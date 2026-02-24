[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 동물시험의 복잡한 생체 내 (in vivo) 기전을 세포시험 (in vitro)에서 구현하는 동물대체시험법 개발 ‘바이오링크스’

임창기 바이오링크스 대표



생물학적제제의 동물실험 평가를 in vitro 실험으로 대처할 수 있는 시험법을 개발

세포기반 활성평가 시스템을 개발하고 이를 사업화하고 있어

바이오링크스는 동물대체시험법 전문기업으로 생물학적 의약품 품질평가(QC) 프로세스에 필요한 동물실험을 세포시험으로 대체하는 시험법을 개발하는 기업이다. 이를 CBPA (Cell Based Potency Assay)라고 말하는데 앞으로 바이오의약품 개발이 증대됨에 따라 그 시장도 크게 성장하고 있다.임창기 바이오링크스 대표는 바이오 신약 개발을 한미약품 연구센터에서 시작했다. 약 22년 동안 in vitro, in vivo 효능시스템 개발 및 신약 평가 연구를 매진했었다. 이후 휴온스에서 약 5년간 근무하면서 보툴리눔 독소 개발을 수행하였고, 이후 안국약품 등에서 다양한 신약 개발을 지속해 왔다.임 대표는 “바이오링크스는 생물학적제제의 동물실험 평가를 in vitro 실험으로 대처할 수 있는 세포기반 활성평가 시스템을 개발하고 있으며 이를 사업화하고 있다”고 소개했다.“가장 대표적인 예로, 보툴리눔 독소 의약품을 들 수 있다. 보툴리눔 독소는 인체 내의 신경세포 말단 부분에서 신경 물질을 방출하는 단백질을 제거하여 신경 전달을 억제하고, 이를 통해 여러 약리적인 역할을 수행하는 의약품입니다. 보톡스(AbbVie 라는 상품으로 우리에게는 잘 알려져 있으며 국내에도 보툴리눔 독소를 의약품으로 개발하여 상용화하는 회사가 많습니다. 보툴리눔 독소의 활성을 검증하기 위해 수백 마리의 마우스를 희생시켜야 하는데 바이오링크스는 보툴리눔 독소 의약품 제조에 반드시 포함되어야 하는 활성 평가를 동물실험에서 세포기반 in vitro 활성평가 시험으로 동등성을 구현해 내고 있습니다. 다음 파이프라인으로 파상품 백신에 대한 CBPA 개발을 계획하고 있으며 앞으로도 새롭게 개발되는 바이오의약품 CBPA를 개발해 나갈 예정입니다.”세포기반 활성시스템은 유럽 (EMA)과 미국 (FDA) 등 선진국에서 이미 동물실험에 대한 규제를 하고 있으며 동물대체시험을 통해 윤리적인 문제를 해결하고, 높은 실험 비용을 줄이고 있다. 또한, 각 나라에서 진출하기 위해서는 세포기반의 in vitro 시험법과 동물시험법의 동등성을 증명하고 이러한 시스템을 확보해야 한다. 임 대표는 “국내 보툴리눔 개발 회사들이 글로벌 진출 하려면 세포기반 in vitro 활성평가 시스템을 반드시 확보가 필수적이다"며 “이러한 기술 컨설팅이 CRO의 새로운 모델이라 확신한다”고 강조했다.바이오링크스는 검증된 기술을 국내 바이오·제약 기업과 화장품 기업, 특히, 동물대체 시험법이 필요한 생물학적 제제를 개발하는 기업에 소개하고, 상용화를 진행 중이다. 학회 및 산업 전시회 참가를 통해 기술 홍보와 파트너십 확대에 힘쓰고 있으며, 글로벌 CRO 및 규제기관과의 네트워크를 통해 해외 진출도 모색하고 있다.바이오링크스는 법인 설립 이후 기술력을 인정받아 2024년 seed 투자를 유치했다. 내년 상반기 시리즈 A 투자 유치를 계획하고 있다. 기술 고도화 및 글로벌 인증 획득을 위한 자금 확보가 필요한 상황이다.임 대표는 “동물을 희생키는 비윤리적인 실험을 과학적 신뢰성을 확보할 수 있는 기술로 대체할 수 있다는 점에서 큰 보람을 느낀다”며 “또한, 국내 다수의 기업에 해외 진출에 도움을 줄 수 있다는 점에서 보람을 느끼고 있다. 특히, 우리 기술이 실제 산업 현장에서 적용되어 윤리적·경제적 가치를 동시에 창출할 때 가장 큰 성취감을 기대한다”고 말했다.바이오링크스는 총 8명으로 구성되어 있으며 제약사 및 바이오텍 출신의 전문가들이 함께하고 있다. 모두가 동물대체시험법이라는 개발을 통한 ESG 실현이라는 공통된 비전을 가지고 협력하고 있다.앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “바이오링크스는 첫 번째 단계로, 보툴리눔 독소에 대한 세포기반 활성 시험법을 상용화하고 국내 시장에 안착시킬 것”이라며 “두 번째 단계는 국내 주요 기업과의 협업을 통해 저희 시험법이 미국 FDA나 유럽 EMA와 같은 글로벌 규제 기준에 부합하도록 발전시켜, 파트너사들의 해외 진출을 지원하는 것”이라고 말했다.덧붙여 “마지막으로, 보툴리눔을 넘어 파상풍이나 백신 등으로 기술 적용 범위를 확대하여, 동물대체시험 분야를 선도하는 전문 기술 컨설팅 CRO로 자리매김할 계획”이라고 말했다.바이오링크스는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com