭게 상담할 수 있게 됐습니다. AI는 유저가 어떤 옷을 가지고 있고 어떻게 입고 있는지에 대한 데이터를 기반으로 상담과 추천을 제공합니다.”고 대표는 “에이클로젯은 전 세계 최고의 디지털 옷장 서비스”라고 강조했다. “전 세계에는 수백 개의 디지털 옷장 서비스가 존재하지만, 그중 수백만 명 이상에게 확산된 서비스는 10개 내외입니다. 그리고 이 중 유일하게 구독 기반 유료 모델을 운영하는 곳이 에이클로젯입니다. 대부분의 서비스가 무료이거나 일회성 비용만 받습니다. 그럼에도 에이클로젯이 유료 구독임에도 많은 유저들에게 선택받는다는 것은, 그만큼 최고 수준의 서비스를 제공하고 있기 때문입니다.”룩코는 별도의 마케팅을 하고 있지 않지만, 많은 인플루언서가 자발적으로 서비스를 소개하고 있어 꾸준히 신규 유저가 유입되고 있다. 현재 매일 3000~4000명의 신규 유저가 들어오고 있으며, 인플루언서 콘텐츠가 게시된 날에는 1만 명 이상의 신규 유저가 유입되기도 한다.룩코는 2021년도 여름에 seed 투자 3억원, 2022년도 여름에 preA 투자 30억원을 유치했다. 2026년도에는 series A 투자 유치를 계획하고 있다.고 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대학원에서는 양자물리를 전공하였고, 졸업 이후 ETRI 에서도 양자광학, 양자통신 분야를 연구해 왔습니다. 연구 자체도 무척 재미있었지만, 연구 논문으로 남겨질 연구보다는 실생활과 사람들의 삶에 변화를 일으키는 일을 해보고 싶다는 생각을 항상 가지고 있었고, 때마침 ETRI 창업지원 프로그램을 통해 창업을 하게 되었습니다. 저는 아날로그 데이터가 디지털화될 때, 새로운 혁신이 생긴다고 믿는 사람입니다. 그리고 어떤 영역의 문제를 해결할지 고민하던 중, 개개인의 옷장 데이터가 아직 아날로그 세상에만 있다는 것을 알게 되었습니다. 이 문제를 해결할 솔루션으로 AI 디지털 옷장, 에이클로젯을 계획하게 되었고 창업하게 되었습니다.”창업 후 고 대표는 “유저들이 이 서비스 덕분에 본인의 고민과 스트레스가 없어졌다고 말할 때 가장 기쁘다”며 “안 입은 옷은 쌓여 만가고, 옷장에 뭐가 있는지도 모르겠고, 매일 어떤 옷을 입어야 될지 모르겠는 일상이 에이클로젯 서비스를 통해 해결되었다고 말해줄 때 가장 행복하다”고 말했다.룩코는 고 대표와 함께 창업한 윤기준 이사(제품총괄), 2021년도부터 지금까지 모든 서비스를 함께 개발해 온 김영욱 개발이사, 2024년도 후반부에 합류한 송철환 AI 팀 리더가 회사를 함께 이끌고 있다.“현재 팀은 제품 기획, 디자인, 개발, AI 기술 개발로 구성돼 있습니다. 윤기준 이사는 제품 기획, 개발, 운영, CS, 재무 관리까지 회사의 모든 업무를 함께하고 있으며, 저와 지난 5년간 서비스를 함께 만들어 왔습니다. 개발팀을 이끄는 김영욱 이사는 최고 수준의 서비스를 만들고 운영하는 핵심 멤버이며, 송철환 AI 팀 리더는 CVPR 등 세계 최고 AI 학회에 수많은 논문을 발표한 최고의 AI 엔지니어입니다.”앞으로의 계획에 대해 고 대표는 “생성 AI 기술과 구매 이력 자동 수집 기술을 활용해 누구나 쉽게 디지털 옷장을 만들 수 있는 서비스를 만들고자 한다”며 “매일 거울 보며 찍는 셀카 한 장만으로도 내 옷 전체를 자동 복원해 디지털 옷장을 완성하는, 마법 같은 기술을 선보일 예정”이라고 말했다. 이어 “온라인에서 구매한 의류를 자동으로 추적해 옷장에 자동 등록되는 서비스를 만들고 싶다”며 “이는 대중에게 디지털 옷장이 본격적으로 보급되는 계기가 될 것이며, 내가 가진 옷을 기반으로 새로운 쇼핑 경험을 열어갈 것”이라고 말했다.룩코는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com