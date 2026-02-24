[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 전기분해식 스케일 제거장치 ‘SRD-Series’를 개발하는 ‘세종씨아이’

박정호 세종씨아이 대표



세종씨아이는 산업용 냉각수 설비에서 발생하는 스케일(Scale) 문제를 친환경적으로 해결하는 전기분해식 스케일 제거장치 ‘SRD-Series’를 개발하고 제조하는 기업이다. 박정호 대표(44)가 2019년 7월에 설립했다.“세종씨아이의 SRD는 약품을 전혀 사용하지 않고 냉각수 내 이온 반응만으로 스케일을 제거·방지하는 기술로, 기존의 화학처리 방식이 가진 환경적 부담과 유지비용 문제를 근본적으로 해결합니다. 단순한 장비 공급업체가 아니라, 산업의 냉각 효율과 환경적 지속가능성을 함께 개선하는 에코테크 솔루션 기업의 역할을 하고 있습니다.”대표 아이템은 ‘SRD-Series’로, 전기분해(Electrolysis) 원리를 이용한 냉각수용 자동 스케일제거 및 배출 장치다. 냉각탑이나 열교환기 등 순환계통 내에는 시간이 지날수록 칼슘(Ca²⁺), 마그네슘(Mg²⁺), 실리카(SiO₂) 등의 이온이 결합하여 스케일을 형성하게 되는데, 이 스케일은 열교환 효율을 저하시켜 전력 낭비·냉각 효율 저하·설비 수명 단축의 원인이 된다.SRD는 이 스케일 원인물질을 전기분해 방식으로 CaO(산화칼슘) 형태로 환원시켜 자동으로 수계 밖으로 배출한다. 즉, 기존의 화학약품이나 자석식 장비처럼 ‘스케일이 안 생기게 하는 보조장치’가 아니라, 냉각수 자체의 화학적 평형을 바꾸어 ‘스케일이 제거되는 순환수계’를 만드는 장치다.또한 SRD는 자동운전, 전류자동조절, 전극자동세척, 자동배출 기능을 갖추고 있으며, 터보솔루션이 제작한 제어판넬을 통해 전류, 전압, 운전시간을 자동 제어한다. 옵션으로는 원격통신 시스템을 통해 휴대폰이나 PC에서도 가동상태와 알람을 실시간 확인할 수 있다.SRD-Series의 경쟁력은 기술의 완성도, 환경성, 유지관리 편의성 세 가지로 요약할 수 있다. 첫 번째는 근본적인 스케일 제거 기술력이다. 기존의 자석식, 전자식, 초음파식, 이온교환식, 촉매식 장비들은 대부분 ‘스케일 억제’에 한정되어 있다. 하지만 SRD는 전기분해 원리를 통해 스케일을 화학적으로 분리·배출하므로 냉각수계 자체가 자가 정화되며, 스케일이 실제로 없어지는 효과를 제공한다.두 번째는 약품 제로(Zero-Chemical) 시스템이다. SRD는 화학약품을 사용하지 않기 때문에 약품 비용, 약품보관, 환경오염, 작업자 안전 문제가 모두 사라진다. 또한 약품 주입으로 인한 pH 변동이나 배출수 오염이 없어 ESG 기준에 부합하는 친환경 냉각수 관리 기술로 평가받고 있다.세번째는 경제성과 관리 효율성이다. 스케일이 제거됨으로써 열교환 효율이 개선되어 전력소모가 10~20% 절감되었고, 냉각탑 블로우다운 감소로 용수 사용량이 약 15~25% 절감되었다. 세관 및 유지보수 주기도 대폭 늘어나 운영비 절감 효과를 얻을 수 있다. 이미 LG화학, JW생명과학, 해태htb, OB맥주, 오뚜기, 제주삼다수 등 다양한 산업현장에서 설비 효율 개선 및 전력 절감 효과가 실제로 입증되었다.세종씨아이는 국내에서는 냉각수 관리의 친환경 전환을 목표로 대기업 공장 및 제조라인의 실증 중심 영업 전략을 운영하고 있다. 또한 환경규제 강화와 ESG 경영 확산에 따라, 공장 에너지관리팀과 환경안전팀을 중심으로 SRD의 적용 문의가 꾸준히 증가하고 있다.해외시장에서는 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 태국 등 동남아시아 지역을 중심으로 판로를 확장하고 있다. 이 지역은 고온다습한 기후로 인해 냉각수 운전 시간이 길고, 스케일 문제가 심각하기 때문에 SRD의 수요가 매우 높다. 2025년에는 ENGINEER & MARVEX 말레이시아 전시회를 통해 현지 EPC·호텔·리조트 운영사와 협력을 추진 중이다. 장기적으로는 현지 생산거점(Sejong Solutions Malaysia) 설립도 검토하고 있다.세종씨아이는 현재는 자체 매출과 납품 실적 기반으로 안정적인 성장을 이어가고 있지만, 대형 모델(SRD-15000, SRD-20000) 양산 체계 구축과 해외시장 확장을 위해 환경·에너지 전문 VC 및 임팩트 투자사의 참여를 검토하고 있다. 세종씨아이가 원하는 투자 형태는 단순한 자금 유입이 아니라, 전략적 협력(SI, Strategic Investment)을 통한 글로벌 시장 진입 파트너십이다. 박 대표는 “예를 들어, 현지 EPC나 냉각탑 메이커와의 협업으로 ‘공장 단위 친환경 냉각수 시스템 패키지’를 구성하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “플랜트 및 냉각수 설비 업계에 있을 당시, 매년 반복되는 스케일 문제와 과도한 약품 투입, 그리고 설비의 잦은 오버홀을 보면서 ‘이 문제를 근본적으로 바꿔보자’는 생각이 창업의 출발점이었습니다. 초기에는 단순한 수처리 장비 수준으로 시작했지만, 전기화학 기술을 응용하여 스케일 원인을 전기적으로 제거하는 방향으로 연구를 전환했고, 이 과정에서 정부의 창업지원 사업을 통해 초기 개발 자금과 시제품 제작비를 확보했습니다. 이후 기술 실증과 납품을 통해 매출이 발생하면서, 자체 연구개발로 SRD-200, 500, 1000 모델을 완성했습니다. 지금은 대형 모델과 원격 IoT 기반 모니터링 기술을 병행 개발하고 있습니다.”창업 후 박 대표는 “SRD를 설치한 고객들이 ‘냉각탑의 세관 주기가 절반 이하로 줄었다’, ‘전력비가 눈에 띄게 줄었고, 블로우다운 수도 절감되었다’라는 결과를 직접 확인할 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “특히 약품을 사용하지 않고, 오히려 설비 효율을 개선한다는 점은 기업의 ESG경영 목표와 완벽하게 부합하는 결과다. ‘환경을 보호하면서도 비용을 절감하는 기술’이라는 점에서, SRD는 단순한 장비가 아니라 산업 현장의 지속가능성을 높이는 기술이라고 자부한다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “단기적으로는 SRD-Series의 대용량 모델(SRD-15000~20000급)을 개발해 대형 플랜트에도 적용할 것”이라며 “중기적으로는 AI 기반 원격 모니터링 시스템과 클라우드 수질 데이터 플랫폼을 구축하여, SRD 장비를 ‘스마트 수처리 솔루션’으로 발전시키는 것이 목표”라고 말했다.“장기적으로는 아시아 전역, 특히 동남아 및 중동 시장을 중심으로 ‘Chemical-Free Cooling System’의 글로벌 표준 브랜드로 자리매김하고자 합니다. 세종씨아이는 ‘환경기술을 통해 산업의 지속가능성을 높인다’는 사명으로 앞으로도 연구개발과 국제 협력을 지속해 나가겠습니다.”세종씨아이는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com