[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 친환경 시멘트 제조하는 기업 ‘씨에스엠’

최선미 씨에스엠 대표



철강산업 부산물인 슬래그를 건설 소재로 사용해 다양성 부여

1450℃ 가열이 필요하지 않아 에너지 소비와 CO₂ 배출을 획기적으로 절감

씨에스엠은 친환경 시멘트를 제조하는 기업이다. 최선미 대표(43)가 2023년 6월에 설립했다.“씨에스엠이라는 사명은 ‘Concrete from Slag with Multifunction’을 의미합니다. 철강산업 부산물인 슬래그를 건설 소재로 사용해 다양성 부여하고 고성능화를 하고자하는 회사의 의지가 담겨있습니다. 기존 포틀랜드 시멘트처럼 1450℃ 가열이 필요하지 않아 에너지 소비와 CO₂ 배출을 획기적으로 절감할 수 있으며, 수시간 내 강도발현이 가능한 독자적 기술을 기반으로 탄소 중립 시대의 해법을 제시하고 있습니다.”최 대표는 건축공학(건설재료) 전공으로 박사학위를 취득한 후 약 10년 이상 철강산업부산물인 슬래그를 기반으로 하는 고부가 특수 시멘트 분야를 새롭게 개척해왔다. 연구와 현장 실무를 병행해 온 연구자이자 창업가다.“일반 시멘트는 주원료로서 석회석을 채광한 후 다양한 원료들을 혼합하여 1450℃의 킬른에서 고온 소성공정을 반드시 거쳐야 합니다. 이 소성 과정에서 전체 제조공정 중 탄소배출의 83% 이상이 발생하며, 특히 초속경 시멘트는 석회석과 함께 전량 수입에 의존하는 고가의 보크사이트까지 사용하기 때문에 원가·탄소배출 모두에서 부담이 매우 큽니다. 특히 이러한 이유로 국내 시멘트 산업은 철강산업 및 석유화학산업과 함께 대표적 탄소배출 산업으로 손꼽히고 있습니다.”반면, 씨에스엠의 저탄소 특수 시멘트 제조 공정은 기존 시멘트 제조 방법과 근본적으로 다르다. 씨에스엠은 철강 부산물을 주원료로써 70% 이상 활용하며, 독자적인 선별·가공·배합 기술을 통해 고온소성 없이 고부가 특수 시멘트를 생산한다.그 결과, △제조 과정의 탄소배출 80% 이상 절감, △기존 초속경 시멘트 대비 원가 50% 이상 절감, △석회석·보크사이트 사용량 Zero 라는 친환경성과 경제성을 동시에 확보한 차세대 청정 시멘트 공정을 완성했다.“기존 시멘트가 7단계를 거치는 데 반해, 씨에스엠은 소성공정이 제외된 단순화된 4단계 공정만으로 동일한 기능 이상의 고성능 시멘트를 생산합니다. 이는 씨에스엠 기술의 가장 큰 경쟁력이자, 전 세계 시멘트 산업이 해결하지 못한 '저탄소 전환'에 대한 명확한 해답이 되고 있습니다.”철강 부산물인 슬래그의 처리·활용 측면에서도 차별성이 있다. “일반적으로 ‘슬래그 시멘트’라고 하면 고로슬래그를 떠올리지만, 고로슬래그는 일반 시멘트의 보조재로만 사용되며 초기 반응성이 낮기 때문에 최대 혼입률이 50% 이하라는 한계가 존재합니다. 반면 씨에스엠이 사용하는 슬래그는 고로슬래그와 달리 분화 특성으로 인해 지금까지 산업적으로 활용되지 못했던 슬래그입니다. 이 슬래그는 빠른 반응성을 갖는 광물 상을 보유하고 있어, 씨에스엠은 이를 70% 이상 원료로 사용하여 고부가 특수 시멘트를 제조할 수 있습니다.”이 슬래그가 그동안 활용되지 못했던 가장 큰 이유는 처리 과정에서 물 사용(살수 처리)에 있다. 슬래그를 시멘트 원료로 사용하기 위해서는 물과 접촉하지 않은 상태로 냉각되어야 하는데, 이를 위해서는 철강사의 공정 개선이 반드시 선행돼야 한다. 그러나 대부분의 철강사는 본업이 아닌 부산물 처리 공정에 투자하기 어려워, 씨에스엠은 안정적인 원료 공급 기반을 확보하는 것이 기술 상용화의 첫 번째 난관이었다.“이 문제를 해결해 준 것이 바로 세아베스틸이었습니다. 세아베스틸은 오랜 기간 씨에스엠과의 공동 연구를 이어오며, 국내 철강업계 최초로 친환경 공정 개선 및 자원순환 인프라 구축을 위한 전사적 지원을 실행해 주었습니다. 이에 따라 씨에스엠은 비로소 사업화를 위한 안정적인 원료 공급 기반을 확보할 수 있었고, 본격적으로 시장 진입에 속도를 낼 수 있었습니다.”씨에스엠이 개발한 저탄소 초속경 특수 시멘트는 기존 포틀랜드 시멘트와 경쟁사 초속경 시멘트를 완전히 대체할 수 있는 차세대 혁신 제품이다. 기존 시멘트 산업이 가진 고질적인 문제인 긴 양생 시간, 높은 제조단가, 높은 탄소배출, 고가 수입 원료 의존도(초속경 시멘트 제품의 주원료인 보크사이트 전량 수입에 의존)를 동시에 해결하는 기술로, 산업 부산물의 자원화와 청정 공정을 기반으로 개발된 대한민국 최초의 친환경·고성능 특수 시멘트다.씨에스엠은 양생 시간을 1일에서 3일까지 걸렸던 것을 1~3시간으로 단축했다. 일반 포틀랜드 시멘트는 구조체 탈형까지 1~3일이 필요하지만, 씨에스엠 제품은 1~3시간 내 빠른 강도 발현이 가능하여 PC(프리캐스트) 공장과 긴급 보수·보강 현장에서 생산성·경제성을 크게 향상시킨다. 경쟁사 초속경 제품과 동일한 속도임에도 비소성·저탄소 공정으로 제조되어 친환경성과 경제성에서 압도적 우위를 갖는다.“기존 초속경 시멘트 대비 생산가를 50% 이상 절감했습니다. 일반 초속경 시멘트는 제조 공정이 까다롭고 해외 수입 보크사이트 원료를 사용해 톤당 약 120만원의 공시가로 판매되는 반면, 씨에스엠은 자체 기술 기반으로 슬래그를 주원료로 활용하여 톤당 약 50만원 수준(절반 이하)으로 생산이 가능합니다. 이는 제조원가 경쟁력을 근본적으로 바꾸는 혁신으로, 국내 시장뿐 아니라 해외 건설 산업에서도 매력적인 대안이 됩니다.”최 대표는 “경쟁 초속경 시멘트는 전량 수입되는 보크사이트(40~60만 원/톤)을 사용하는 반면 씨에스엠은 기존에 가치가 낮아 버려지던 슬래그를 주원료(70% 이상)로 사용해 ‘원료비 0원’을 실현했다”며 “이는 단순한 비용 절감을 넘어, 국내 철강산업의 부산물을 고부가 소재로 전환하는 순환경제 기술의 대표 사례”라고 말했다.“일반 시멘트의 탄소배출은 원료인 석회석의 탈탄산 반응, 1450℃ 소성공정에서의 연료 연소, 이 두 가지 과정에서 집중적으로 발생해 tCO₂/t Cement 기준 0.86~0.95수준이다. 반면 씨에스엠 기술은 소성공정을 완전히 제거하고, 슬래그를 사용해 탈탄산 반응 자체를 회피함으로써 탄소배출 계수를 0.16까지 낮췄습니다. 이는 기존 시멘트 대비 80% 이상 탄소 감소 효과를 가진, 대한민국 시멘트 산업의 탄소중립 전략을 실질적으로 앞당길 수 있는 핵심 기술입니다.”씨에스엠 제품의 가장 기본적인 전제는 경쟁 제품과 동등하거나 그 이상 수준의 성능 구현이다. 여기에 더해, 씨에스엠의 저탄소 초속경 특수 시멘트는 △철강 부산물을 고부가 자원화한 친환경 제품이라는 ESG 기반 경쟁력 △ 수요자 맞춤형 배합이 가능한 제조 기술 및 전용 장비 보유 △ 기존 초속경 제품 대비 우수한 가격경쟁력 등 차별화된 장점을 갖고 있어 시장에서 수요를 빠르게 확보하고 있다.“이러한 기술적 강점을 바탕으로 기업이 보유한 기존 네트워크 외에도, 홍보자료와 업계 추천을 통해 씨에스엠을 먼저 찾아오는 인바운드 문의가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이들 기업은 단순한 관심을 넘어 직접 샘플 테스트를 진행하고, 장기 공급계약으로 이어지는 사례도 다수 발생하고 있습니다. 이는 시장이 실제로 씨에스엠의 기술을 필요로 한다는 것을 의미합니다. 기존 제품으로는 해결되지 않던 문제를 대체할 혁신 제품이 등장했다는 강력한 신호라고 판단하고 있습니다. 그와 동시에 씨에스엠은 아직 규모가 크지 않은 국내 특수시멘트 시장의 판로를 개척하기 위해 직접 샘플을 들고 현장을 방문하고, 시공사·PC 업체·건설사와의 실증 테스트를 지속적으로 추진하며 영업 활동을 확대하고 있습니다.”씨에스엠은 국내외 시장 확대를 위한 기반으로 NET(신기술), NEP, GR, CSC 등의 정부 및 국제 인증획득을 준비 중이며, 기술 신뢰도를 높이는 데 필요한 절차들을 체계적으로 진행하고 있다. 최 대표는 “단기적 판로 확대가 아닌 기술 신뢰도 구축, 샘플 성능 검증, 공동 파일럿 실증, 이라는 3단계 전략을 중심으로 시장을 안정적으로 넓혀가고 있다”고 말했다.씨에스엠은 2021년 개인사업자로 시작하여 연구실 단계의 Lab Test에서 검증된 기술과 제품을 실제 산업 현장에서 실증하기 위해, 2023년 법인 전환과 동시에 본격적인 공정 투자에 나섰다. 법인 전환 후에는 씨에스엠의 기술성과 성장 가능성을 먼저 알아봐 준 킹슬리벤처스로부터 SAFE 방식의 초기 Seed 투자를 유치하였고, 이를 기반으로 연 3,000톤 규모의 1차 검증 공정 구축을 성공적으로 완료할 수 있었다.“이 검증 공정에서 생산된 제품은 국내 여러 고객사와 테스트 기관에서 성능·환경성·경제성 모두에서 높은 평가를 받으며 상용화 가능성이 명확히 입증되었습니다. 이러한 시장 반응은 씨에스엠이 단순한 기술 기업이 아니라, 시멘트 산업의 구조적 한계를 실제로 해결할 수 있는 대안 기업임을 증명한 중요한 지표이기도 했습니다. 현재 씨에스엠은 시장에서 요구되는 공급 물량을 충족하고, 기술 기반 제품의 본격적인 양산 체계를 마련하기 위해 1차 Scale-up을 목표로 Pre-A 라운드 투자 유치를 준비하고 있습니다. 조달된 투자금은 생산능력 확장을 위한 공장 매입, 슬래그 가공·분쇄 설비 및 자동화 장비 증설, 초속경 시멘트 전용 생산라인 증설 등 생산라인 확보에 직접적으로 투입될 예정입니다.”최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “박사과정의 연구 아이템으로 접하게 된 철강산업에서 발생하는 슬래그가 단순히 매립되거나 저부가 활용에 머물러 있는 현실을 보며, 산업 부산물 기반 고성능 친환경 콘크리트 연구실(ABM Lab., Advanced Building Materials)을 운영하는 지도교수님의 ‘산업 발전의 이면에서 발생하는 부산물들의 고부가가치화 또한 과학자의 책무’라는 가르침에 따라 ‘이 부산물을 고부가가치 건설 소재로 바꿀 수 있는 기술’을 꾸준히 연구해 왔습니다. 연구실에서 얻은 데이터와 실험 결과만 놓고 보면, 슬래그는 충분히 새로운 시멘트 자원이 될 수 있었고, 기술적 가능성도 분명했습니다. 하지만 실제 산업 현장을 보면, 그 기술을 실용화하여 제품을 만들고, 시장에서 경쟁력 있게 상용화할 기업은 어디에도 존재하지 않았습니다. 가장 큰 문제의식은 바로 그 지점에서 시작되었습니다. ‘기술은 연구로 끝나서는 안 된다. 산업으로 이어질 때 비로소 사람들에게 가치를 준다’ 이 생각이 마음속에서 점점 더 강해졌고, 결국 연구자가 아닌 창업가의 길을 선택하게 된 결정적 계기가 되었습니다.”창업 후 최 대표는 “가장 크게 느끼는 보람은, 오랫동안 산업현장에서 활용되지 못하고 잠재 가치를 인정받지 못한 채 폐기·매립되던 슬래그가 고부가가치 건설 소재로 재탄생하는 순간을 직접 마주할 때”라며 “그동안 ‘어쩔 수 없이 버려지는 부산물’로, 그리고 철강사로서는 골칫거리로만 여겨지던 슬래그가, 씨에스엠의 기술을 통해 세계 어디에 내놓아도 경쟁력이 있는 친환경 시멘트로 바뀌는 모습을 보면, 마치 무가치한 돌 속에서 숨겨져 있던 원석을 발견한 듯한 뿌듯함이 밀려온다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “씨에스엠은 현재 연 3,000~5,000톤 규모의 분쇄 및 특수 시멘트 제조 설비를 구축하여 제품 생산체계를 완비했다”며 “이를 기반으로 국내외 고객을 대상으로 한 품질 검증과 시장 테스트에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 2026년에는 1만~2만 톤 규모의 본격적인 공장 증설을 계획하고 있다”고 말했다.“특히 씨에스엠이 보유한 저탄소·저원가 공정 기술력은 국내 초속경 시멘트 시장에서 확실한 차별점을 가집니다. 이를 바탕으로 중장기적으로 국내 시장 점유율 30% 달성, 2028년에는 연 5만 톤 규모의 스케일업을 통해 글로벌 친환경 시멘트 전문 기업으로 도약하는 것을 목표로 하고 있습니다. 창업 초기, 연구 중심의 경력을 가진 대표가 ‘이상’ 하나만으로 시작한 사업은 현장의 냉정한 공정 현실과 만나 수많은 시행착오를 겪어야 했습니다. 그러나 씨에스엠의 비전을 믿고 끝까지 함께해 준 팀원들과의 성실한 도전 끝에, 우리는 마침내 첫 번째 목표였던 3천 톤/연 이상의 실증 공정 구축을 달성했고, 시장에서도 확실한 가능성을 인정받고 있습니다. 이제는 개발 기술이 실제 양산을 통한 매출로 이어지는 도약의 시점에 올라서있습니다. 씨에스엠은 이 성과를 발판으로, ‘기술은 반드시 산업으로 연결되어야 한다’라는 초심을 잃지 않고, 작은 중소기업의 기술로 시작하여 대한민국의 기술로서 세계를 선도하는 기술 기반 창업의 좋은 본보기가 되고자 합니다.”씨에스엠은 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com