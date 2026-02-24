[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 자율주행의 상용화를 실현하는 기업 ‘오토노머스에이투지’

한지형 오토노머스에이투지 대표



-대표 아이템은 레벨4 자율주행 셔틀 ROii와 이를 운영하기 위한 통합 인프라 솔루션

-소프트웨어·차량·인프라·관제까지 직접 개발해 통합적으로 운영할 수 있는 풀스택 역량이 경쟁력

오토노머스에이투지(Autonomous a2z)는 자율주행 기술이 미래 교통의 표준이 될 것이라는 확신 아래, 레벨4 자율주행 셔틀 ‘ROii’를 중심으로 자율주행의 상용화를 실현하는 기업이다. 한지형 대표가 2018년 7월에 설립했다.“오토노머스에이투지는 자율주행 소프트웨어뿐 아니라 차량, 라이다 기반 도로 인프라, 관제·원격제어 시스템까지 모든 기술을 자체 개발하는 풀스택 기업으로 성장해 왔습니다. 현재 전국 13개 지역에서 시민이 직접 탑승하는 자율주행 서비스를 운영하며 기술력을 입증하고 있습니다. 최근에는 싱가포르, UAE, 일본 등 해외 도시에서도 자율주행 생태계 구축 프로젝트를 진행하며 글로벌 확장을 본격화하고 있습니다.”대표 아이템은 레벨4 자율주행 셔틀 ROii와 이를 운영하기 위한 통합 인프라 솔루션이다. ROii는 운전석과 페달, 핸들이 없는 완전 무인 구조로 설계된 차량으로, 자사가 개발한 소프트웨어가 인지·판단·제어 전 과정을 수행한다.차량뿐만 아니라 라이다 기반 교통 인프라(LIS), 관제·원격제어 시스템(LSS), 노선 운영 플랫폼 등 도시 내 자율주행 서비스를 구현하기 위한 모든 요소를 하나의 패키지로 공급하고 있다. 단일 차량 판매가 아니라 도시 교통 전체를 설계·운영하는 ‘자율주행 생태계 솔루션’을 제공하는 것이 에이투지의 가장 큰 특징이다.에이투지의 가장 큰 경쟁력은 소프트웨어·차량·인프라·관제까지 직접 개발해 통합적으로 운영할 수 있는 풀스택 역량이다. 자율주행 기술은 단일 요소만으로는 완성될 수 없기 때문에, 각 기술이 유기적으로 연결되고 하나의 체계로 작동해야 안전성과 확장성이 확보된다.두 번째 경쟁력은 국내에서 가장 많은 실도로 운행 경험이다. 전국 13개 지역에서 시민이 실제로 탑승하는 환경을 기반으로 도심, 산간, 관광지 등 다양한 ODD 데이터를 확보했고 이는 글로벌 경쟁력을 높여주는 가장 중요한 자산이다. 마지막으로 에이투지는 초기부터 승용차 시장이 아닌 대중교통·물류 중심의 특수목적형 자율주행 시장에 집중해 왔다. 자율주행의 상용화가 가장 먼저 열리는 영역을 정확히 겨냥한 점이 전략적 경쟁력이다.한 대표는 “자율주행 산업은 소비자 대상 마케팅보다 B2G·B2B 중심의 확장 전략이 중요하다”고 강조했다.“에이투지는 지자체 및 공공기관과의 실증 프로젝트를 기반으로 신뢰도와 데이터 자산을 구축하고, 이를 토대로 국내외 도시들과 협력 범위를 확장하고 있습니다. 해외에서는 싱가포르, UAE, 일본을 중심으로 정부 기관, 공공사업자, 현지 통신·인프라 기업과 파트너십을 맺으며 도시 단위 자율주행 사업을 추진하고 있습니다. 에이투지의 ‘마케팅’은 단순 홍보가 아니라 실제 운행 데이터와 안전성을 증명하며 도시의 교통 문제를 해결하는 실증 자체가 곧 판로가 되는 구조입니다.”에이투지는 현재까지 누적 820억 원 이상의 투자를 유치한 국내 최대 규모의 자율주행 스타트업이다. 올해는 레벨4 성능 인증을 준비하고 있고, 해외 도시 구축 사업이 동시에 진행되고 있어 추가 투자 라운드도 검토 중이다. 한 대표는 “목표는 공격적인 외형 확장이 아니라 기술 성숙도와 운영 체계에 맞춘 안정적인 성장”이라며 “이 과정에서 필요한 규모의 투자만 단계적으로 받아 글로벌 진출을 더욱 가속화 할 것”이라고 말했다.한 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 전 공동창업자들은 현대차에서 자율주행을 포함한 핵심 기술을 개발해 왔습니다. 당시 글로벌 시장은 승용차 기반 자율주행에 집중돼 있었지만, 저희는 대중교통 중심의 특수목적형 자율주행이 먼저 상용화될 것이라는 확신이 있었습니다. 이 판단이 회사를 설립하게 된 가장 큰 계기였습니다. 초기 자금은 경일대학교에 교수로 재직하여 교수창업으로 지원받아 시작할 수 있었습니다. 이 외에도 다양한 정부지원사업, 엔젤투자, 그리고 공동창업자들의 출자금으로 마련했고, 이후 실증 성과와 기술력을 기반으로 시리즈 투자 유치가 이어지며 지금의 규모로 성장했습니다.”창업 후 한 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 시민들이 직접 ROii를 탑승하고 ‘안전하다’, ‘조용하고 편안하다’, ‘아이와 함께 타기 좋다’는 반응을 보여줄 때”라고 말했다.“기술이 사람들의 일상 속에서 실제로 가치를 만들고 있다는 사실을 현장에서 확인할 때 큰 의미를 느낍니다. 또한 국내 실증 경험이 해외 도시들로부터 높은 평가를 받고, 한국의 자율주행 기술이 국제 행사나 글로벌 프로젝트에서 인정받을 때 창업자로서 큰 자부심을 느끼고 있습니다.”현재 에이투지는 차량 자체를 개발하는 차량 개발파트와 자율주행 소프트웨어 그리고 라이다 기반 인프라 개발, 관제 시스템, UX, 법·정책, 마케팅, 운영 및 기획 등 풀스택 조직으로 구성된 약 220명 규모의 팀으로 운영되고 있다. 차량 엔지니어링과 소프트웨어 역량을 동시에 갖춘 인력 구조는 국내 자율주행 기업 중에서도 매우 드문 형태이며, 에이투지의 기술 경쟁력을 강화하는 핵심 요소다.앞으로의 계획에 대해 한 대표는 “에이투지는 내년 국내·세계 최초 레벨4 자율주행 성능 인증을 목표로 하고 있으며, 이를 기반으로 국내 상용 서비스 확대와 차량 양산 체계를 구축할 것”이라며 “동시에 싱가포르, UAE, 일본을 중심으로 한 글로벌 시장 확장에도 속도를 높이려 한다”고 말했다. 덧붙여 “중장기적으로는 단순한 차량 공급을 넘어 도시의 교통 시스템 전체를 설계하고 운영하는 스마트 모빌리티 생태계 기업으로 도약하는 것이 목표”라며 “한국의 자율주행 기술이 글로벌 표준을 만들 수 있다는 자신감으로 더 큰 도전을 이어갈 것”이라고 말했다.오토노머스에이투지는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.오토노머스에이투지는 설립 이후 레벨4 자율주행 셔틀 ‘ROii’를 중심으로 특수목적형 자율주행 차량 개발, 라이다 기반 교통 인프라와 관제·원격제어 시스템 구축, 지자체 및 공공기관과 연계한 자율주행 실증·상용 서비스 운영을 주요 사업으로 전개해 왔다. 단일 차량 공급을 넘어 도시 단위의 자율주행 교통체계를 설계·구축·운영하는 사업 모델을 구축했으며, 이를 기반으로 해외 도시를 대상으로 한 자율주행 생태계 구축 프로젝트와 글로벌 파트너십 사업도 병행하고 있다.이 같은 사업 추진을 통해 에이투지는 전국 13개 지역에서 시민이 실제로 탑승하는 자율주행 서비스를 운영하며 국내 최다 수준의 실도로 운행 데이터를 축적했고, 운전석과 페달, 핸들이 없는 완전 무인 레벨4 자율주행 셔틀 ‘ROii’를 자체 개발하는 성과를 거뒀다. 소프트웨어·차량·인프라·관제까지 전 영역을 내재화한 풀스택 기술 경쟁력을 확보했으며, 이러한 실증 성과를 바탕으로 싱가포르, UAE, 일본 등 해외 도시 자율주행 프로젝트를 추진하며 글로벌 확장 가능성을 입증했다. 현재까지 누적 820억 원 이상의 투자를 유치하며 국내 최대 규모의 자율주행 스타트업으로 성장했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com