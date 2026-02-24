[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 밀웜 통해 폐플라스틱 처리하고 친환경 비료와 단백질로 변환하는 그린 바이오 기업 ‘엠씨이’

박종욱 엠씨이 대표



엠씨이(MCE, Mealworm Clean the Earth)는 ‘지구의 청소부’인 밀웜(갈색거저리)을 통해 골칫덩어리인 폐플라스틱을 처리하고, 이를 다시 고부가가치의 친환경 비료와 단백질로 되돌리는 그린 바이오 기업이다. 박종욱 대표(36)가 2021년 7월에 설립했다.“엠씨이는 ‘인류를 위한 지속 가능한 선순환(Sustainable Cycles for Humankind)’을 만들어가는 기업입니다. 2023년 인터뷰 당시에는 가능성을 증명하는 단계였다면, 2025년 현재는 CES 혁신상을 수상하고 글로벌 시장에 제품을 수출하며 그 가능성을 ‘확신’으로 바꾸어 나가고 있습니다.”대표 아이템은 크게 두 가지 축으로 나뉜다. 첫째는 ‘폐기물 처리 솔루션’이다. 밀웜의 장내 미생물과 특수 효소를 활용해 스티로폼(EPS)과 같은 폐플라스틱을 친환경적으로 분해하고 유용 물질로 변환하는 기술이다. 이는 기존 소각 방식 대비 탄소 배출을 99% 이상 줄일 수 있는 획기적인 솔루션이다.둘째는 검증된 유기물을 활용한 ‘유기농 비료 제품군’이다. 엠씨이의 비료 브랜드인 ‘마하(MaHa, Mealworm agriculture Humic acid)’는 식물 성장을 촉진하는 휴믹산(Humic acid)이 풍부하다. 최근에는 이 기술력을 인정받아 세계 최초로 곤충 분변 기반의 ‘미국 유기농업자재(OMRI)’ 인증을 획득하기도 했다. 현재 엠씨이는 이러한 탄소 감축 효과를 기반으로 한 탄소배출권(Carbon Credit) 확보, 그리고 밀웜을 가공한 사료 및 바이오 배지용 아미노산 생산 등으로 사업 영역을 넓혀 나가고 있다.엠씨이의 장점은 ‘환경’과 ‘경제성’을 모두 잡았다는 점이다. 보통 친환경 제품은 비싸거나 효율이 떨어진다는 편견이 있는데, 엠씨이는 정반대다. 엠씨이의 비료 ‘마하(MaHa)’는 기존 석탄계에서 추출한 휴믹산 비료보다 가격 경쟁력이 높으면서도, 동남아시아 프리미엄 작물인 두리안 묘목 테스트에서 타사 제품 대비 성장률이 최대 66% 더 높게 나타날 정도로 성능이 압도적이다. 또한, 비료 1병을 사용할 때마다 약 12.8kg의 탄소를 저감하는 효과가 있어, 단순한 농자재를 넘어 탄소배출권(Carbon Credit) 확보가 가능한 ‘기후 테크’ 제품이라는 것이 가장 큰 경쟁력이다.엠씨이는 국내보다는 니즈가 확실한 ‘글로벌 시장’을 먼저 공략하고 있다. 특히 친환경 비료 수요가 높은 동남아시아가 주력 무대다. 현재 태국의 대형 식품기업(PFS)에 비료 테스트와 함께 친환경 가공 설비를 도입 중이며, 말레이시아의 프리미엄 두리안 플랜테이션(Musang Valley)에도 비료를 공급하고 있다. 싱가포르에서는 싱가포르 창이국제공항의 쥬얼(Jewel), 싱가포르 국가정원과 같은 랜드마크의 조경 관리에 저희 비료를 적용하는 B2G 사업을 위한 시험 중이다. 최근에는 CES 2025 혁신상 수상을 계기로 북미의 주(County) 정부와 유럽 시장의 문의도 쇄도하고 있다.엠씨이는 2025년 3월에 Pre-A 라운드 투자를 성공적으로 마쳤다. 현재는 본격적인 글로벌 스케일업(Scale-up)을 위해 2026년 상반기 마무리를 목표로 Series A 투자를 준비하고 있다. 확보된 자금은 해외 거점 설비 확충과 바이오 소재(세포배양 배지 등) R&D 고도화에 투입될 예정이다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “시작은 아버지의 작은 고민이었습니다. 농업 환경 전문가이신 아버지께서 ‘농지에 쌓인 스티로폼을 어떻게 처리할까?’ 고민하던 것을 보고, 제가 알고 있던 밀웜의 플라스틱 분해 능력을 접목해 본 것이 시초가 되었습니다. 2020년 아프리카 창업아이디어 대회를 준비하며 아이디어를 구체화했고, 이후 농림축산식품부 장관상을 받으며 확신을 얻었습니다. 초기 자금은 예비창업패키지를 시작으로 정부 지원 사업을 통해 마련했으며, 이후 시드 투자와 팁스(TIPS), 대전시 바이오 글로벌 규제 특구 등 연계 사업을 통해 기술 개발(R&D)에 집중할 수 있었습니다.”창업 후 박 대표는 “우리의 기술이 실제 산업과 농업 현장에서 인정받을 때 보람을 느낀다”고 말했다.“CES 2025 혁신상 수상 외에도, 지난 VIVA TECH 2024 당시 프랑스 농식품부 장관님이 우리 부스를 찾아와 ‘놀랍다’고 격려해 줬던 순간, 그리고 최근 APEC 2025 SOM2 혁신 워크샵에 그린테크 패널로 참가한 순간이 기억에 남습니다. 무엇보다 동남아시아 현지 농업 관계자들이 우리 비료를 써보고 ‘정말 놀라운 결과’라며 유기농 비료의 혁명이라는 말을 남겼을 때, 우리가 가는 길이 틀리지 않았음을 느낍니다.”엠씨이는 박 대표를 포함해 총 12명의 임직원이 함께하고 있다. 전현직 교수 3명(환경공학, 생명공학, 농업)을 주축으로 R&D 역량이 뛰어난 인재들이 모여 있으며, 평균 20년 이상의 현장 경험을 가진 베테랑들이 기술과 경영을 탄탄하게 뒷받침하고 있다. 또 해외 영업을 위해 Kilsa Global 등 현지 파트너 팀 또한 든든한 한 축이 되고 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “우리는 2028년 기술특례 상장(IPO)을 목표로 하고 있다”며 “현재의 밀웜 생물 기반 분해를 넘어, 장내 미생물의 효소화 방식을 중심으로 플라스틱 병 등 더 다양한 폐기물을 유용 물질로 변환하고, 곤충 소재 또한 더 많은 영역에서 사용할 수 있도록 기술을 고도화할 예정”이라고 말했다.“장기적으로는 지구 밖 우주와 같은 극한 환경에서도 인류가 생존할 수 있는 ‘폐쇄 순환계(Closed Eco System)’를 완성하는 것이 꿈입니다. 우리가 먹고 버리는 모든 쓰레기를 다시 에너지와 식량으로 되돌리는 시스템, MCE가 그 기술의 표준이 되고 싶습니다.”엠씨이는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com