[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 차세대 약물전달 플랫폼 기반 신약개발하는 기업 ‘티온랩테라퓨틱스’

임덕수 티온랩테라퓨틱스 대표



하나의 플랫폼 기술을 다양한 질환 영역에 확장할 수 있다는 점이 가장 큰 강점

가장 빠른 파이프라인은 ‘세마글루티드 기반 장기지속형 비만 치료제’

티온랩테라퓨틱스는 연구·생산·임상 진행 경험이 풍부한 국내 대형 제약사 출신 연구원들로 구성된 실무형 인재팀과 함께, 혁신적인 약물 전달 기술 및 신약 개발을 통해 환자들의 삶의 질을 향상시키기 위해 노력하는 바이오 제약 기업이다. 티온랩테라퓨틱스는 기술(Technology)과 혁신(Innovation)을 바탕으로, 환자 맞춤형(On-demand) 약물 개발을 목표로 하고 있다. 특히 기존에 없던 장기 지속형 주사제와 혁신적인 약물 전달 시스템을 연구하는 데 주력하고 있다. 임덕수 대표(46)가 2021년 2월에 설립했다.“티온랩테라퓨틱스는 차세대 약물전달시스템(DDS)을 기반으로 신약을 개발하는 기업입니다. 하나의 플랫폼 기술을 다양한 질환 영역에 확장할 수 있다는 점이 가장 큰 강점입니다. 보유한 Quject® 기반 DDS 플랫폼은 약물을 체내에서 오랜 기간 안정적으로 방출하도록 조절하는 기술로, 부작용을 낮추고 투약 편의성을 높이며 대량 생산에도 적합한 차세대 약물전달 플랫폼입니다. 이 기술은 비만·대사질환, 항암제, 통증 치료제 등 여러 파이프라인으로 확장할 수 있습니다.”현재 티온랩테라퓨틱스가 가장 빠르게 개발하고 있는 파이프라인은 ‘세마글루티드 기반 장기지속형 비만 치료제’다. 이 제품은 월 1회 주사만으로 15% 이상의 체중 감량을 목표로 하고 있으며, 기존 GLP-1 치료제에서 흔히 나타나는 초기 부작용과 요요현상을 크게 줄이도록 설계됐다. 또한 초기 방출을 안정적으로 제어해 약효의 지속성과 안전성을 동시에 확보할 수 있도록 개발 중이며 해당 기술은 이미 2024년 대한뉴팜, 다림바이오텍, 대웅제약에 기술이전 계약을 완료하였고, 2026년 임상1상 예정이다.두 번째 주요 파이프라인은 ‘비마약성 장기지속형 수술 후 통증 치료제’다. 최근 ‘좀비마약’ 사태로 상징되는 마약성 진통제의 남용 문제가 심각해지면서, 이를 대체할 수 있는 안전한 비마약성 진통제에 대한 시장 수요가 급격히 증가하고 있다.현재 사용되는 수술 후 진통제의 경우 별도의 전달 장치나 펌프를 착용해야 하는 불편함이 크고, 약효의 지속 시간이 짧아 반복 투약이 필요하다는 한계가 있다. 티온랩테라퓨틱스는 이러한 문제를 해결하기 위해 수술 부위에 단 한 번 도포하는 것만으로도 최소 3일 이상 지속적인 진통 효과를 제공할 수 있는 장기지속형 비마약성 통증치료제를 개발하고 있으며, 이미 몇몇 제약사와 공동개발 논의 진행 중이다.“기존 장기지속형 치료제들은 초기방출(Initial Burst)이 커서 부작용이 증가하거나 약효가 불안정해지는 한계를 가지고 있습니다. 또한 방출 속도가 일정하지 않아 지속 기간 예측이 어렵고 품질 편차가 크다는 문제가 있으며, 제조 공정이 복잡해 대량 생산 시 일관성을 확보하기 어렵다는 단점도 존재합니다.”반면 티온랩테라퓨틱스의 플랫폼은 소수성 아미노산 기반 이중 코팅기술을 통해 초기방출을 최소화하여 안전성을 높이고, 약물이 장기간 일정하게 방출되는 안정적인 방출 프로파일을 구현한 것이 가장 큰 경쟁력이다. 더불어 공정 단순화와 공정변동 최소화를 통해 대량생산이 용이하고 상업화 성공 가능성이 높은 생산 플랫폼이라는 점 또한 중요한 차별화 요소다.티온랩테라퓨틱스는 국내외 시장을 단계별로 구분해 체계적으로 판로를 확장하고 있다. 국내에서는 대형 제약사와의 공동연구·개발을 통해 초기 시장에 진입하고, 이후 대학병원과 내과 등 의료현장에서의 적용을 확대하는 방식으로 중기 시장을 확보하고 있다. 장기적으로는 임상 1상·3상을 단계적으로 완료하여 허가 이후 자체 판매 또는 파트너십 기반의 공급 체계를 구축할 계획이다.해외 시장에서는 개발 경험이 풍부한 현지 제약사와 협력하여 초기 임상 진입을 추진하고, 미국·유럽의 주요 학회 및 바이오 컨퍼런스를 통해 글로벌 제약사와의 기술이전 및 공동개발 논의를 진행하고 있다. 중기적으로는 플랫폼 자체를 기술수출하고, 신약 자산을 기반으로 공동개발을 추진하며, 해외 수요처에 맞춘 대량 생산 공급 체계를 구축하고자 한다. 장기적으로는 정부 해외진출 지원사업을 통해 바이오 허브를 확보하고, 글로벌 파트너 네트워크를 강화하여 안정적인 해외 판로를 확대하는 전략을 추진 중이다.티온랩테라퓨틱스 현재 Series A 투자유치를 본격적으로 진행하고 있다. Pre-series A 단계에서 이미 누적 30억 원의 연구비 및 운영자금을 유치한 바 있으며, 올해부터 Series A 라운드를 통해 총 50억 원 규모의 자금을 조달할 계획이다. 이앤벤처파트너스, 대웅제약, 신용보증기금, 기업은행과 주요 VC등 FI·SI와 협의가 진행 중이며, 일부 기관과는 Term-sheet 체결 및 투자 의향 확인까지 완료된 상태다. 약 40억 원 규모는 이미 확약 또는 투자 논의가 마무리 단계에 있으며, 나머지 10억 원도 논의 중인 투자사와 빠르게 마무리할 예정이다. 조달되는 자금은 비만 치료제의 임상 1상 연구비, 신규 파이프라인 확장, 임상약 생산, 글로벌 BD·R&D 인력 충원 등 성장 전략 실행에 집중적으로 투입된다.임 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “티온랩테라퓨틱스는 대웅제약의 사내벤처 프로그램을 통해 설립되었습니다. 2021년 2월, 대웅제약 연구소의 1호 창업 사례로서 새로운 약물 전달 기술과 혁신적인 치료제 개발을 목표로 회사의 첫발을 내디뎠습니다. 만성질환자들은 매일 약물을 복용하거나 주사를 맞아야 하는 불편함을 겪고 있으며, 이러한 치료 방식은 약물 순응도를 낮추고 환자들의 삶의 질에 부정적인 영향을 미칩니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 장기 지속형 주사제 개발의 필요성을 인식하였고, 이를 통해 환자들의 치료 부담을 덜어줄 수 있는 기술을 개발하고자 했습니다. 창업 초기에는 실험실 수준에서 소규모 연구로 출발했지만, 기술의 가능성을 확인한 이후 다양한 정부 지원 R&D 과제를 연속적으로 수주하며 빠르게 성장할 수 있었습니다. 이러한 정부 과제는 초기 연구 인프라 구축과 핵심 기술 검증에 큰 역할을 했습니다. 동시에 회사의 기술성과 사업성을 인정받으면서 Pre-series A 단계에서 이미 누적 30억 원 규모의 연구비 및 운영자금을 유치하는 데 성공했습니다. 특히 초기 창업 단계에서 확보한 Quject® 플랫폼 기술은 회사의 핵심 경쟁력으로 자리 잡았고, 해당 기술을 기반으로 한 연구 성과가 투자자들에게도 높게 평가되며 자금 조달을 더 가속할 수 있었습니다. 이러한 정부 지원 과제와 초기 투자유치의 조합은 회사가 안정적으로 R&D를 이어가고 글로벌 시장으로 확장할 수 있는 중요한 재무적 기반이 되었습니다.”창업 후 임 대표는 “티온랩테라퓨틱스는 장기지속형 약물전달 플랫폼 기술을 기반으로, 창업 초기부터 ‘환자의 치료 부담을 줄인다’는 목표를 가지고 꾸준히 연구를 이어왔다”며 “기술 검증과 정부 과제 수주, 플랫폼 개발 등 필요한 단계를 하나씩 밟아오며 회사를 성장시켜 왔다”고 말했다.“최근에는 대웅제약·대한뉴팜·다림바이오텍과 ‘월 1회 투여 가능한 비만 치료 주사제’ 공동개발 계약을 체결하는 의미 있는 성과를 이뤄냈습니다. 이 계약은 저희의 핵심 기술인 Quject®sphere가 국내 주요 제약사들과 함께 실제 제품 개발 단계로 진입했다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 특히 기존의 주 1회 투여 방식 비만 치료제를 월 1회로 전환할 수 있다는 가능성이 확인되면서, 환자의 치료 편의성과 삶의 질을 개선할 수 있는 기술이라는 창업 초기의 목표가 한층 가까워졌다는 점에서 보람을 느끼고 있습니다. 창업 당시 작은 실험실에서 시작해 기술을 발전시키고 검증하는 데 집중해 왔던 우리로서는, 지금처럼 기술 개발, 산업 파트너십, 글로벌 확장으로 이어지는 로드맵이 서서히 현실이 되고 있다는 사실이 가장 큰 동기이자 성과입니다. 앞으로도 이번 공동개발을 기반으로 국내 임상 1상, 제형 최적화, 글로벌 협력까지 단계적으로 추진할 예정입니다. 그 과정에서 우리 팀이 쌓아온 실행력이 실제 제품 출시로 이어지리라는 확신을 가지고 있습니다.”티온랩테라퓨틱스는 임 대표와 전 직장에서부터 오랜 기간 함께 연구하며 호흡을 맞춰 온 멤버들로 구성되어 있다. “대표와 연구책임자, CSO, 공동 창업자 모두가 대웅제약 등에서 실제 상업화 제품을 개발해 본 경험을 보유하고 있으며, 약물전달 기술 분야에서 손꼽히는 전문가들입니다. 각 구성원은 10~27년 이상의 연구 경력을 기반으로 PLGA 기반 지속형 주사제, LNP 제형, in-situ gel, DDS 플랫폼 개발, 임상 1·2상 수행, 글로벌 제약사에 기술이전 등 다양한 프로젝트를 성공적으로 이끌어 온 실적을 가지고 있습니다. 특히 팀 주요 멤버들이 오랜 기간에 대해 동일한 조직에서 주요 파이프라인을 함께 개발하며 쌓아온 협업 경험 덕분에, 신속한 의사결정과 높은 개발 완성도를 확보할 수 있는 것이 큰 강점입니다. 또한 상업화 성공 경험이 풍부하여 초기 연구부터 임상, 기술이전까지 전 주기를 아우르는 실질적 실행 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 팀 구성은 장기 지속형 약물전달 플랫폼을 기반으로 한 신약 개발을 빠르고 안정적으로 추진할 수 있는 중요한 경쟁력이라고 생각합니다.”앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “단기적으로는 1개월 지속형 비만 치료제의 임상 1상을 성공적으로 완료하는 것이 목표”라며 “최근 공동 개발 계약 체결을 통해 세마글루타이드 기반 비만 치료제의 개발 속도를 가속화하고 있다. 비만치료제는 현재 GLP 독성 시험 및 임상 용량 설정을 위한 비임상 연구를 진행 중이며, 이를 통해 환자의 편의성을 대폭 향상한 치료 옵션을 제공하고자 한다”고 말했다.“장기적으로는 현재의 플랫폼 기술을 고도화하고, 이를 기반으로 추가적인 파이프라인을 확장할 계획입니다. 특히, 글로벌 시장 진출을 위해 전략적 파트너십을 강화하고, 혁신적인 기술을 기반으로 한 신약 개발로 질병으로부터 고통받는 환자들에게 더 나은 치료 옵션을 제공할 예정입니다. 우리의 최종 목표는 티온랩테라퓨틱스를 세계적인 신약 개발 기업으로 성장시키는 것입니다.”티온랩테라퓨틱스는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com