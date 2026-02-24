[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 통합물관리를 위한 수처리 장치를 제조하고 있는 스마트 워터테크 전문기업 ‘물과공기’

조경진 물과공기 대표



-하천·연못 수질 개선, 온실가스 포집, 부유 쓰레기 자동 회수 등 국내외 물 환경 문제를 해결



-3세대 하이브리드 마이크로버블 생성장치 기술 보유, 핵심 경쟁력은 기초 수처리 장비의 스마트화 및 지능화

물과공기는 ‘물로 공기를 정화하고, 공기로 물을 정화한다’는 철학을 중심에 두고 설립된 환경 기술 기업이다. 조경진 대표가 2019년 10월에 설립했다. 조 대표는 환경공학을 전공하고, 물 환경 분야에서 지속 가능한 정화 기술을 연구 및 제품 개발하여 현장에 적용해 온 엔지니어다.조 대표는 “물과공기는 하천·연못 수질 개선, 악취 저감, 온실가스 포집, 부유 쓰레기 자동회수 및 정화 등 국내외 물 환경 문제를 해결할 수 있는 3세대 하이브리드 마이크로버블 생성장치 기술을 보유하고 있다”며 “ 가장 적합한 기술이 필요한 국가 통합물관리계획에 적용할 수 있는 스마트 워터테크 전문기업”이라고 소개했다.물과공기의 핵심 기술은 세 가지 브랜드로 집약된다.첫 번째 ‘에어비트’(AirBeat)는 적조 및 녹조방제장치, 수중폭기장치, 하수악취저감장치(정화조)다.3세대 와류 기반 마이크로버블 기술로, 산소와 약품을 동시에 수처리에 적용할 수 있는 일체형 장비로, 산소를 미세기포로 수중에 용존시켜 녹조·부유물·악취를 통합적으로 억제한다. PLC·센서 기반 원격관제가 가능해 스마트 수처리 시대에 최적화된 장비다.두번째 ‘비바이오’(VivaBio)는 온실가스 포집 정화 장치다. 산업 시설 배출가스를 물 속으로 포집하여 수중에서 정화하고 정화수를 재활용하는 온실가스 수중 처리 시스템이다. CO2·산성가스·미세입자 저감에 탁월하며 수자원 재이용까지 가능해 ESG와 직결되는 기술이다.세번째 ‘퀼라플로’(QuillaFlow)는 부유쓰레기 회수 및 정화 시스템이다. AI 객체 인식 기반의 지능형 부유쓰레기 회수·정화 시스템으로, 하천·운하·친수공간에서 떠다니는 오염원을 실시간으로 인지해 자동 수거한다. 미세 기포 정화 기술과 결합해 수질 개선 효과도 높인다. 특히 하천에서 해양으로 유입되는 쓰레기를 제어할 수 있는 기술로도 적합하다.“물과공기의 핵심 경쟁력은 기초 수처리 장비의 스마트화 및 지능화에 있습니다. 적조·녹조 방제, 방류조 악취 저감, 미세기포 수처리장치, 이산화염소제조장치 등 기존 설비를 원격관제·센서 융합 플랫폼으로 업그레이드했습니다. 물 오염 측정 기술의 발전 속도를 맞추지 못하는 현실에서 실제 장비 현대화와 상용화로 빠르게 연결하여 데이터 기반의 수질관리가 가능합니다. 수처리 살균제 및 ClO2 시스템과의 융합으로 약품공정·미세기포수처리·원격관제가 하나의 공정에서 통합 관리되는 것이 차별점이 있습니다.”올해 최대의 성과는 부유쓰레기 회수장치에 AI 비전 기반의 지능형 미션컴퓨터 기술을 적용한 것이다. 부유쓰레기 회수 및 정화 수거를 일원화할 수 있는 시작품 완성 단계에 있어 지자체의 애로사항인 도심하천 관리 및 부유쓰레기 회수,정화,수거의 자동화를 기대할 수 있게 됐다.“물과공기는 문제 해결 중심의 마케팅을 추구합니다. 지자체 각 부서에 정확한 현장 문제를 분석하여 사업을 제안하고 나라장터 공공 조달 입찰 참여, 국내 물 산업현장 수처리기술 협약과 해외 시장 확장을 위한 글로벌 파트너사 영입 및 기술 MOU 체결로 글로벌 영업을 추진 중입니다. 특히 공공기관의 문제를 명확히 진단하고 해결책을 제시하는 방식으로 실질적인 성과를 만들어가고 있습니다.”물과공기는 현재 해외 석유·화학 공정 기업과 폐수처리 기술 MOU 및 해외투자 추진을 논의 중이다. 비바이오 및 에어비트 기술의 해외 확장성과 ESG 기반 기술 경쟁력이 높게 평가받고 있다.조 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “물과공기는 창업 초기부터 ‘물과 공기의 오염 관리 자동화, 스스로 정화되는 도시’를 비전으로 삼았습니다. 당사 특허 기술을 적용한 현장 적용성이 높은 제품을 개발, 4차 산업혁명 기술과 융합해 실제 현장에서 꼭 필요한 장비를 직접 설계·제조 하겠다는 강한 신념으로 회사를 설립했습니다. 초기 자본은 개인 자본으로 마련했고, 이후 기술보증기금 보증 지원, 정부 기술사업화 지원금 등을 통해 도약 단계까지 확대했습니다.”창업 후 조 대표는 “에어비트, 비바이오, 퀼라플로가 실제 현장에서 설치되어 녹조·부유쓰레기·악취·산업 배출가스 같은 복합적인 문제를 해결할 때 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“특히 부산의 도심하천, 생태연못, 하수처리시설, 정화조 방류조 등에서 짧은 시간 안에 수질 개선이 눈에 띄게 나타나는 것을 직접 확인할 때와 지자체 관리 담당자의 유지관리가 쉽다고 평가할 때 ‘현장에서 필요한 기술제품을 만들어냈다’라는 확신과 조금은 나아진 물 환경 복원 사업의 기대를 높여가고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 조 대표는 “물과공기는 ‘도시물관리의 재정의(Re-definition)와 수처리장비의 현대화’를 목표로 하고 있다”고 말했다.“하천·연못 녹조 방제 및 스마트 악취 저감 장치를 전국 지자체에 표준 모델로 확장, 지능형 부유쓰레기 회수정화장치(퀼라플로)의 선박·항만 등 해양 분야 확대, VivaBio(온실가스 수중 포집 시스템)의 국내 온실가스 배출 산업현장, 해외 산업단지·석유화학 공정산업 적용, IoT 원격관제 프로그램의 고도화를 통한 스마트 워터테크 통합PLC 개발 등을 바탕으로 국가 R&D 과제와 연계해 선박평형수·수처리 살균·생태복원 영역에서 국내 대표 기술 기업으로 성장하는 것이 최종 목표입니다.”물과공기는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com