[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 정밀분석 기반 환경수질 계측 개발하는 ‘알앤에스사이언스’

이재희 알앤에스사이언스 대표



분석용 인증표준물질(CRM, Certificated Reference material)을 국산화하는 사업 진행

반도체 제조과정에 사용되는 초순수의 품질관리를 위한 모니터링 장치 개발

알앤에스사이언스는 한국수자원공사 사내벤처 4기로, 독자적인 정밀분석 기반 기술을 중심으로 환경·수질계측 분야의 기술혁신을 선도하는 기술기반 기업이다. ‘시험·분석을 위한 최적의 솔루션 제공’을 슬로건으로 국제규격의 분석용 표준물질 생산, 온라인 수질측정장치 및 분석 자동화 솔루션 개발 등 다양한 제품 개발 및 사업화를 진행하고 있다. 이재희 대표(60)가 2021년 11월에 설립했다.대표 아이템은 크게 두 가지가 있다. 첫 번째는 국제 규격에 부합하는 인증표준물질 개발 및 사업화로, 그간 전량 수입에 의존하던 분석용 인증표준물질(CRM, Certificated Reference material)을 국산화 하는 사업이다.알앤에스사이언스 고유기술을 이용하여 천연 남조류류로부터 냄새유발물질 2종(Geosmin, 2-MIB)을 95% 이상의 고 순도로 추출하여 원료물질을 생산하고 이것을 사용하여 분석용 인증표준물질을 생산한다. 철저한 품질인증 절차를 거쳐 생산되는 된 표준물질은 98%이상의 높은 정확도와 정밀도를 가지고 있어 국제표준규격(ISO 17034)에 부합하는 품질을 확인 받아 한국인정기구(KOLAS)로부터 표준물질공인 생산기관 인정을 획득했다. 이러한 사업성과를 기반으로 현재 공급 중인 20여종의 표준물질은 더 확대하여 2030년까지 120종의 인증표준물질을 개발·보급할 계획을 가지고 있다.두번째는 수질분석용 측정정비 개발사업으로, 최근 개발 중인 장비는 반도체 제조과정에 사용되는 초순수의 품질관리를 위한 모니터링 장치다. 최근 AI 관련 수요 증가로 고성능 반도체에 대한 요구가 증가함에 따라 나노미터급 고 정밀 반도체의 개발이 가속화되고 있다. 이렇게 반도체의 성능이 높아질수록 더욱더 엄격한 초순수의 오염물질 품질관리가 필요하게 된다. 특히 이중 우레아 라는 물질은 아주 적은 양으로도 반도체 생산에 치명적인 영향을 미치게 되어 이를 실시간으로 정밀 분석할 수 있는 분석장치가 필요한데 국내에서는 아직 이를 효과적으로 분석할 수 있는 장치가 없었다.알앤에스사이언스가 개발한 장치는 자사가 보유한 우레아 성분 분리 기술과 UV산화 기술을 사용하여 초순수중의 우레아 성분을 극미량까지 실시간 분석할 수 있다. 이 장비를 활용하면 반도체 제조공정에서 초순수의 수질변화를 실시간 관측할 수 있어 더욱 효율적인 품질관리와 반도체의 생산성 향상에 기여할 수 있다.알앤에스사시언스가 개발한 장비는 95% 이상의 정확도, ±3% 이내의 정밀도를 가지고 있다. 수중의 우레아 성분을 10억분의 1수준까지 미량 검출할 수 있는 신뢰성 높은 장비로 초순수 뿐만 아니라 다양한 환경분석 시료에도 적용이 가능하다.알앤에스사시언스이 경쟁력은 첫번째로 기술의 독창성이다. 다년간의 연구역량 축적을 통해 개발된 기술들은 다른 경쟁사와는 차별된 경쟁력을 제공한다. 분석용 표준물질의 경우 천연 남조류로부터 냄새유발 화학물질을 직접 추출·정제하는 원천기술을 사용하여 원료 확보부터 정제·농축·표준화·품질인증에 이르는 전 과정의 완전 자립화를 달성함으로써, 제품의 품질 일관성과 가격 경쟁력을 동시에 확보할 수 있다. 또한, 자사가 보유하고 있는 컬럼분리기술과 UV산화 기술을 융합하여 기존에 검출이 불가능하던 초순수 중의 우레아 성분을 극 미량까지 실시간 검출 가능한 장비를 개발했다.두번째는 제품의 신뢰성과 품질이다. 표준물질의 경우 ISO 17034 국제규격 수준의 품질관리 체계를 기반으로 고객 제품의 생산, 검증, 포장, 공급까지 단계별 품질관리 체계를 구축하였고 이를 기반으로 표준물질에 대한 국제인증을 획득했다. 이를 통해 전세계 42개국에 수출할 수 있는 제품의 신뢰성을 확보했다. 현재 개발중인 분석장비도 타 경쟁사 대비 높은 안정성과 신뢰성을 확보하였고 곧 공인기관을 통해 성능인증도 확보할 계획에 있다.마지막으로는 다양한 사용자 요구에 신속한 대응이 가능하다는 점이다. 알엔에스사이언스의 제품은 자체 기술을 이용한 생산으로 사용자의 다양한 요구에 신속한 대응이 가능하다. 이 대표 역시 창업 이전에 다년간 시험분야의 사용자였던 관계로 이 분야의 니즈를 누구보다도 잘 알고 있다. 이러한 경험을 바탕으로 제품개발 초기부터 사용자 관점의 제품을 개발했으며, 스타트업 기업의 장점을 살려 대기업에서는 대응이 어려운 다양한 요구를 반영한 커스터마이즈 된 제품 공급이 가능하다. 이러한 경쟁력을 기반으로 보다 편리하고 신뢰성 있는 제품과 서비스를 사용자에게 공급하고자 한다.알앤에스사이언스는 현재 제품 개발 후 초기 시장 진입 단계에 있다. 우선 K-water 네크워크를 활용하고 있으며, 공공분야 진출을 위한 공공입찰제도도 활용하고 있다. 또한 민간분야의 판로를 개척하기위해 국내외 벤더사들과 제품개발 및 공급관련 MOU체결 등을 통해 매출을 확대하고 있으며, 항후 온라인 판매망 구축 및 해외시장 진출을 추진 중에 있다.새로 개발된 분석장치의 경우 테스트베드를 통한 제품의 소비자검증과 조달혁신제품 지정을 통한 우선구매 유도하고 이를 기반으로 1차 목표시장에 진입하고 향후 글로벌 시장으로도 진출하고자 한다. 이를 위해 제품 홍보를 위한 CES 전시회 참가 등 다양한 홍보활동과 함께 제품의 인·검증 등 공인 인증을 통환 신뢰성 확보 작업도 지속적으로 추진하고 있다.알앤에스사시언스는 지속적인 사업확장을 위해 다양한 투자사와의 미팅을 진행 중이다. 2026년까지 Seed 단계로 3~5억원의 투자자금 유치를 목표로 하고 있으며, 2028년 Series-A, 2030년 Series-B 단계의 진입을 목표로 하고 있다. 유치된 투자금은 제품 양산을 위한 설비확충, 신규 사업 분야 진출을 제품개발 및 마케팅 비용 등으로 사용할 예정으로 향후 유니콘 기업 도약을 위한 발판이 될 것으로 기대한다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “약 30여년간 K-water에서 환경분석 및 관련 연구를 수행하면서 표준물질 등 시험 분야의 소재·부품·장비의 국산화 필요성을 강하게 느꼈습니다. 이 분야는 다른 분야에 비해 기술 자립도가 낮아 대부분 수입에 의존하고 있어 공급망 불안이나 가격상승 등의 어려움이 있었습니다. 더욱이 창업 당시인 2021년에는 산업계 전반에 소재·부품·장비의 국산화가 진행되고 있던 시기여서 창업을 진행하게 되었습니다. 창업자금은 개안자본 외에 사내벤처 사업 수행을 통한 창업지원금으로 마련하였고 제품 개발에 필요한 개발비용은 초기창업패키지나 창업성장R&D사업과 같은 정부 지원사업 수행 등을 통해 확보하였습니다.”창업 후 이 대표는 “그동안 연구경험을 통해 개발한 기술들이 실제로 제품화되고 상용화되고 있다는 점에 많은 보람을 느낀다”며 “여러 해 공기업에서 근무하면서 아이디어로만 머물렀던 생각들은 실제로 제품화하고 소비자에게 공급되어 유용하게 사용되고 있다는 점이 매우 즐겁다. 또한 여러가지 기술들의 융·복합과 현장적용을 통해 새로운 아이템들을 개발할 수 있는 점 또한 매우 보람 있는 일이다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “인증표준물질의 경우 현재 개발이 완료되어 판매중인 20종이외에 추가로 공급품목을 확대하여 총 120종 까지 확대할 것”이라며 “또한 현재 개발중인 분석장비도 현장실증을 거처 상용화하는 것이 목표다. 이와 함께 지속적인 제품 개발을 통한 제품군 확대와 지속적 서비스를 통해 단지 제품만 판매하는 것이 아닌 토탈 시험분석 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.알앤에스사이언스는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com