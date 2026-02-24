[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] ‘전기로 물을 정수한다’ 테슬라 방식 도입해 수처리 에너지 60% 줄인 ‘일렉트로워터’

허현철 일렉트로워터 대표



물속의 이온성 물질을 전기적으로 분리 및 흡착 농축하는 원천 기술 개발

경쟁력은 압도적인 에너지 효율성과 광범위한 수질 대응력

일렉트로워터는 고압 펌프 없이 낮은 전류를 이용해 물속의 이온 물질을 분리·농축하는 차세대 전기이온흡착 기술을 상용화하고 있는 기업이다. 궁극적인 비전은 전기와 물의 혁신적인 만남을 통해 환경 에너지 및 자원 회수 산업의 새로운 패러다임을 창출하는 것이다. 허현철 대표(53)가 2023년 3월에 설립했다.“서울특별시 상수도 연구원, 세계 최대 분리막 소재 기업 수처리 분야에서 오랜 현장 경험과 사업화 경험을 쌓았습니다. 기존 역삼투압(RO) 기술이 전 세계 담수화 시설의 약 60~65%를 차지하고 있음에도 불구하고, 높은 에너지 소모(해수 담수화 기준 3~4kWh/m3)와 탄소 배출 문제에 직면해 있다는 한계를 직접 목격했습니다. 일렉트로워터는 이러한 한계를 극복하고 저탄소, 저에너지, 고효율 기술로 수처리 산업을 혁신하고자 설립되었습니다.”대표 아이템은 ‘전기이온흡착 기술’로, 이온 투과막과 슈퍼커패시터 유동 전극을 이용해 물속의 이온성 물질(염분, 경도, 중금속 등 모든 양이온, 음이온)을 전기적으로 분리 및 흡착 농축하는 원천 기술이다. 낮은 전류를 흘려주면 충전된 특수 커패시터 전극이 자석처럼 오염 이온을 흡착하고, 이온을 흡착한 전극은 모듈 밖으로 연속적으로 순환되어 깨끗한 물만 남긴다.“이 기술은 전기를 이용한 기존 기술인 고정전극 방식 축전식 탈염(CDI)의 한계를 극복하여 전극 물질을 연속 순환시킴으로써 이론상 무한대 수준의 이온 흡착 용량을 확보할 수 있게 해, 대용량 및 고염도 처리에도 적용 가능합니다. 또한, 전기이온흡착 시스템은 마치 데이터센터의 랙(Rack) 장치와 같은 모듈형으로 설계되어 현장 적용이 쉽습니다.”일렉트로워터의 경쟁력은 압도적인 에너지 효율성과 광범위한 수질 대응력이다. 해수 담수화 역삼투압(BWRO)이 1.5~2.5 kWh/m³의 에너지를 소모하는 데 비해, 일렉트로워터의 전기 이온흡착 기술은 이보다 훨씬 낮은 0.2~0.8 kWh/m³ 수준으로 에너지 소모를 최소화한다.고압 펌프 없이 낮은 전류만 사용하기 때문에 에너지 소모량을 60% 이상 절감할 수 있다. 그리고 유입수 내 염분이나 금속 이온 농도 변화가 급변하더라도, 유동 전극 농도나 전류량을 조절하여 안정적인 제거율을 유지할 수 있다. 이는 농도 변화가 수백~10,000 ppm 까지 매우 극심한 베트남 메콩 델타 지역에서 74%~99%의 높은 염분 제거율을 달성하며 입증되었다. 마지막으로 경제성 및 대용량 적용성에도 강점을 가진다. 시스템 시설비가 기존 RO 대비 저렴하며 (RO 대비 60%~70% 수준으로 목표), 약품 소모량도 낮다. 특히 세계 최초로 상용화된 유동 커패시터 전극 모듈을 통해 대용량 Scale up이 가능하며, 특허 디자인을 적용하여 기존 고정전극 CDI 방식의 고질적인 단점이었던 유로 막힘 문제를 해결했다.일렉트로워터는 현장의 명확한 니즈를 해결하는 실증 기반 마케팅을 통해 시장을 확보하고 있다. 첫 번째, 농업용수 시장을 선점할 계획이다.“고농도 철분 오염으로 기존 RO나 이온교환수지 처리가 경제적으로 어려웠던 국내 스마트팜 관수 농업용 지하수 시장을 우선 공략하고 있습니다. 국내 최대 관수기자재 관계 기관인 한국스마트관수시스템협회와 협업 체계를 구축하여 전국에 대리점 판매망을 구축할 예정입니다. 두 번째, 해외 기수 지역 시장에 진출하고 있습니다. 베트남 메콩 델타처럼 염분 농도 변화가 심해 기존 RO 적용이 어려웠던 동남아시아 염분수 처리 시장에 집중하고 있습니다. 2025년 1월 베트남에 수처리 패키지 시스템 수출 계약을 체결하는 등 현지 시장 진입을 가속화하고 있습니다. 세 번째, 하수처리 탄소중립 시장을 확장할 계획입니다. 약품 사용량이 매년 1천억 원 규모에 달하는 하수처리장 총인 처리 시장을 목표로, 환경부 탄소중립 실증화 사업(9억 원 지원)을 통해 약품을 사용하지 않는 친환경적 공정을 개발 및 실증 중이며, 신기술 인증 후 시장에 본격 진출할 계획입니다.”일렉트로워터는 설립 후 정부 과제 및 투자 유치를 통해 사업화 자금을 빠르게 확보하고 있다. 글로벌 성장을 위한 명확한 단계별 투자 로드맵을 가지고 있다. 2023년 4월 선보엔젤파트너스로부터 시드투자 3억원을 유치했으며, 당시 포스트 밸류에이션은 30억 원이었다. 이후 중소벤처기업부 TIPS R&D 사업 선정(5억 원), 신용보증기금 리틀팽귄 사업 선정(5억 원), 환경부 탄소중립 물기술 실증화 사업 선정(9억 원), 중소벤처기업부 창업도약패키지 사업 선정(2억 원) 등으로 정부 지원금 및 자금을 확보했다.2025년에는 7월 Pre-A 투자 유치를 완료했다. 모태펀드 및 K water등이 출자한 물산업펀드를 포함해 13억 원 규모의 투자를 유치 완료하였으며, 투자처는 경남벤처투자, 신용보증기금, 고려대학교기술지주회사 등이다.“이 자금은 양산 체계 구축 및 핵심 운영 자금으로 활용됩니다. 2027년에는 시리즈 A 투자 계획이 있으며, 100억 원 규모를 목표로, 생산 설비 증설 및 해외 시장 판매망 구축에 집중 투자할 계획입니다. 2029년에는 시리즈 B 투자를 200억 원 규모를 목표로 하며, 핵심 재료(탄소 전극 등) 내재화를 위한 수직 계열화 및 원가 경쟁력 확보에 투자할 예정입니다. 2030 년 이후 글로벌 시장 진출 가속화와 R&D 파이프라인 확대를 목표로 IPO/기술 상장을 추진할 계획입니다.”허 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “글로벌 선도 분리막 제조사 및 학계에서 20년 이상 연구 개발 및 해외 사업 진출을 주관하며 기존 RO 등 이온제거 기술의 높은 에너지 소모와 환경적 부담이라는 한계를 직접 경험했습니다. 지속 가능한 차세대 수처리 기술만이 기후변화와 탄소중립 시대의 도전에 대응할 수 있다는 공통된 비전을 바탕으로, 혁신적인 전기이온흡착 기술을 상용화하기 위해 일렉트로워터를 설립하게 되었습니다.”창업 후 허 대표는 “가장 큰 보람은 우리 혁신 기술이 현장에서 즉각적이고 실질적인 변화를 만들어 낼 때”라고 말했다.“경기도 파주 평화농장(6만 평)에 고농도 철분 오염(30ppm 이상) 문제가 심각했으나, 저희 FCDI 패키지 시스템 적용 후 이온흡착 철분 제거율 94.7%를 달성하여 농업 현장의 고질적인 문제를 해결할 가능성을 확인했습니다. 또한, 베트남 메콩 델타 지역에서 해수 침투로 수질이 급변하는 상황에서 분산형 음용수 공급 시스템을 성공적으로 실증하여, 현지 주민들에게 깨끗하고 안정적인 물을 제공할 수 있는 기반을 마련했을 때, 우리 기술이 전 세계 물 문제 해결에 기여하고 있다는 자부심을 느꼈습니다.”일렉트로워터는 수처리 분야에서 지식과 실력을 쌓은 베테랑 전문가들로 구성되어 있다. 허 대표는 고려대학교 공학박사, 오랜 현장 경험과 사업화 경험을 바탕으로 사업 전략을 총괄한다. 홍승관 최고기술책임자(CTO)는 UCLA 박사, 미국 UCF 교수, 고려대학교 교수 및 중동 저에너지 해수담수화 플랜트 기술개발 연구단장 등을 역임한 학자로, 기술 개발의 이론적 토대와 고도화를 담당하고 있다. 최현규 연구팀장은 GIST 공학박사 출신이다. 현재 총 9명(C 레벨 2명, 팀장 3명, 팀원 4명)의 전문 인력으로 구성되어 있으며, 2030년까지 총 30명 규모로 연구개발, 영업마케팅, 생산, 해외영업팀을 대폭 충원하여 글로벌 성장을 지원할 예정이다.앞으로의 계획에 대해 허 대표는 “우리의 궁극적인 목표는 전기 이온흡착기술을 기반으로 글로벌 물 산업의 효율 혁신을 주도하고 이온제거 기술의 글로벌 표준을 확립하는 것”이라며 “현재 모듈을 1.0 버전으로 보고 있으며, 테슬라처럼 지속적인 이론과 기술 반영을 통해 2.0, 3.0 버전으로 꾸준히 업그레이드하여 성능과 기능을 개선하고 있다”고 말했다.“또한, 담수화뿐만 아니라 이차 전지 양극제 회수 등 자원 회수 분야에도 이 기술을 적용하여 이온 관리 플랫폼으로 영역을 확장할 계획입니다. 2030년까지 국내 시장점유율 8%를 달성하고, 동남아시아 시장을 중심으로 해외 시장점유율 5%를 확보하여, 신기술 적용부터 소재 및 제조를 아우르는 글로벌 엔지니어링 기업으로 성장하는 것이 목표입니다.”일렉트로워터는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com