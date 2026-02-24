[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 천장형 층간소음 저감 웨이브 메타 방음소재 개발하는 ‘제이제이엔에스’

박종진 제이제이엔에스 대표



메타구조 설계기술을 파동을 제어하므로 소음을 효과적으로 차단

제품의 경쟁력은 초경량, 초박형, 저주파수 차단이 우수하다는 점

제이제이엔에스는 파동을 제어하는 메타구조 설계기술을 기반으로 산업에 필요한 혁신적인 제품을 개발 및 판매하는 기업이다. 메타물질을 연구한 연구원들이 창업했으며, ‘파동을 제어하다, 세상을 조용하게 하자’라는 비전을 가지고 있다. 박종진 대표(43)가 2020년 10월에 설립했다.대표 아이템은 ‘웨이브메타 방음소재’로, 메타구조 설계기술을 파동을 제어하므로 소음을 효과적으로 차단한다. 현재 공공아파트에서 사회문제가 되는 층간소음 차단하는 방음소재를 개발 완료했다. 본 웨이브메타 방음소재 제품은 장점은 천장형 시공으로 시공이 간편하며, 공사 시간이 짧고, 가볍고 얇은 제품이다.특히 아파트 완공 후 시공이 가능하여 신축 아파트 보완공사 또는 구축 아파트 층간소음 개선 제품으로 판매가 가능하다. 웨이브메타 방음소재의 핵심은 기존의 재료 기반의 방음소재의 한계를 넘어서 메타구조 설계를 통해 맞춤형 방음제품을 개발하는 것이다. 다양한 산업현장에 발생하는 소음을 분석하여 방음에 효과적인 제품을 판매한다.제이제이엔에스 제품의 경쟁력은 초경량, 초박형, 저주파수 차단이 우수하다는 점이다. 또한 천장형 층간소음 차단 제품으로 중량충격음 차단성능이 우수하고, 맟춤형 제품(자동차, 가전, 공장 등)이라는 점이다.제이제이엔에스는 일차적으로 B2B 기반으로 판로개척을 하고 있다. 국내 대형 건설사와 협력을 통해 제품 검증 및 시장 진입을 하고자 한다. 현대엔지니어링과 실증 검증을 완료하였으며, 세대 시공을 추진하고 있다. 또한 삼성물산과도 협력을 통해 개발 제품 검증을 완료했다.대기업 건설사를 통해 탑다운 방식으로 시장 진입을 계획하고 있다. 그리고 조달청 혁신제품 등록을 진행하고 있으며. 2026년 초에 혁신 제품에 등록되면 공공기관인 LH, SH등이 건설하는 아파트에 설치가 가능합니다. 생산공장이 완료되는 시점에는 B2C 마케팅으로 확장하고자 한다.제이제이엔에스는 2021년 12월 한국과학기술지주로 3억원 SEED투자유치를 완료했다. 그리고 작년인 2024년 3분기에 로우파트너스, 케이그라운드벤처스, 신용보증기금으로 14억원 Pre-A 투자유치를 완료했다. 현재 시리즈 A 투자유치를 하고 있으며 목표 투자금은 50억원이다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “글로벌프론티어 사업단의 파동에너지극한제어연구단에서 연구원으로 메타물질 응용분야를 연구하였습니다. 연구원으로서 연구한 메타구조를 사회문제인 층간소음 저감에 활용하고자 연구원 창업을 하였습니다. 초기 개발 제품의 MVP을 구현하기 위해 초기창패키지에 선정되어 제품개발 및 사업화에 집중 하였고, 현대자동차의 제로원 프로젝트를 통해서 전기자동차 소음개선 PoC도 수행하게 되었습니다. 이러한 기술 성장을 기반으로 창업 1년만에 SEED투자유치를 하였습니다. 2022년 TIPS지원사업에 선정되어 제품 고도화를 하였으며, 수요기업들과의 기술 영업을 활발하게 진행하였습니다.”창업 후 박 대표는 “지난 10월 제이제이엔에스 5주년을 맞이했다. 5주년을 뒤돌아보면서 보람을 느꼈다”며 “많은 어려움도 있었고 실패도 있었지만 모든 것인 기업의 성장의 원동력으로 작용하여 현재의 제이제이엔에스를 이뤘다고 생각하고 있다. 옆을 지켜주는 동료들을 보면서 가장 보람을 느끼고 있다”고 말했다.제이제이엔에스는 창업 초기부터 같이 해온 곽준혁 부대표를 기반으로 기업부설 연구원 5명, 생산기술부 3명, 경영지원부 4명으로 구성 되어있다. 총 13명 중 박사급 인력이 5명으로 기술개발에 대한 투자를 많이 하고 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “향후 5년의 성장 도약을 위해서 양산화 구축을 가장 큰 목표로 하고 있다”며 “국내에 생산공장을 2000평 규모로 구축할 것”이라고 말했다.“1차 수요 기업인 삼성물산과 현대엔지니어링에 물량을 공급하는 것입니다. 동시에 글로벌 시장 진출이 되기 위해 중국 시장에 진출하고자 합니다. 2025년 베이징에 법인을 설립하였으며, 시장 진입을 위해 중국의 도시 개발 기업이 푸리그룹에서 제품 구매에 대한 의사를 보여 현재 협의 중입니다. 2026년 제품 납품을 목표로 투자유치를 진행하고 있습니다. 양산화를 기반으로 신규 제품을 개발하여 다양한 산업군에 메타구조를 기반으로 새로운 제품을 통해 시장을 리드하고 싶습니다.”제이제이엔에스는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com